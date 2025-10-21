Kolmapäeval algab Tallinnas Endla tunnelite ehitus

Tallinnas algavad kolmapäeval Endla tänaval jalakäijatele ja ratturitele mõeldud tunnelite ehitus, mis toob kaasa ka ajutise ümberkorralduse autoliikluses.

Ehitus hõlmab kahe tunneli rajamist, mille kaudu jalutajad ja ratturid saavad liikuda Tehnika tänavalt raudteetammi alt Kristiine keskuse suunas. Lisaks uuendab linn lähiümbruse sõidu- ja kõnniteed ning paigaldab ligi 200 meetrit uut kanalisatsioonitrassi.

Ehitustööd algavad 22. oktoobril kanalisatsioonitorustiku ehitusega ja lõppevad hiljemalt jaanuaris 2027.

Tehnika ja Endla tänava ristmikul suletakse osaliselt 22. kuni 27. oktoobril Ülemiste poole suunduv sõidurada. Seejärel suletakse osaliselt kuni kaheks kuuks Tehnika tänaval Kristiinesse suunduv sõidurada. Jalakäijatele ja jalgratturitele on ligipääs tagatud.

"Tööde planeerimisel ja tehnoloogia valmimisel on arvestatud Tehnika tänava suure liikluskoormusega ning valitud kõige säästvam lahendus liiklejatele, lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehitustööde projektijuht Ats-Vidrik Tamm.

Tunneleid ehitab Inf Infra. Tunnelite ehitus maksab 4,2 miljonit eurot (ilma käibemaksuta), töid rahastavad Tallinna linn ja Tallinna Vesi.

Linnapea Jevgeni Ossinovski sõnul ootavad Kristiine liiklussõlme lähiaastatel ees veel suuremad muutused. "Hiljemalt 2029. aastaks korrastame täielikult Kristiine keskuse esise. Ühistransporditee tuuakse teelõigu keskele ja ühendatakse mugavalt teiste liikumisviisidega. Kogu lõik saab uued, ohutud rattateed, mis seovad kesklinna põhivõrgu Mustamäe ja Kristiine suundadega," lausus ta.