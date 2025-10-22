X!

Neljapäeval on ilm hall ja vihmahoogudega

ilm
Foto: Ellina Katšan.
ilm

Kolmapäeval tiirles keeris Fääri saarte lähistel. Neljapäeval lisandub ookeanilt hiiglaslikku süsteemi energiat. Sellest saab justkui kolmepealine lohe, mis ühisel jõul suudab üle Läänemere laieneda. Vihmapilved katavad öösel Lääne-Eesti, hommikul on sajuhooge ka ida pool. Keskpäevaks jõuab uus tihe sajuala Liivi lahe ümbrusse ja lõunapiirile ning laieneb õhtuks üle maa. Tuul on tugev eelkõige öö hakul, siis tõmbub pisut tagasi. Saabunud soojemas õhumassis püsib temperatuur nii ööl kui päeval plussis.

Eeloleval ööl on Lääne-Eestis pilves ilm ja sajab vihma. Ida pool on ka selgimisi ja suuremat sadu ei tule. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 14, enne keskööd kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 6, saartel ja läänerannikul kuni 9 kraadi.

Hommik on enamasti pilvine. Vihmahooge on enam maa lääneosas, ida pool hõredamalt. Puhub kagutuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 6, rannikul kuni 9 kraadi.

Päev jätkub pilvisena. Ennelõunal on sajuhoogudes pikemaid pause, pärastlõunal muutub ilm vihmaseks. Puhub kagutuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 10 kraadi.

Reede öö hakul tihedam sadu lahkub. Päeval on vihmahooge harva. Laupäev on küll pilvine, aga vihma sajab põhiliselt vaid saartel. Õhk on võrdlemisi soe. Ööd on plussis, päevasoe kerkib üle 10-ne kraadi. Pühapäev on vihmane ja pisut kõledam. Uue nädala ilm on jahedam.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

