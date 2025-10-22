Debatt: mida peavad Eesti Panga juhikandidaadid üksteise nõrkuseks?

Praegu finantsinspektsiooni juhtiv Kilvar Kessler ütles, et Margus Rink ja Andrus Alber, kes on mõlemad töötanud kommertspankades, peaksid Eesti Panga juhina kommertspankadega tegelema hakkama ning see tekitab küsimärke.

"Teine küsimärk on avaliku sektori juhtimine, mis natuke teistsugune kui erasektori teemade käsitlemine. Kolmanda kaaskandidaadi (Ülo Kaasiku – toim.) nõrkus on see, et päris pikalt on ta töötatud ühe koha peal /.../ võib-olla see mõneti piirab vaate laiust," lausus ta.

Praegu Eesti Panga asepresidendina töötava Kaasiku sõnul peavad kolm vastaskandidaati Eesti Panga juhina alles kõike õppima hakkama.

"Makromajanduse ja rahapoliitika analüüs, kus ma olen kõrvuni sees olnud viimased 15 aastat vähemalt, siis see on asi, kus nad minu arvates võiksid küll minust nõrgemad olla," ütles Kaasik.

Rink ütles Kaasiku ja Kessleri kohta, et nood on tema hinnangul "süsteemi seest" ning et nende kahe nõrkus on see, et muutust nad juhina kaasa ei tooks, vaid pigem evolutsioonilise arengu.

"Mina tajun, et aastal 2025 Eesti vabariik vajab selles kohas muutust. Ja paremale poole vaatest – ma ei tunne Andrus (Alberit) väga palju ja ei tea – sorry, ma ei saa sulle ühtegi nõrkust panna, aga mul ei ole sinuga kontakte olnud ja on väga raske kommenteerida. Võib-olla on see minu nõrkus, et me ei ole kuidagi teid ristanud," lausus Rink.

Alber ütles, et tema hinnangul on Kessleri nõrkus see, et ta on taustalt jurist, kuid keskpanga juhi puhul on oluline pigem makromajandus ja majanduslik taust.

"Ülo (Kaasiku) puhul, mis on korraga nii tema tugevus kui ka nõrkus, on see, et ta on keskpangas nii pikalt olnud, ta tunneb seda läbi ja lõhki /...) kuid see, et ta on olnud nii pikalt (kesk)pangas, ei anna talle võib-olla värsket vaadet, nagu mina ja Margus (Rink) tooksime. Marguse puhul sama kommentaar – me ei ole igapäevastes tööasjades palju kokku puutunud. Kõrvalt vaadates on temal vähem makromajanduslikku kogemust ja tausta," lausus Alber.