Euroopa inimõiguskohus lükkas tagasi Norra naftaplaanide vastu esitatud kliimahagi

Euroopa Inimõiguste Kohus lükkas teisipäeval tagasi noorte kliimaaktivistide esitatud hagi Norra valitsuse vastu, milles väideti, et riigi naftauuringud Arktikas on nende tuleviku ohtu seadnud.

"Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas ühehäälselt, et rikkumist ei ole toimunud," teatas Strasbourgis tegutsev kohus, mis on osa Euroopa Nõukogu struktuurist, oma avalduses.

Norra on Lääne-Euroopa suurim nafta- ja gaasitootja, mille päevane toodang on neli miljonit barrelit naftaekvivalendis ning riik kavatseb süsivesinikke ammutada ja müüa veel aastakümneid, toetades samal ajal ülemaailmseid jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks.

Kuue kahekümnendates eluaastates isiku ning organisatsioonide Greenpeace ja Noored Maa Sõbrad 2022. aastal algatatud hagi on osa üha kasvavast õigusalaste vaidluste valdkonnast, kus hagejad pöörduvad kohtusse, et kaitsta kliimamuutusi põhjustavate heitkoguste piiramist, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

Juhtum puudutab Norra otsust anda 2016. aastal Arktika Barentsi meres 10 uurimislitsentsi, mis hagejate väitel ohustavad keskkonda ja võtavad noortelt õiguse elule.