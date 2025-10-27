Reinsalu: Tallinnas käivad läbirääkimised kõigi osapooltega

Isamaa peab Tallinnas võimuliidu kokkupanemiseks läbirääkimisi juba eelmisest nädalast, nii kirjalikus vormis kui ka telefonitsi rääkides ning sel nädalal läbirääkimised jätkuvad, ütles ERR-ile Isamaa juht Urmas Reinsalu.

Kuigi Isamaa vastas pühapäeval eitavalt sotsiaaldemokraatide kutsele saada esmaspäeval kokku võimaliku nelikliidu – SDE, Isamaa, Reformerakond ja Parempoolsed – osapooltega, siis ei tähenda seda, et Isamaa ei tegeleks otsustamisega, kas minna kokku nelikliitu või sõlmida võimuliit Keskerakonnaga, ütles Reinsalu, kelle sõnul suheldakse nii kirjalikult kui ka telefoni teel.

"Need (läbirääkimised) on ju käinud eelmisest nädalast saati. Ei ole suure seltskonnaga kaamerate ees läbirääkimisi ja sellest tulenevat stressi ei teki, vaid (läbirääkimised) käivad kirjalikus vormis kui ka jooksvas konsultatsioonide vaimus. Liigutakse sellel nädalal edasi," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul pole õigus neil, kes praegu kehutavad võimalikult kiiresti uut võimuliitu moodustama, sest Tallinna linnavolikogu uus koosseis koguneb esimest korda alles novembri keskel. Samamoodi on Reinsalu sõnul töövõimeline praegune linnavalitsus.

"Palun inimestel ka mõistmist, et see aeg tuleb võtta, sest muidu me jõuame juba meile tuntud valestartide juurde. Ma arvan, et kui me käsitleme upsakalt valijatelt saadud mandaati, ilma piisava süvenemisvõimeta, siis see ei ole samm usalduskriisist väljumiseks, vaid selle süvendamiseks," ütles ta.

Isamaa saatis eelmisel nädalal Tallinna volikokku jõudnud erakondadele ankeedi 15 küsimusega, millele on Isamaa saanud "erineva sisuga kirjalikke vastuseid", ütles Reinsalu.

"Me oleme nüüd laskumas teise etappi, see on kahepoolsed kohtumised," märkis ta.

Küsimusele, kui palju mõjutab Reinsalu enda ja Isamaa valikut hiljuti avaldatud Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlus, mille järgi suur osa, 70 protsenti Isamaa valijatest pooldaks Tallinnas võimuliitu Keskerakonnaga, vastas Reinsalu, et eks kõik taolised uuringud põhinevad ainult hetkemeeleoludel.

"Muidugi on erinevad valikud, on olemas kindlasti tõsine probleemistik erinevate valikute puhul, millele tuleb ausalt otsa vaadata. Ma pean tunnistama, et suvel (Tallinna võimuliidus) juhtunu – ka sellest tuleb ausalt rääkida omavahel. Siin võisid olla mitmed tegurid kriisi põhjustajateks," lausus Reinsalu.