X!

Trump kinnitas telefonivestlust Maduroga

Välismaa
Venezuela president Nicolas Maduro sõjaväelisel tseremoonial seismas Simon Bolivari mõõga kõrval.
Venezuela president Nicolas Maduro sõjaväelisel tseremoonial seismas Simon Bolivari mõõga kõrval. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Välismaa

USA president Donald Trump kinnitas pühapäeval, et ta on hiljuti rääkinud Venezuela presidendi Nicolás Maduroga, kuid ei avaldanud üksikasju selle kohta, mida nad arutasid. Samuti ei avanud ta oma edasisi plaane Venezuela suhtes.

"Ma ei taha seda kommenteerida. Vastus on jah," ütles Trump presidendilennuki pardal ajakirjanikega vesteldes vastuseks küsimusele, kas ta on Maduroga rääkinud.

Väljaanne The New York Times teatas esimesena, et Trump oli Maduroga rääkinud juba novembri alguses ja arutanud nende võimalikku kohtumist Ameerika Ühendriikides.

"Ma ei ütleks, et see läks hästi või halvasti, see oli telefonikõne," ütles Trump vestluse kohta.

Telefonikõne avalikustamine tuli ajal, mil Trump jätkab Venezuela suhtes sõjakat retoorikat, kuid kaalub samal ajal ka diplomaatia võimalusi.

Mõni minut pärast seda, kui USA president vestluse toimumist kinnitas, esines Maduro esimest korda avalikult pärast päevi kestnud eemalolekut, lõpetades spekulatsioonid tema võimaliku riigist põgenemise kohta.

Trump on korduvalt lubanud võidelda narkokaubanduse ja kartellide, sealhulgas Venezuelast tegutsevate narkojõukude vastu. USA administratsioon on kaalunud erinevaid võimalusi Venezuela survestamiseks, et võidelda sealt lähtuva narkokaubandusega, mis on USA juhtkonna sõnul põhjustanud tuhandete ameeriklaste surma, ja väidetava Maduro rolliga selles. Vasakpoolne Venezuela president on eitanud igasugust seost ebaseadusliku narkokaubandusega.

Meedia andmeil hoiatas Trump kõne ajal Madurot, et kui Venezuela juht keeldub ametist vabatahtlikult lahkumast, võidakse kasutada jõudu. Meedia teatel arutasid kaks presidenti võimalikke amnestia tingimusi Madurole, tema abilistele ja nende perekondadele, kes kõik nad on USA sanktsioonide all.

Laupäeval ütles Trump, et Venezuela kohal ja seda ümbritsevat õhuruumi tuleks pidada täielikult suletuks, kuid ei täpsustanud seda, tekitades Caracases ärevust ja segadust.

Küsimusele, kas tema õhuruumi kommentaarid tähendavad Venezuela vastu suunatud rünnakute peatset toimumist, vastas Trump: "Sellest ei tasu midagi välja lugeda." Trump selgitas ka, et hoiatus anti seetõttu, et Washington peab Venezuelat ebasõbralikuks riigiks.

Meedia teatel kuulub USA kaalumisel olevate võimaluste hulka ka katse Maduro kukutada ning USA sõjavägi olevat valmis uueks operatsioonide etapiks pärast ulatuslikku vägede koondumist Kariibi mere piirkonda ja peaaegu kolm kuud kestnud rünnakuid kahtlustatavatele narkolaevadele Venezuela ranniku lähedal.

Inimõigusorganisatsioonid on rünnakud hukka mõistnud kui tsiviilisikute ebaseaduslikud kohtuvälised tapmised ning mõned USA liitlased on väljendanud kasvavat muret, et Washington võib rikkuda rahvusvahelist õigust.

Trump ütles eelmisel nädalal sõjaväelastele, et USA alustab õige pea maismaaoperatsioone kahtlustatavate Venezuela narkokaubitsejate peatamiseks.

Maduro ja tema administratsiooni kõrgemad liikmed pole kõnet kommenteerinud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, RBC-Ukraine

Samal teemal

jõuluootus

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:57

Otse kell 12: Svante Pääbo loeng neandertallaste pärandist

10:56

Svante Pääbo: hirm inimkonna peatse väljasuremise ees on alusetu

10:44

Šveitsi valijad lükkasid tagasi maksu ülirikastele ja naiste ajateenistuse

10:35

Pedaste, Leijen ja Uiboleht: anname koolijuhile enam vabadust juhtimiseks

10:34

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:34

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:25

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

10:17

Tallinna abilinnapea Karl Sander Kase linnavalitsuses ei jätka

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

30.11

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

09:50

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

09:13

Madridi Real komistas jälle

loe: kultuur

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

10:07

"Fränk" võitis India rahvusvahelisel filmifestivalil parima debüütfilmi auhinna

09:18

Arvustus. Veiko Tubina "Murdepunkt" usaldab vaikust sõnade vahel

09:06

Keeleminutid. Lõimitud aine- ja keeleõpe pole pelgalt metoodika, vaid võti võrdsete võimalusteni

loe: eeter

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

08:34

Lasteekraani jõulukalender üllatab iga päev uue looga

08:29

Keeleteadlane: sõnastikku jõudsid uudissõnad egomull, allapuhe ja käejälg

30.11

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

30.11

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

30.11

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo