Trump lubas peatseid maismaaoperatsioone Venezuela narkojõukude vastu

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles neljapäeval, et USA rakendab õige pea meetmeid ka maismaal, et peatada Venezuela narkokaubitsejad.

"Te ilmselt märkasite, et inimesed ei taha meritsi toimetamisega tegeleda ja me hakkame neid peatama ka maismaal. Maal on lihtsam, see algab väga varsti," ütles Trump videokõnes USA sõjaväelastega vesteldes.

Venezuela kommunikatsiooniministeerium ei vastanud kohe Reutersi palvele Trumpi sõnu kommenteerida.

Trumpi administratsioon on kaalunud Venezuela suhtes erinevaid samme, et võidelda sellega, mida ta on nimetanud president Nicolás Maduro osaluseks ameeriklasi tapnud ebaseaduslike narkootikumide tarnimisel USA-sse. Maduro on eitanud igasugust seost ebaseadusliku narkokaubandusega.

USA väed piirkonnas on seni keskendunud narkovastastele operatsioonidele merel, kuigi koondatud tulejõud kaalub üles kõik, mida nende jaoks vaja läheb. USA väed on alates septembrist Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnas väidetavatele narkolaevadele korraldanud vähemalt 21 rünnakut, tappes vähemalt 83 inimest.

Teated eelseisvatest operatsioonidest on viimastel nädalatel sagenenud, kuna USA sõjavägi on halvenevate suhete tõttu Venezuelaga Kariibi mere piirkonda täiendavaid vägesid saatnud.

Reuters teatas laupäeval neljale USA ametnikule viidates, et USA on valmis alustama uut etappi Venezuelaga seotud operatsioonides.