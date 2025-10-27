X!

Reinsalu: Tallinnas käivad läbirääkimised kõigi osapooltega

Eesti
Urmas Reinsalu.
Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa peab Tallinnas võimuliidu kokkupanemiseks läbirääkimisi juba eelmisest nädalast, nii kirjalikus vormis kui ka telefonitsi rääkides ning sel nädalal läbirääkimised jätkuvad, ütles ERR-ile Isamaa juht Urmas Reinsalu.

Kuigi Isamaa vastas pühapäeval eitavalt sotsiaaldemokraatide kutsele saada esmaspäeval kokku võimaliku nelikliidu – SDE, Isamaa, Reformerakond ja Parempoolsed – osapooltega, siis ei tähenda seda, et Isamaa ei tegeleks otsustamisega, kas minna kokku nelikliitu või sõlmida võimuliit Keskerakonnaga, ütles Reinsalu, kelle sõnul suheldakse nii kirjalikult kui ka telefoni teel.

"Need (läbirääkimised) on ju käinud eelmisest nädalast saati. Ei ole suure seltskonnaga kaamerate ees läbirääkimisi ja sellest tulenevat stressi ei teki, vaid (läbirääkimised) käivad kirjalikus vormis kui ka jooksvas konsultatsioonide vaimus. Liigutakse sellel nädalal edasi," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul pole õigus neil, kes praegu kehutavad võimalikult kiiresti uut võimuliitu moodustama, sest Tallinna linnavolikogu uus koosseis koguneb esimest korda alles novembri keskel. Samamoodi on Reinsalu sõnul töövõimeline praegune linnavalitsus.

"Palun inimestel ka mõistmist, et see aeg tuleb võtta, sest muidu me jõuame juba meile tuntud valestartide juurde. Ma arvan, et kui me käsitleme upsakalt valijatelt saadud mandaati, ilma piisava süvenemisvõimeta, siis see ei ole samm usalduskriisist väljumiseks, vaid selle süvendamiseks," ütles ta.

Isamaa saatis eelmisel nädalal Tallinna volikokku jõudnud erakondadele ankeedi 15 küsimusega, millele on Isamaa saanud "erineva sisuga kirjalikke vastuseid", ütles Reinsalu.

"Me oleme nüüd laskumas teise etappi, see on kahepoolsed kohtumised," märkis ta.

Küsimusele, kui palju mõjutab Reinsalu enda ja Isamaa valikut hiljuti avaldatud Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlus, mille järgi suur osa, 70 protsenti Isamaa valijatest pooldaks Tallinnas võimuliitu Keskerakonnaga, vastas Reinsalu, et eks kõik taolised uuringud põhinevad ainult hetkemeeleoludel.

"Muidugi on erinevad valikud, on olemas kindlasti tõsine probleemistik erinevate valikute puhul, millele tuleb ausalt otsa vaadata. Ma pean tunnistama, et suvel (Tallinna võimuliidus) juhtunu – ka sellest tuleb ausalt rääkida omavahel. Siin võisid olla mitmed tegurid kriisi põhjustajateks," lausus Reinsalu.

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:42

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

16:26

Reinsalu: Tallinnas käivad läbirääkimised kõigi osapooltega

16:19

Soome blokeeris julgeolekuriskidele viidates mitu venelaste kinnisvaraostu

16:16

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Bencic pälvis nüüd veel ühe turniirivõidu

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

16:08

Ukraina klarnetist Julian Milkis ja pianist Johan Randvere alustavad Eestis kontserttuuri

15:46

Meeste käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:31

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

26.10

Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

26.10

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:42

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

16:16

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Bencic pälvis nüüd veel ühe turniirivõidu

15:46

Meeste käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue peatreeneri käe all

15:17

Naiste jalgpallikoondis teenis Balti turniiril kolmanda koha

loe: kultuur

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

16:08

Ukraina klarnetist Julian Milkis ja pianist Johan Randvere alustavad Eestis kontserttuuri

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

11:32

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

26.10

Militaarobjektidest tuleb rääkida riiki ohustamata

26.10

Päevakaja (26.10.2025 18:00:00)

26.10

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo