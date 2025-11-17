Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

Brent toornafta futuurid langesid 58 senti ehk 0,9 protsenti, ulatudes kell 00:50 Greenwichi (2:50 Eesti) aja järgi 63,81 dollarini barreli kohta. USA naftahindu kajastava West Texas Intermediate (WTI) toornafta futuure kaubeldi hinnaga 59,50 dollarit barreli kohta, mis on 59 senti ehk üks protsent madalam hind kui reedel turgude sulgemisel.

Mõlemad võrdlusnäitajad tõusid reedel enam kui kaks protsenti, lõpetades nädala tagasihoidliku tõusuga pärast seda, kui eksport Novorossiiskis ja naabruses asuvas Kaspia mere torujuhtme konsortsiumi terminalis peatati, mis võttis kogu maailma naftapakkumisest maha kaks protsenti.

Novorossiiski sadam jätkas pühapäeval nafta laadimist, teatasid kaks tööstusallikat ja näitasid LSEG andmed.

Ukraina sagenenud rünnakud Venemaa naftataristu vastu on aga endiselt tähelepanu all, kuna need võivad põhjustada edasisi häireid nafta maailmaturul.

Ukraina sõjavägi teatas laupäeval, et ründas Venemaa Rjazani naftatöötlemistehast ja pühapäeval, et ründas Novokuibõševski naftatöötlemistehast Samaara oblastis.

"Investorid püüavad hinnata, kuidas Ukraina rünnakud mõjutavad Venemaa toornafta eksporti pikas perspektiivis, ning samal ajal ka kasumit pärast eelmise reede hinnatõusu," ütles Fujitomi Securitiesi analüütik Toshitaka Tazawa.

"Üldiselt püsib OPEC+ toodangu suurenemisest tulenev ülepakkumise tajumine," ütles ta, lisades, et WTI hind püsib tõenäoliselt 60 dollari lähedal, kõikudes viie dollari piires.

Investorid jälgivad ka lääne sanktsioonide mõju Venemaa pakkumisele ja kaubavoogudele. Ameerika Ühendriigid kehtestasid pärast 21. novembrit sanktsioonid, mis keelavad tehingud Venemaa naftaettevõtetega Lukoil ja Rosneft, et suunata Moskvat rahukõnelustele sõja lõpetamiseks Ukrainas. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et vabariiklased töötavad seaduseelnõu kallal, mis kehtestab sanktsioonid igale riigile, mis teeb äri Venemaaga, ning ta ütles, et Iraan võidakse sellesse nimekirja lisada.

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon ja sellega koostööd tegevad riikide ühendus OPEC+ leppis novembri alguses kokku detsembri toodangueesmärkide suurendamises 137 000 barreli võrra päevas, mis on sama mis oktoobris ja novembris. Samuti leppisid nad kokku, et järgmise aasta esimeses kvartalis tootmismahu suurendamine peatatakse.

Naftateenuste ettevõtte Baker Hughes (BKR.O) reedel avaldatud andmete kohaselt kasvas naftapuurimise platvormide arv Ameerika Ühendriikides 14. novembrini kestnud nädalal 3 võrra 417-ni.