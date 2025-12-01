Trump kinnitas telefonivestlust Maduroga

USA president Donald Trump kinnitas pühapäeval, et ta on hiljuti rääkinud Venezuela presidendi Nicolás Maduroga, kuid ei avaldanud üksikasju selle kohta, mida nad arutasid. Samuti ei avanud ta oma edasisi plaane Venezuela suhtes.

"Ma ei taha seda kommenteerida. Vastus on jah," ütles Trump presidendilennuki pardal ajakirjanikega vesteldes vastuseks küsimusele, kas ta on Maduroga rääkinud.

Väljaanne The New York Times teatas esimesena, et Trump oli Maduroga rääkinud juba novembri alguses ja arutanud nende võimalikku kohtumist Ameerika Ühendriikides.

"Ma ei ütleks, et see läks hästi või halvasti, see oli telefonikõne," ütles Trump vestluse kohta.

Telefonikõne avalikustamine tuli ajal, mil Trump jätkab Venezuela suhtes sõjakat retoorikat, kuid kaalub samal ajal ka diplomaatia võimalusi.

Mõni minut pärast seda, kui USA president vestluse toimumist kinnitas, esines Maduro esimest korda avalikult pärast päevi kestnud eemalolekut, lõpetades spekulatsioonid tema võimaliku riigist põgenemise kohta.

Trump on korduvalt lubanud võidelda narkokaubanduse ja kartellide, sealhulgas Venezuelast tegutsevate narkojõukude vastu. USA administratsioon on kaalunud erinevaid võimalusi Venezuela survestamiseks, et võidelda sealt lähtuva narkokaubandusega, mis on USA juhtkonna sõnul põhjustanud tuhandete ameeriklaste surma, ja väidetava Maduro rolliga selles. Vasakpoolne Venezuela president on eitanud igasugust seost ebaseadusliku narkokaubandusega.

Meedia andmeil hoiatas Trump kõne ajal Madurot, et kui Venezuela juht keeldub ametist vabatahtlikult lahkumast, võidakse kasutada jõudu. Meedia teatel arutasid kaks presidenti võimalikke amnestia tingimusi Madurole, tema abilistele ja nende perekondadele, kes kõik nad on USA sanktsioonide all.

Laupäeval ütles Trump, et Venezuela kohal ja seda ümbritsevat õhuruumi tuleks pidada täielikult suletuks, kuid ei täpsustanud seda, tekitades Caracases ärevust ja segadust.

Küsimusele, kas tema õhuruumi kommentaarid tähendavad Venezuela vastu suunatud rünnakute peatset toimumist, vastas Trump: "Sellest ei tasu midagi välja lugeda." Trump selgitas ka, et hoiatus anti seetõttu, et Washington peab Venezuelat ebasõbralikuks riigiks.

Meedia teatel kuulub USA kaalumisel olevate võimaluste hulka ka katse Maduro kukutada ning USA sõjavägi olevat valmis uueks operatsioonide etapiks pärast ulatuslikku vägede koondumist Kariibi mere piirkonda ja peaaegu kolm kuud kestnud rünnakuid kahtlustatavatele narkolaevadele Venezuela ranniku lähedal.

Inimõigusorganisatsioonid on rünnakud hukka mõistnud kui tsiviilisikute ebaseaduslikud kohtuvälised tapmised ning mõned USA liitlased on väljendanud kasvavat muret, et Washington võib rikkuda rahvusvahelist õigust.

Trump ütles eelmisel nädalal sõjaväelastele, et USA alustab õige pea maismaaoperatsioone kahtlustatavate Venezuela narkokaubitsejate peatamiseks.

Maduro ja tema administratsiooni kõrgemad liikmed pole kõnet kommenteerinud.