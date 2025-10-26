X!

Tai ja Kambodža sõlmisid Trumpi silme all rahulepingu

Tai peaminister Anutin Charnvirakul kõnelemas rahurtseremoonial ning teda kuulavad (vasakult alates) Malaisia peaminister Anwar Ibrahim, Kambodža peaminister Hun Manet ja USA president Donald Trump.
Tai peaminister Anutin Charnvirakul kõnelemas rahurtseremoonial ning teda kuulavad (vasakult alates) Malaisia peaminister Anwar Ibrahim, Kambodža peaminister Hun Manet ja USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tai ja Kambodža peaminister allkirjastasid pühapäeval Malaisias USA presidendi Donald Trumpi juuresolekul rahuleppe, mis peaks normaliseerima suvel omavahel lahinguid pidanud riikide suhted.

Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumisele saabunud Tai peaminister Anutin Charnvirakul ja tema Kambodža kolleeg Hun Manet allkirjastasid rahulepingu, tuginedes kolm kuud tagasi allkirjastatud vaherahule. Nendega koos kirjutasid dokumendile alla ka Trump ja Malaisia ​​peaminister Anwar Ibrahim.

USA presidendi sõnul lõpetavad Tai ja Kambodža kõik sõjalised tegevused ning loovad omavahel heanaaberlikud suhted.

Lisaks vabastab Tai 18 kambodžalasest sõjavangi.

"See deklaratsioon, kui see täielikult rakendatakse, loob aluse püsivaks rahuks, kuid mis veelgi olulisem, see alustab meie sidemete parandamise protsessi," ütles Kambodža peaminister Hun Manet. "Meie piirikogukonnad on konfliktide poolt lõhestatud ja süütud tsiviilisikud on kandnud tohutuid kaotusi," lisas ta.

Tai peaminister teatas omalt poolt, et pärast allkirjastamist hakkavad mõlemad pooled rakendama kõiki kokkulepitud sätteid, sealhulgas "raskerelvade kiiret väljaviimist piirialadelt".

Tai ja Kambodža piiril puhkesid relvakokkupõrked selle aasta 24. juuli hommikul.

28. juulil teatas Malaisia ​​peaminister Anwar Ibrahim, et Tai ja Kambodža on relvarahus kokku leppinud. See samm järgnes kahe riigi vahelistele kõnelustele Kuala Lumpuris, kus osalesid ka Ameerika Ühendriikide ja Hiina esindajad.

7. augustil kohtusid Tai ja Kambodža esindajad Malaisias ning leppisid kokku 13 punktis relvarahulepingu edasiseks rakendamiseks, mis jõustus 28. juulil. 

Trump aitas viiepäevase konflikti lõpetamist vahendada, helistades juulis kahe riigi toonastele juhtidele ja kutsudes neid üles lõpetama vaenutegevus või riskima kaubandusläbirääkimiste peatamisega Washingtoniga. "Ameerika Ühendriikidel on tugev kaubandus ja koostöö, tehingud, palju, mõlema riigiga, seni kuni nad elavad rahus," ütles Trump siis.

Mõlemad pooled süüdistasid teineteist rakettide ja raskesuurtükiväe kasutamises kahe riigi viimase aja kõige suuremates lahingutes, milles hukkus vähemalt 48 inimest ja piirkonnast põgenes hinnanguliselt 300 000 elanikku.

Pärast Tai kuninganna ema Sirikiti surma reedel oleks peaminister Anutin peaaegu allkirjastamisele saabumata jäänud, kuid ta otsustas hiljem siiski tseremooniale lennata.

Trump teatas kohtumisel ka, et USA on sõlminud suure kaubanduslepingu Kambodžaga ja väga olulise kaevanduslepingu Taiga.

Ida-Timor sai ASEAN-i liikmeks

Aasia noorim riik, Ida-Timor, sai pühapäeval ASEAN-i 11. liikmeks, täites oma praeguse presidendi peaaegu pool sajandit tagasi seatud visiooni, kui riik oli Portugali koloonia.

Ida-Timorina tuntud 1,4 miljoni elanikuga riik on Aasia vaeseimate seas ja loodab näha kasu oma kahe miljardi dollari suuruse mahuga majanduse integreerimisest ASEAN-i riikide kokku 3,8 triljoni dollari suuruse sisemajanduse kogutoodanguga majandusruumi.

Ida-Timori liitumine järgneb 14-aastasele ootamisele ja kuigi selle liikmelisus ei too eeldatavasti kaasa muutusi, on see sümboolne võit president José Ramos-Hortale ja peaminister Xanana Gusmãole, kes juhtisid riigi iseseisvusvõitlust.

"Ida-Timori rahva jaoks pole see mitte ainult unistuse täitumine, vaid ka võimas kinnitus meie teekonnale," ütles Gusmão kõnes.

"Meie liitumine on tunnistus meie rahva vaimust, noorest demokraatiast, mis on sündinud meie võitlusest."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

