Kohus langetab Kuusemaa ennetähtaegse vabastamise otsuse novembris

Harju maakohus kuulas teisipäeval ära oma vastsündinud lapse tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusemaa taotluse ennetähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve alla. Otsuse langetab kohus novembris.

Harju maakohtu teatel toimus teisipäeval asjas istung kinnipeetava ärakuulamiseks ning lahend selles asjas avaldatakse määruse kujul 7. novembril.

Kuusemaa jäi oma vastsündinud lapse tapmises lõplikult süüdi tänavu augustis, kui riigikohus ei võtnud menetlusse tema apellatsiooni ringkonnakohtu süüdimõistvale otsusele.

Jõustunud ringkonnakohtu lahend karistab Kuusemaad oma lapse tapmise eest kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistusega.

Kuusemaa on vahi all viibinud alates möödunud aasta märtsist, mil Maroko politsei ta vahistas. Juulis toodi Kuusemaa Eestisse ja sellest alates on ta ka vahi all viibinud.