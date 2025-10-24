Läti seim toetas esimesel lugemisel Istanbuli konventsioonist taganemist

Läti parlament toetas neljapäeval esimesel lugemisel opositsiooni ettepanekut taganeda Istanbuli konventsioonist. Kriitikud muretsevad nüüd Läti rahvusvahelise maine pärast ja leiavad, et riik ei tohi naistevastase ning perevägivalla ennetamise ja tõkestamise leppest taganeda.

Läti Seim otsustas eelnõu menetleda kiirkorras, seetõttu toimub vaid kaks lugemist. Teine ehk viimane lugemine toimub 30. oktoobril, vahendas LSM.

Konventsioonist taganemist toetasid opositsioonierakonnad ning ka koalitsioonipartei Roheliste ja Põllumeeste Liit (ZZS). Hääletusel ei osalenud koalitsiooniparteid Uus Ühtsus ja Progressiivid.

Arutelu käigus juhtisid koalitsioonisaadikud tähelepanu konventsioonist lahkumisega kaasnevatele mainekahju riskidele.

"See on häbiplekk, mis jääb kummitama mitte ainult seda, vaid ka tulevasi seimi koosseise. See jääb kummitama ka teid, kes seda algatust isiklikult toetate. See protsess on toonud esile kahju, mida seim võib tekitada, kui ta kasutab talle usaldatud võimu vastutustundetult. Arutelu Istanbuli konventsiooni üle on muutunud hübriidsõja meetodite näiteks," ütles Progressiivide saadik Edmunds Cepurītis.

Uue Ühtsuse saadik Zanda Kalniņa-Lukaševica ütles, et parlament oleks võinud keskenduda teistele teemadele.

"Miks me seda arutelu vajame? Tänane päev oli planeeritud läti keelele pühendatud päevaks. Ja teie surute iga hinna eest konventsiooni sisse. Me oleksime võinud tegeleda küsimustega, mis on vajalikud Läti arenguks. Me oleksime võinud keskenduda julgeolekule. Miks me tahame liituda selle riikide klubiga, kuhu kuuluvad ka Euroopa Nõukogust välja arvatud Venemaa ja Valgevene?" uuris Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Opositsioon leiab aga, et Läti peaks vägivallaga seotud probleemid lahendama riigisiseste seaduste karmistamise kaudu. Opositsioonipartei Läti Esikohal (LPV) saadik Ramona Petraviča rääkis, et kõik, kes on konventsiooni vastu, tembeldatakse kohe putinistiks.

Ka erakonna Stabiilsuse Eest! saadik Svetlana Čulkova leidis, et konventsioon pole vägivalla vastu võitlemiseks vajalik.

"Me saame juba olemasolevate seadustega võidelda vägivalla vastu. Meil on olemas teenused ja kõik muu, mida vajame iga inimese kaitsmiseks. Istanbuli konventsioon ei kaitse naisi, see kaitseb ideoloogiat," rääkis Čulkova.

Istanbuli konventsiooni eesmärk on kaotada naiste, sealhulgas alla 18-aastaste tütarlaste vastu suunatud vägivald, mis on meeste ja naiste jätkuva ebavõrdsuse üks algpõhjus.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) president Theodoros Rousopoulos tegi varem avalduse, milles kutsus Läti poliitikuid üles hääletust mitte korraldama. Ka koduvägivalla ohvreid abistava ühingu "Centrs Marta" esindajad teatasid, et Läti ei tohiks konventsioonile selga pöörata.

Läti välisinvestorite nõukogu (FICIL) juhtis tähelepanu sellele, et konventsioonist lahkumine võib kahjustada Läti mainet, investeerimiskeskkonda ja sotsiaalmajanduslikku arengut.