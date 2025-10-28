Laevatransport muutub järgmistel aastatel kallimaks, sest suured kauba- ja reisilaevad lisatakse heitkogustega kauplemise süsteemi ja nad hakkavad täiel määral saastamise eest maksma. Tallinki kulusid mõjutab see järgmisel aastal umbes 20 miljoni euro ulatuses.

Oktoobris jõustus seadusemuudatus, millega meretransport võeti siseriiklikult üle kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi ETS1. Eesti ETS1 nimekirjas olid siiani vaid energiamahukad ettevõtted, kuid nüüd on ka laevad.

"Varem tehti heitkogustega kauplemissüsteem suurtele tööstusettevõtetele ja suurtele energiatootmisüksustele, aga nüüd laiendati seda ka suurtele laevadele. Need laevad, mis riigi arvestusse lähevad ja kes kauplemissüsteemi alla kuuluvad, selle nimekirja üle peab arvestust Euroopa Komisjon, kes selle nimekirja ka riikidele annab," ütles kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas.

Eelmisest aastast alates tuli suuremate laevade heitmete eest tasuda 40 protsendi ulatuses, ostes Euroopa Liidu süsteemi kaudu saastekvoote. Laevade viimine ETS1 alla tähendab, et see osakaal kasvab. Tänavu tuleb heite eest tasuda 70 protsendi ulatuses ja alates 2026. aastast kogu hulga eest.

"Paar aastat tagasi, kui mõjuanalüüsi tehti, siis leiti et Eestis on 15 sellist ettevõtet, ligikaudu 37 laeva, keda see mõjutab. Tänaseks võime öelda, et on kuskil 10 ettevõtet, keda see uus nõue mõjutab. Esialgu see kindlasti mingite kulude suurenemist võib tähendada. Eelkõige, et neid kvoote tuleb ju laevandusettevõtetel osta. Aga pikas perspektiivis eesmärk on keskkonna säilitamine ja keskkonnamõjude vähendamine laevanduses," lausus kliimaministeeriumi merenduse asekantsler Kristjan Truu.

Laevade haldusettevõtte Amisco juht Allan Noor ütles, et ETS1 laienemine laevadele muudab kaubaveod kallimaks.

"Nii nagu kõik kulude kasvud tööstuses, jõuavad need lõpuks välja tarbijani. See võib võtta vähem või rohkem aega, võib-olla rohkem aega kui reisilaevanduses või lennunduses, kuid lõppkokkuvõttes jõuab ikkagi tarbija rahakotini," ütles Noor.

Ka Eesti suurim reisilaevandusfirma Tallink teatas, et merenduse liitmine ETS-süsteemiga mõjutab ettevõtte kulusid järgmisel aastal umbes 20 miljoni euro ulatuses. See on suur täiendav koormus, nentis Tallink. Kaamera ees ei soovinud Tallink heitmekuludest rääkida.