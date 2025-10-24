X!

Läti seim toetas esimesel lugemisel Istanbuli konventsioonist taganemist

Välismaa
Läti seim.
Läti seim. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Läti parlament toetas neljapäeval esimesel lugemisel opositsiooni ettepanekut taganeda Istanbuli konventsioonist. Kriitikud muretsevad nüüd Läti rahvusvahelise maine pärast ja leiavad, et riik ei tohi naistevastase ning perevägivalla ennetamise ja tõkestamise leppest taganeda.

Läti Seim otsustas eelnõu menetleda kiirkorras, seetõttu toimub vaid kaks lugemist. Teine ehk viimane lugemine toimub 30. oktoobril, vahendas LSM

Konventsioonist taganemist toetasid opositsioonierakonnad ning ka koalitsioonipartei Roheliste ja Põllumeeste Liit (ZZS). Hääletusel ei osalenud koalitsiooniparteid Uus Ühtsus ja Progressiivid.

Arutelu käigus juhtisid koalitsioonisaadikud tähelepanu konventsioonist lahkumisega kaasnevatele mainekahju riskidele. 

"See on häbiplekk, mis jääb kummitama mitte ainult seda, vaid ka tulevasi seimi koosseise. See jääb kummitama ka teid, kes seda algatust isiklikult toetate. See protsess on toonud esile kahju, mida seim võib tekitada, kui ta kasutab talle usaldatud võimu vastutustundetult. Arutelu Istanbuli konventsiooni üle on muutunud hübriidsõja meetodite näiteks," ütles Progressiivide saadik Edmunds Cepurītis. 

Uue Ühtsuse saadik Zanda Kalniņa-Lukaševica ütles, et parlament oleks võinud keskenduda teistele teemadele.

"Miks me seda arutelu vajame? Tänane päev oli planeeritud läti keelele pühendatud päevaks. Ja teie surute iga hinna eest konventsiooni sisse. Me oleksime võinud tegeleda küsimustega, mis on vajalikud Läti arenguks. Me oleksime võinud keskenduda julgeolekule. Miks me tahame liituda selle riikide klubiga, kuhu kuuluvad ka Euroopa Nõukogust välja arvatud Venemaa ja Valgevene?" uuris Zanda Kalniņa-Lukaševica. 

Opositsioon leiab aga, et Läti peaks vägivallaga seotud probleemid lahendama riigisiseste seaduste karmistamise kaudu. Opositsioonipartei Läti Esikohal (LPV) saadik Ramona Petraviča rääkis, et kõik, kes on konventsiooni vastu, tembeldatakse kohe putinistiks. 

Ka erakonna Stabiilsuse Eest! saadik Svetlana Čulkova leidis, et konventsioon pole vägivalla vastu võitlemiseks vajalik. 

"Me saame juba olemasolevate seadustega võidelda vägivalla vastu. Meil on olemas teenused ja kõik muu, mida vajame iga inimese kaitsmiseks. Istanbuli konventsioon ei kaitse naisi, see kaitseb ideoloogiat," rääkis Čulkova. 

Istanbuli konventsiooni eesmärk on kaotada naiste, sealhulgas alla 18-aastaste tütarlaste vastu suunatud vägivald, mis on meeste ja naiste jätkuva ebavõrdsuse üks algpõhjus.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) president Theodoros Rousopoulos tegi varem avalduse, milles kutsus Läti poliitikuid üles hääletust mitte korraldama. Ka koduvägivalla ohvreid abistava ühingu "Centrs Marta" esindajad teatasid, et Läti ei tohiks konventsioonile selga pöörata. 

Läti välisinvestorite nõukogu (FICIL) juhtis tähelepanu sellele, et konventsioonist lahkumine võib kahjustada Läti mainet, investeerimiskeskkonda ja sotsiaalmajanduslikku arengut.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Uue muusika reede: Yasmyn, Depeche Mode, Lily Allen, Ulmenthal jpt

14:18

Läti seim toetas esimesel lugemisel Istanbuli konventsioonist taganemist

14:14

"LR kuldsari" jätkab uuel aastal Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni teostega

14:08

Solman: kurb, et meie küsimuste sisu ei soovita arutada läbipaistvalt

14:07

Galerii: Eesti palverändurid kohtusid Roomas paavstiga

13:47

Ecuadori klubi on Copa Libertadoresel lõpetamas hiidude hegemooniat

13:34

Tervisekassa otsib kaks kuud tagasi lahkunud Laane asemele uut juhti

13:23

Tallinna ühendhaigla juhiks sai Arkadi Popov

13:15

Gibraltari klubi teenis eurosarjas Poola meistri üle ajaloolise võidu

13:10

Galerii: Sandra Jõgeva uus näitus uurib keha, liikumist ja ihalust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.10

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

23.10

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

23.10

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

23.10

Sõja 1338. päev: Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

23.10

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

23.10

WSJ: Vene majanduse jaoks tulevad uued sanktsioonid väga kehval ajal

23.10

Ülevaade: kes hakkavad valitsema Tallinna lähiümbruses? Uuendatud

11:16

Saksa meedia: Venemaa võib kasutada Estonia vrakki luuretegevuseks

23.10

Isamaa ei otsustanud, kellega soovitakse Tallinnas koalitsioonikõnelusi alustada Uuendatud

11:19

SDE, Reformierakond ja Parempoolsed ei kavatse Isamaa küsimustele vastata

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:47

Ecuadori klubi on Copa Libertadoresel lõpetamas hiidude hegemooniat

13:15

Gibraltari klubi teenis eurosarjas Poola meistri üle ajaloolise võidu

12:40

Pühapäeval selgub rahvusstaadionil rahvaliiga võitja

12:00

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

loe: kultuur

14:31

Uue muusika reede: Yasmyn, Depeche Mode, Lily Allen, Ulmenthal jpt

14:14

"LR kuldsari" jätkab uuel aastal Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni teostega

13:10

Galerii: Sandra Jõgeva uus näitus uurib keha, liikumist ja ihalust

09:49

Jaan Mettik: botaaniliselt korrektsed lillemaalid on abiks ka taimeteadlastele

loe: eeter

12:35

Kuu aega toiduostuvabalt elanud Evelin Kivimaa: loovus hakkas maruhästi tööle

10:27

Elmo Nüganen toob Endla "Arkaadias" lavale kaks tütart korraga

09:10

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

Raadiouudised

12:45

Sillamäe keskerakondlaste juht: rahvale meeldib stabiilsus

12:30

Võru senine võimuliit viimistleb uut lepet

12:25

Laupäev tuleb vihmane

12:20

Raadiouudised (24.10.2025 12:00:00)

09:40

Kohtla-Järve on hädas haridusasutuste tugispetsialistide leidmisega

09:35

Euroopa Liit ei teinud otsust Venemaa külmutatud varade kasutamiseks

09:35

Keskkonnainspektorid saavad gaasirelva, teleskoopnuia ja käerauad

09:30

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (24.10.2025 09:00:00)

23.10

Euroopa Liidu riigijuhid kaaluvad külmutatud Vene vara kasutamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo