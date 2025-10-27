Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

"Loogika ütleb, et kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest. Igasugune fundamentaalne muutus kannab endas arvestatavat riski," rääkis Ossinovski esmaspäeval Vikerraadio saates Uudis+.

Samas tunnustas Ossinovski Reinsalu selle eest, et Isamaa on suutnud riigi opositsioonis olla erakordselt edukas ning mitmetel teistel erakondadel, sh sotsiaaldemokraatidel on "kõigil keeruline Reinsalu selja tagant välja paista".

"Et see edu [Isamaal] jätkuks, siis Tallinna linnas ütleks loogika, et riske võtta ei ole vaja. Aga ega mina ka ei tea, mis nende kalkulatsioon on. Seda peavad nad ise ütlema."

Kommenteerides erakonnakaaslase Raimond Kaljulaidi ettepanekut teha Tallinnas n-ö Isamaa-vaba koalitsioon ehk Keskerakonna ja SDE vahel, vastas Ossinovski, et Tallinna sotsiaaldemokraadid seda ei soovi.

"Ja seda kahel põhjusel. Esiteks me ütlesime välja juba enne valimisi, et meie Keskerakonda võimule ei too. Ja sellises fundamentaalses väärtusküsimuses seisukohta muuta ma ei pea õigeks."

"Ja teiseks, see 17 inimest, kes meil volikokku on saanud, nende seas on hästi palju uusi inimesi. Ma ei näe kellelgi neist kirge minna aitama Kõlvartit tagasi linna juhtimise juurde. Meie nägemus on ikkagi see, et tuleb nende muutustega linnas jätkata, millega me poolteist aastat tagasi alustasime," ütles Ossinovski.