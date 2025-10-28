Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

Eesti riigil on osalus 25 äriühingus ning nende keskmine kogupalk erineb märkimisväärselt, ulatudes Eesti Varude Keskuses 5570 euroni kuus, kuid jäädes Eesti Postis ja AS-is Hoolekandeteenused umbes 1700 euro juurde.

Eestile kuuluvast 25 äriühingust valdav osa on riigi ainuomandis. Suurima keskmise kogupalgaga on nende seast AS Eesti Varude Keskus, mille ülesanne on riigi strateegiliste varude moodustamine ja haldamine.

Asutuse keskmine kogupalk ehk summa, millesse on arvutatud lisaks põhipalgale ka töötajale makstud puhkuse-, lisa- ja tulemustasud ning preemiad, oli eelmisel aastal 5570 eurot kuus. Töötajaid oli varude keskuses täistööajale taandatuna mullu 13. Sellise keskmise töötasuga troonib see riigiasutuste palganumbrite tipus.

Ka Lennuliiklusteeninduse AS-is ulatus keskmine kogupalk üle 5000 euro, täpsemalt oli see mullu 5126 eurot kuus. Ettevõtte pärusmaa on lennujuhtimise korraldamine, aga ka selle valdkonna koolitused ja konsultatsioonid. Töötajaid oli aktsiaseltsis eelmisel aastal 179 ja seda oli kuue võrra rohkem kui eelnenud aastal.

Tallinnast kuni Leedu-Poola piirini raudtee ehitamiseks loodud RB Rail AS-is valdab Eesti osalust OÜ Rail Baltic Estonia, kus on keskmine kogupalk 4080 eurot. Töötajaid oli neil eelmisel aastal 117 ja nende hulk kasvas aastaga 34 võrra.

Eesti Lotos oli keskmine kogupalk 4075 eurot, Eleringis 4018 eurot, Riigi Kinnisvara AS-is 3923 eurot, Kredex Krediidikindlustuses 3876 eurot ja Tallinna Sadamas 3341 eurot kuus. Tallinna Lennujaama põhipalk oli keskmiselt 2956 eurot.

Ligikaudu 2500 kuni 2800 euro vahemikku jäi keskmine kogupalk Metrosertis, Eesti Energias, Teede Tehnokeskuses ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuses.

Veidi üle 2000 kuni pisut enam kui 2400 euro vahemikku jäi keskmine kuine kogupalk Eesti Raudtees, Vireenis, Eesti Liinirongides, Alaras, Saarte Liinides ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-is.

AS-is Hoolekandeteenused, mis tegeleb psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele hoolekandeteenuste pakkumisega, oli keskmine kogupalk mullu 1715 eurot ning Eesti Postis 1657 eurot kuus.

Lisaks on riigil osalus veel Leviras, Ökosilis, Hexest Materials AS-is ning OÜ-s Transpordi Varahaldus, kuid nende keskmise palga kohta rahandusministeerium infot ei avalda.

Ministeeriumi nõunik Solveig Niitra põhjendas, et lõhkeainetehase projekteerimise ja käivitamisega tegelev Hexest on värskelt asutatud, radioaktiivsete ja ohtlike jäätmete kogumise ja jäätmehoidlate töö korraldamisega tegelevas Ökosilis ja Leviras pole aga riik ainuomanik ning seetõttu ei pea need kolm ettevõtet ka andmeid selliselt esitama nagu teised äriühingud.

Transpordi Varahalduses pole töötajaid, vaid ainult kaks juhatuse liiget.

Vähem kui kolme töötajaga ettevõtete keskmist palka ei avaldata, et kaitsta isikuandmeid.

Eesti keskmine brutokuupalk oli eelmisel aastal 1981 eurot kuus.