Põhja-Korea alustas mälestusmärgi ehitamist Ukraina sõjas hukkunud sõduritele

Põhja-Korea alustas mälestusmärgi ehitamist oma sõduritele, kes on hukkunud Venemaa sõjas Ukraina vastu, teatas riigimeedia.

Niinimetatud Võitlustegude Mälestusmuuseum rajatakse pealinna Pyongyangi.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un ja Venemaa Põhja-Korea suursaadik osalesid nurgakivi asetamise tseremoonial, teatas Korea Keskmeediaagentuur (KCNA) neljapäeval.

Jong-un ütles neljapäevasel üritusel, et muuseum "on tõelistele patriootidele pühendatud pühamu."

Põhja-Korea on saanud Venemaa peamiseks liitlaseks alates Moskva täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Riik on saatnud Venemaale tuhandeid sõdureid ja suures mahus relvi, et aidata tõrjuda Ukraina vägesid välja Lääne-Venemaalt, sealhulgas Kurski oblastist.

Lõuna-Korea hinnangul on sõjas Ukraina vastu hukkunud vähemalt 600 Põhja-Korea sõdurit ja tuhandeid on haavatud.

KCNA vahendatud kommentaarides ütles Kim, et tema riigi väed on olnud aasta aega Kurski oblastis ning kiitis neid Venemaa "otsustava võidu" saavutamise toetamise eest. "Meie kangelased hävitasid kurjad neonatsidest sissetungijad oma tugeva vaimuga, mitte sallides, vaid hävitades agressoreid," ütles Kim.

Ta lisas, et Põhja-Korea ja Venemaa suhe on "tõusmas ajaloolisele tipptasemele".

Kim ütles, et mälestusmärgil saavad olema skulptuurid, mis on pühendatud Venemaal võidelnud Põhja-Korea sõduritele, samuti fotod ja kunst, mis kujutavad lahingut.

Venemaa suursaadik Põhja-Koreas, Aleksandr Matsegora, ja teised Vene saatkonna ametnikud osalesid neljapäeval toimunud tseremoonial, teatas KCNA. Samuti olid kohal mitu Põhja-Korea valitsuse ja sõjaväe ametnikku ning Venemaal hukkunud sõdurite pereliikmed.

Möödunud aastal sõlmisid Venemaa ja Põhja-Korea strateegilise partnerluse lepingu, mis kohustab kumbagi osapoolt andma "sõjalist ja muud abi", kui üks neist rünnaku alla satub.

Ka Venemaa on avalikult tunnustanud sõjalist koostööd Põhja-Koreaga. Sel aastal avati Moskvas kunstinäitus, et tähistada suhteid Pyongyangiga. Näitusel kujutati Põhja-Korea ja Vene sõdureid vastuseisus vaenulikule Läänemaailmale.