Euroopa Komisjon ETS2 loobuda ei kavatse

Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on mures, et heitkogustega kauplemise süsteemi laiendus ETS2 toob hüppe kütte- ja kütusehindades. Euroopa Komisjon pakub süsteemis muutusi selle vältimiseks, kuid kogu plaani tühistamist nii, nagu soovib Eesti, ei kaaluta.

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi laiendus ETS2 hakkab ülejärgmisest aastast maksustama maanteetranspordis ja majade kütmisel tekkivat heidet. Bensiini, diislikütuse ja toasooja hind seetõttu tõuseb. Kuigi sellele andsid liikmesriigid juba kaks aastat tagasi heakskiidu, on nüüd kasvanud nende riikide hääl, kes sooviks meedet kärpida. Euroopa Komisjon lubab murega tegeleda.

"Me peame kindlustama, et me ei tõsta veel hindasid oma kodanike ja ettevõtete jaoks. Eriti tahame kindlustada, et me hoiame ära järsud hinnahüpped. Tunnistama peab, et see teeks tohutut kahju kliimameetmete toetusele," lausus Euroopa Komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra.

ETS2-i tervikuna tühistamisest, nii nagu soovib Eesti peaminister Kristen Michal, siin siiski ei räägita. Kuidagi peab nendes sektorites süsinikuheidet vähendama ütleb komisjon, ja ETS2 on selleks tähtis tööriist.

Pigem pakub komisjon võimalust sekkuda jõulisemalt kui süsinikukvoodihind hakkab turul kõikuma.

"Rohi selle vastu on stabiliseerimisreservist tuua kiiresti uusi ühikuid turule. Järelikult hind läheks allapoole. Teiseks tahetakse kvoote hakata müüma varem. Juba järgmisest aastast. Et oleks varem raha heidete vähendamiseks," sõnas Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Katrin Juhandi.

Komisjon on ka täna öelnud, et nad toovad oksjonid varasemaks, mis tähendab, et vahendid tulevad juba varem liikmesriikidele, et varem teha vajalikke meetmeid on see siis hoonete renoveerimine või transpordisüsteemide uuendamine.

Sisuliselt nõustus komisjon sellega, mida mures liikmesriigid suvel ühises kirjas küsisid.

"See on kindlasti samm õiges suunas. Kui vaadata seda, mida 19 riiki suvel küsisid, siis komisjon sellele tegelikult vastab. Loomulikult mul ei ole tegelikult siin detaile praegu. See teema on väga tehniline, nii et me kindlasti peame nendele õigusaktide ettepanekutele peale vaatama," lausus Juhandi.

Kuna muudatused peaks jõustuma juba järgmisest aastast on nüüd komisjonil nende detailide esitamisega kiire.