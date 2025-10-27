X!

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Jevgeni Ossinovski hoiatas Isamaa esimeest Urmas Reinsalu poliitilise flirdi eest Keskerakonnaga, sest see võib tema hinnangul kaasa tuua erakonna reitingu languse üleriigilisel tasandil.

"Loogika ütleb, et kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest. Igasugune fundamentaalne muutus kannab endas arvestatavat riski," rääkis Ossinovski esmaspäeval Vikerraadio saates Uudis+.

Samas tunnustas Ossinovski Reinsalu selle eest, et Isamaa on suutnud riigi opositsioonis olla erakordselt edukas ning mitmetel teistel erakondadel, sh sotsiaaldemokraatidel on "kõigil keeruline Reinsalu selja tagant välja paista".

"Et see edu [Isamaal] jätkuks, siis Tallinna linnas ütleks loogika, et riske võtta ei ole vaja. Aga ega mina ka ei tea, mis nende kalkulatsioon on. Seda peavad nad ise ütlema."

Kommenteerides erakonnakaaslase Raimond Kaljulaidi ettepanekut teha Tallinnas n-ö Isamaa-vaba koalitsioon ehk Keskerakonna ja SDE vahel, vastas Ossinovski, et Tallinna sotsiaaldemokraadid seda ei soovi.

"Ja seda kahel põhjusel. Esiteks me ütlesime välja juba enne valimisi, et meie Keskerakonda võimule ei too. Ja sellises fundamentaalses väärtusküsimuses seisukohta muuta ma ei pea õigeks."

"Ja teiseks, see 17 inimest, kes meil volikokku on saanud, nende seas on hästi palju uusi inimesi. Ma ei näe kellelgi neist kirge minna aitama Kõlvartit tagasi linna juhtimise juurde. Meie nägemus on ikkagi see, et tuleb nende muutustega linnas jätkata, millega me poolteist aastat tagasi alustasime," ütles Ossinovski.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:46

Trump: raketikatsetuste asemel peaks Putin tegelema sõja lõpetamisega

13:20

Aimar Ventsel: ühtset Venemaa opositsiooni pole olemas

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:31

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

26.10

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

26.10

Sõja 1341. päev: Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

12:42

Anete Haak ja Viktorija Tkacenko krooniti Põhjamaade meistriteks

loe: kultuur

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

11:32

Galerii: Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

loe: eeter

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

08:00

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaki esituses kõlas "De profundis"

08:00

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas "Linnud lehtlas"

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

26.10

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

26.10

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

26.10

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

26.10

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

26.10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo