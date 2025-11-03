X!

Riigikogu 57 liiget avaldas toetust Istanbuli konventsioonile

Eesti
Riigikogu
Riigikogu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu 57 liiget Reformierakonna, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE), Keskerakonna ja Isamaa fraktsioonist või nendega koostööd tegevat saadikut ühinesid avaldusega, milles kinnitatakse oma toetust naistevastase vägivalla vastasele Istanbuli konventsioonile. Avaldus tõukub Läti parlamendi otsusest lahkuda Istanbuli konventsioonist.

"Istanbuli konventsioon ei ole loosunglik ideoloogiline dokument. See raamib riikide ja ühiskondade tegevusi vägivalla ennetamiseks, ohvrite kaitseks ja õigluse tagamiseks. Konventsioon annab vajalikud tööriistad sotsiaal- ja ohvriabitöötajatele, naiste varjupaikade spetsialistidele vägivalla peatamiseks – enne, kui vägivald hävitab elusid," seisab avalduses.

"Alla kirjutanud Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed soovivad anda turvatunnet elanikkonnale, kinnitades, et riigi senistest suundadest ei taganeta ega kalduta kõrvale. Ennetus, ohvrite abistamine, vägivaldsete inimeste karistamine ning nõustamise pakkumine jäävad Eesti Vabariigi prioriteetideks. Naistevastase vägivalla vastu võitlemise koostöö jätkub kõikides riigi institutsioonides ja vabaühendustes," lubavad riigikogu liikmed.

Avaldusega ühinesid riigikogu pressiteenistuse teatel Maris Lauri, Signe Riisalo, Eero Merilind, Madis Timpson, Valdo Randpere, Toomas Järveoja, Urmas Kruuse, Timo Suslov, Õnne Pillak, Helmen Kütt, Kristo Enn Vaga, Jüri Jaanson, Eerik-Niiles Kross, Mihkel Lees, Luisa Rõivas, Liina Kersna, Toomas Kivimägi, Anti Allas, Ando Kiviberg, Kalev Stoicescu, Vilja Toomast, Kadri Tali, Lauri Hussar ja Marko Mihkelson, Mati Raidma, Mario Kadastik, Mait Klaassen, Hanah Lahe, Yoko Alender, Maria Jufereva-Skuratovski, Andrus Seeme, Mart Võrklaev, Katrin Kuusemäe, Margit Sutrop, Kalle Laanet, Pipi-Liis Siemann, Signe Kivi, Annely Akkermann, Anti Haugas Reformierakonna fraktsioonist; Lauri Läänemets, Reili Rand, Züleyxa Izmailova, Tiit Maran, Jaak Aab, Tanel Kiik, Riina Sikkut, Madis Kallas, Andre Hanimägi SDE-st; Irja Lutsar, Diana Ingerainen, Toomas Uibo, Tarmo Tamm, Peeter Tali, Raul-Stig Rästa Eesti 200 fraktsioonist; Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Andrei Korobeinik Keskerakonnast ning Riina Solman Isamaast.

"Läti võimalik lahkumine Istanbuli konventsioonist, mis sai möödunud nädalal Seimi heakskiidu, on ka Eestis tekitanud vastukaja. On neid, kes soovivad, et Eesti järgiks Läti sammu, ja neid, kes peavad oluliseks naistevastasele vägivallale igakülgset vastuseismist," ütles riigikogu naisteühenduse juht Maris Lauri pressiteate vahendusel. 

Lauri sõnul on riigikogu liikmete toetusavaldus kinnitus Eesti elanikele, et Riigikogu liikmed seisavad endiselt naistevastase vägivalla vastu, senise poliitikasuuna jätkumise eest ja ei kavatse toetada Istanbuli konventsioonist lahkumist.

Riigikogu liikmed ütlevad oma avalduses, et Eestis ei ole võimalik silmi kinni pigistada naistevastase ja lähisuhtevägivalla asjus.

"Statistikaameti suhteuuringus (2023) selgus, et ligi 41 protsenti naistest on vähemalt kord elus kogenud paarisuhtes vägivalda. 39 protsenti naistest on kogenud vaimset, 13 protsenti füüsilist (sh ähvardamist) ja üheksa protsenti seksuaalset vägivalda. Keskmisest rohkem on vägivalda kogenud noored, 18–29-aastased naised, vähem 65–74-aastased. 2024. aastal registreeriti Eestis 746 seksuaalkuritegu. 95 protsendil juhtudest oli kannatajaks naine.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:03

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

23:02

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

22:55

Merz: Süüria põgenikud Saksamaal peavad koju minema

22:49

Leedu vastab Valgevene õhupallirünnakutele piiri sulgemise ja sanktsioonidega

22:37

Prikk: Trump tajub Hiinat päris rivaalina

22:32

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

22:21

Ilm püsib tavapärasest keskmisest soojem

22:13

Hiina positsioon haruldaste muldmetallide turul tekitab Euroopale raskusi

22:01

Vare: Vene toornafta ülejääk võib viia puuraukude sulgemiseni

21:50

ETV spordisaade, 3. november

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:55

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

15:19

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

20:45

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

09:36

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

06:09

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

15:22

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

ilmateade

loe: sport

23:03

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

23:02

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

22:32

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

21:50

ETV spordisaade, 3. november

loe: kultuur

18:52

Noored muusikud viivad Tormise muusika moodsasse helimaailma

16:21

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

15:19

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

loe: eeter

13:50

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

17:40

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

17:40

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

17:40

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

16:05

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

16:00

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

16:00

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

15:20

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo