USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

Naftapumbad Venemaal
Naftapumbad Venemaal Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Pärast Ameerika Ühendriigide teadet sanktsioonidest suurtele Vene naftatarnijatele Rosneftile ja Lukoilile kerkis nafta hind ligi 2,5 protsenti.

Brenti toornafta futuurid tõusid neljapäeval 1,56 dollarit ehk 2,49 protsendi võrra 64,15 dollarini barreli kohta. USA West Texas Intermediate (WTI) futuurid kerkisid 1,53 dollarit ehk 2,62 protsendi võrra 60,03 dollarini barreli kohta.

USA teatas, et on valmis rakendama täiendavaid meetmeid ning kutsus Moskvat koheselt Ukrainas vaherahu kehtestama.

USA president Donald Trump oli kuid venitanud Venemaale sanktsioonide kehtestamisega, lootes, et Venemaa lõpetab sõjategevuse. Nüüd ütles ta, et kuna lõppu ei paista, on aeg tegutseda.

Suurbritannia kehtestas Rosnefti ja Lukoili vastu sanktsioonid eelmisel nädalal. Samuti leppisid Euroopa Liidu riigid kokku 19. sanktsioonipaketis Venemaa vastu, mis sisaldab ka Vene LNG impordi keeldu.

"President Trumpi uued sanktsioonid, mis tabavad Venemaa suurimaid naftafirmasid, on suunatud otseselt Kremli sõjarahade piiramisele – samm, mis võib vähendada Venemaa barrelite füüsilist liikumist ja sundida ostjaid koguseid avaturule ümber suunama," sõnas Phillip Nova vanem turuanalüütik Priyanka Sachdeva.

"Kui New Delhi vähendab oste USA surve tõttu, võib Aasia nõudlus pöörduda USA nafta poole, mis tõstab hinda Atlandi turul," lisas ta.

India riiklikud naftatöötlejad teatasid, et vaatavad üle oma Vene naftatarneid, tagamaks, et sanktsioonide järel ei tuleks naftat otse Rosneftilt ega Lukoililt.

Pärast teadet USA sanktsioonide kehtestamisest tõusid Brenti ja WTI futuurid kohe üle kahe dollari barreli kohta. Tõusu toetas ka USA varude ootamatu vähenemine.

Kuid turuosaliste skeptilisus, kas sanktsioonid põhjustavad fundamentaalset tarnešoki, piiras hinnatõusu.

"Uued sanktsioonid suurendavad kindlasti pingeid USA ja Venemaa vahel, kuid nafta hinna hüpe tundub turu esmase reaktsioonina, mitte strukturaalse muutusena," lausus Rystad Energy globaalsete turuanalüüside direktor Claudio Galimberti.

"Peaaegu kõik Venemaa vastu viimase 3,5 aasta jooksul kehtestatud sanktsioonid ei ole suures plaanis tootmismahtu ega naftaraha mõjutanud," lisas ta ja märkis, et mõned India ja Hiina ostjad jätkavad Venemaa nafta ostmist.

Lühiajalises perspektiivis jälgib turg eelkõige OPEC+ pakkumise suurenemist, mis võib olla peamine hinnaliikumise mõjutaja.

"Kolm tegurit, mida novembris jälgin, on OPEC+ piirangute lõpetamine, Hiina nafta varude kasv ja sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas – just selles järjekorras," sõnas Galimberti.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

