X!

USA suurima sõjalaeva saabumine Kariibi merele suurendab survet Venezuelale

Välismaa
USA lennukikandja USS Gerald R. Ford .
USA lennukikandja USS Gerald R. Ford . Autor/allikas: SCANPIX / ABACA
Välismaa

USA mereväe suurim lennukikandja USS Gerald R. Ford saabus teisipäeval Lõuna-Ameerika põhjaranniku lähistele, andes märku Ameerika Ühendriikide sõjaväe koondamisest regiooni ajal, kui president Donald Trumpi administratsioon suurendab survet Venezuela presidendile Nicolás Madurole.

Ehkki Trump on väljendanud reservatsioone Venezuela vastu sõjaliste meetmete võtmise suhtes, suurendab lennukikandja rünnakugrupi saabumine, millesse kuuluvad muuhulgas ka rakettidega Tomahawk varustatud hävitajad, USA sõjaväe võimet rünnata riigis asuvaid sihtmärke, sealhulgas Venezuela õhukaitset, märkis The Wall Street Journal (WSJ).

Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell ütles, et lennukikandja rünnakugrupp suurendab ja täiendab juba olemasolevaid võimeid narkokaubanduse tõkestamiseks ning rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonide õõnestamiseks ja likvideerimiseks.

Rünnakugrupi tulejõud ületab aga seda, mis on vajalik väikeste paatide ründamiseks, mida Trumpi administratsiooni sõnul kasutatakse narkootikumide salakaubaveoks, tõdes WSJ.

Praeguseks on USA sooritanud Kariibi merel ja Vaikse ookeani idaosas väidetavate narkolaevade vastu 19 rünnakut ning nendes on administratsiooni andmetel hukkunud 76 inimest. Sellised ilma kohtu loata toimunud tapmised on tekitanud õigusliku arutelu rünnakute seaduslikkuse üle.

USA kaitseministri Pete Hegsethi sõnul hukkus pühapäeval Vaikse ookeani idaosas kahes rünnakus väidetavatele narkopaatidele kuus meest. Hegseth ütles tõendeid esitamata, et USA luureteenistused teadsid, et mõlemad paadid on seotud ebaseadusliku narkokaubandusega ja et rünnakute ajal vedasid need narkootikume.

USA selline tegevus on pälvinud siiski teiste riikide kriitikat. Colombia president Gustavo Petro ütles, et seni, kuni taolised rünnakud Kariibi mere piirkonnas jätkuvad, peatab tema riik suhtluse USA julgeolekuasutustega. Ta tegi oma otsuse teatavaks teisipäeva õhtul pärast seda, kui CNN teatas, et Ühendkuningriik on lõpetanud luureandmete jagamise USA-ga Kariibi mere piirkonnas kahtlustatavate narkolaevade kohta.

Kuigi Trumpi administratsioon väidab, et viib läbi seaduslikke rünnakuid narkojõukude vastu, kellega USA on relvastatud konfliktis, leiavad mõned USA seadusandjad ja endised ametnikud, et rünnakud on tsiviilisikute kohtuvälised tapmised, kes ei ole kujutanud endast USA-le otsest ohtu.

Trump on aga andnud Venezuela suhtes segaseid signaale, rääkides mõnel korral sõjalise operatsiooni laiendamisest, et see hõlmaks ka maismaa sihtmärke, aga on samas ka öelnud, et ei kaalu rünnakute korraldamist Venezuelas.

Lennukikandjal USS Gerald R. Ford baseeruvate sõjalennukite hulka kuuluvad hävitajad F/A-18, mis suudavad rünnata maismaa sihtmärke, ja elektroonilise sõjapidamise lennukid Growler, mis suudavad rünnata ja segada vaenlase radareid ja õhutõrjet. Lisaks kahele juhitavate rakettidega hävitajale USS Bainbridge ja USS Mahan kuulub Fordi rünnakugruppi ka õhu- ja raketitõrje juhtimislaev USS Winston S. Churchill.

USS Gerald R. Fordi löögigrupp tegutses enne, kui see 24. oktoobril Kariibi merele saadeti, Aadria merel. See samm jättis USA mereväe ilma lennukikandjata piirkondades, mida kontrollivad USA Euroopa väejuhatus ja USA Keskväejuhatus, mis juhib Ameerika vägesid Lähis-Idas.

Fordi löögigrupp lisandub Kariibi mere piirkonda juba koondatud USA vägedele, sealhulgas dessantvalmiduse grupp ning F-35B ja MQ-9 hävitajad Puerto Ricos. Avalike fotode kohaselt on Puerto Ricos ja El Salvadoris paigutatud ka AC-130 lahingulennukid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: WSJ

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:19

Otse kell 10.30: konverents teaduskommunikatsiooni rollist ühiskonnas

08:08

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond alustab EM-valikturniiri

07:58

Oidsalu: teatrite rahastamise süsteem vajab tuunimist, mitte tühistamist

07:37

Euroopa Komisjon loob EL-i luure

07:02

USA suurima sõjalaeva saabumine Kariibi merele suurendab survet Venezuelale

06:43

Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Sutt, Pevkur

06:11

Koalitsiooniparteide summaarne toetus langeb järjest madalamale

06:02

Konkurentsiameti juht: spordiklubid võiksid oma lepingud ja tingimused üle vaadata

05:42

Sõrskõi tunnistas kolme asula kaotust Zaporižžja oblastis

04:43

Ministeerium analüüsib vene erakoolidele toetuse maksmise mõistlikkust

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.11

Suri Imre Sooäär

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

11.11

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

11.11

Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

11.11

Michal: Tallinnas toimuv paneb mind julgeoleku pärast muretsema

11.11

Sõja 1357. päev: Ukraina tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

11.11

Tartus jaotatud abilinnapeade kohad tõid avalikkuse ette uued näod

11.11

Postimees nõuab kohtu kaudu riigikogu liikmelt fotode kasutamise eest tasu

10.11

Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

11.11

Tartu plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:08

TÄNA OTSE | Eesti korvpallinaiskond alustab EM-valikturniiri

11.11

Raieste klubi sai eurosarja duellis jagu Jõesaare meeskonnast

11.11

Keila Coolbet ei suutnud šokeeriva alguse järel kohtumist päästa

11.11

Shein: norrakad on selle mängu pärast väga elevil

loe: kultuur

07:58

Oidsalu: teatrite rahastamise süsteem vajab tuunimist, mitte tühistamist

11.11

Teet Kask astub argentiina muusika saatel lavale soolotantsuga

11.11

Rudolf Tobiase oratooriumist "Joonas" valmis eestikeelne CD-plaat

11.11

PÖFF-i kuues võistlusprogrammis jõuab tänavu vaatajate ette 275 lühifilmi

loe: eeter

11.11

Koerte koolitaja: igavus mõjutab paljude koerte vaimset tervist

11.11

Kadri Hunt: minu ees on väga paljud asjad ise lahti rullunud

11.11

Mart Juur: huumor võib olla tõhus kaitsevahend ja ravim, aga ka hirmus relv

11.11

Púr Múdd: meie saund on melanhoolne, rõõmsad lood on lennanud prügikasti

Raadiouudised

11.11

SEB ennustab, et järgmisel aastal kasvab Eesti majandus kiiremini

11.11

Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

11.11

PÖFFil näeb tänasest lühifilme

11.11

Päevakaja (11.11.2025 18:00:00)

11.11

Võlakoormuse all kannatavale Itaaliale on kaitsekulude tõstmine keeruline

11.11

Tallinna tulevane linnavõim otsustas tõsta tee-ehituse mahtu

11.11

Raadiouudised (11.11.2025 15:00:00)

11.11

Suhteliselt soe sügisilm püsib

11.11

Raadiouudised (11.11.2025 12:00:00)

11.11

Turistide arvu suurenemin ei kata hotellide kasvanud maksukulusid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo