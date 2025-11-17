X!

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

Majandus
Naftarafineerimistehase korstnad USA Washingtoni osariigis.
Naftarafineerimistehase korstnad USA Washingtoni osariigis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / JOHN G. MABANGLO
Majandus

Nafta maailmaturu hind langes esmaspäeva hommikul Aasia turgudel, kustutades eelmise nädala hinnakasvu, kuna Venemaa peamine ekspordisadam Novorossiiskis jätkas tööd pärast kahepäevast seisakut, mille põhjustas Ukraina rünnak.

Brent toornafta futuurid langesid 58 senti ehk 0,9 protsenti, ulatudes kell 00:50 Greenwichi (2:50 Eesti) aja järgi 63,81 dollarini barreli kohta. USA naftahindu kajastava West Texas Intermediate (WTI) toornafta futuure kaubeldi hinnaga 59,50 dollarit barreli kohta, mis on 59 senti ehk üks protsent  madalam hind kui reedel turgude sulgemisel.

Mõlemad võrdlusnäitajad tõusid reedel enam kui kaks protsenti, lõpetades nädala tagasihoidliku tõusuga pärast seda, kui eksport Novorossiiskis ja naabruses asuvas Kaspia mere torujuhtme konsortsiumi terminalis peatati, mis võttis kogu maailma naftapakkumisest maha kaks protsenti.

Novorossiiski sadam jätkas pühapäeval nafta laadimist, teatasid kaks tööstusallikat ja näitasid LSEG andmed.

Ukraina sagenenud rünnakud Venemaa naftataristu vastu on aga endiselt tähelepanu all, kuna need võivad põhjustada edasisi häireid nafta maailmaturul.

Ukraina sõjavägi teatas laupäeval, et ründas Venemaa Rjazani naftatöötlemistehast ja pühapäeval, et ründas Novokuibõševski naftatöötlemistehast Samaara oblastis.

"Investorid püüavad hinnata, kuidas Ukraina rünnakud mõjutavad Venemaa toornafta eksporti pikas perspektiivis, ning samal ajal ka kasumit pärast eelmise reede hinnatõusu," ütles Fujitomi Securitiesi analüütik Toshitaka Tazawa.

"Üldiselt püsib OPEC+ toodangu suurenemisest tulenev ülepakkumise tajumine," ütles ta, lisades, et WTI hind püsib tõenäoliselt 60 dollari lähedal, kõikudes viie dollari piires.

Investorid jälgivad ka lääne sanktsioonide mõju Venemaa pakkumisele ja kaubavoogudele. Ameerika Ühendriigid kehtestasid pärast 21. novembrit sanktsioonid, mis keelavad tehingud Venemaa naftaettevõtetega Lukoil ja Rosneft, et suunata Moskvat rahukõnelustele sõja lõpetamiseks Ukrainas. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et vabariiklased töötavad seaduseelnõu kallal, mis kehtestab sanktsioonid igale riigile, mis teeb äri Venemaaga, ning ta ütles, et Iraan võidakse sellesse nimekirja lisada.

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon ja sellega koostööd tegevad riikide ühendus OPEC+ leppis novembri alguses kokku detsembri toodangueesmärkide suurendamises 137 000 barreli võrra päevas, mis on sama mis oktoobris ja novembris. Samuti leppisid nad kokku, et järgmise aasta esimeses kvartalis tootmismahu suurendamine peatatakse.

Naftateenuste ettevõtte Baker Hughes (BKR.O) reedel avaldatud andmete kohaselt kasvas naftapuurimise platvormide arv Ameerika Ühendriikides 14. novembrini kestnud nädalal 3 võrra 417-ni.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:35

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:31

Vaatlejad: Ukraina rünnak Novorossiiski õhukaitsepolgule on Venemaa üks suurimaid kaotusi Uuendatud

08:20

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

07:42

VKG seiskas plastijäätmete töötlemise tehase projekti

07:34

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

06:27

Hedi-Liis Toome: milleks teatrikomisjon, kui minister saab otsuse ümber vaadata

05:01

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

16.11

Sõja 1362. päev: Ukraina ründas Samaara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

16.11

ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

08:31

Vaatlejad: Ukraina rünnak Novorossiiski õhukaitsepolgule on Venemaa üks suurimaid kaotusi Uuendatud

16.11

Purga: riik ei saa ega peagi kõiki teatreid toetama

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

15.11

Michal majanduskasvu nõukojast: seal on olnud ka kurioosumeid

ilmateade

loe: sport

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

loe: kultuur

06:27

Hedi-Liis Toome: milleks teatrikomisjon, kui minister saab otsuse ümber vaadata

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

16.11

Arvustus. Meie, normaalsed

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

loe: eeter

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Tõnu Oja: intelligentset ja huvitavat vaidlust enam ei peeta

15.11

Emili Rohumaa debüütlühialbumist: mu lauludes on sõna hästi olulisel kohal

Raadiouudised

16.11

Nii kultuuriminister kui teatrid tahavad rahastamissüsteemi muuta

16.11

Päevakaja (16.11.2025 18:00:00)

15.11

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

15.11

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

15.11

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo