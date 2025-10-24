USA saadab Kariibi mere piirkonda lennukikandja

Donald Trumpi administratsioon tahab tõhustada võitlust narkokaubitsejate vastu ja Pentagon teatas reedel, et saadab USA mereväe kõige moodsama lennukikandja Kariibi mere piirkonda.

Kaitseminister Pete Hegseth andis käsu saata Vahemere piirkonnas paiknev lennukikandja USS Gerald R. Ford Kariibi mere piirkonda.

Tuumajõul töötav lennukikandja USS Gerald R. Ford on maailma üks suurimaid sõjalaevu. Lennukandja ehitamine algas juba 2005. aastal, see sai valmis 2017. aastal. Lennukikandja ehitamine läks maksma umbes 13 miljardit dollarit.

USA kavatseb jätkata võitlust narkokartellide vastu ning Trump on teatanud mitmest rünnakust Venezuelast pärit narkolaevade pihta. Hiljuti kuulutas Trump ka Kariibi mere piirkonnas tegutsevad narkokartellid organisatsioonideks.