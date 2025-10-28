ERR USA-s: suursoosik New Yorgi linnapeaks on noor demokraat Zohran Mamdani

Täpselt nädala pärast toimuvad New Yorgis linnapea valimised. Kümned tuhanded on eelvalimistel oma hääle juba andnud. Valijad soovivad muutust ja muretsevad linna tuleviku pärast.

Valimiste suursoosikuks on äsja 34-ndat sünnipäeva tähistanud Zohran Mamdani, kellest võib saada New Yorgi esimene muslimist linnapea. Ta on progressiivne demokraat, kes lubab tasuta ühistransporti, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele.

"Külmutame üüri enam kui kahel miljonil üürilaega elamispinnal elaval üürnikul," ütles Mamdani.

Mamdani valijaskonna moodustavad peamiselt noored ja progressiivsed newyorklased, kes elavad suurlinna piirkondades, kus peamiseks murekohaks on kõrged eluasemekulud ja ühistransport.

"Ta seab esikohale newyorklased, kes on siin juba mõnda aega elanud ja kes tahavad siin edasi elada. Minu arvates on üürihinnad hüppeliselt tõusnud

ja see tõrjub välja inimesi, kes on siin elanud mitmeid põlvkondi. See on täiesti ebaõiglane," lausus Mamdani toetaja Blaine.

"See, millest Mamdani räägib, meenutab mulle seda, mida ma ise ette kujutan, kui mõtlen New Yorgile. Ma olen siin elanud kogu oma elu. See on minu kodu," sõnas Blaine.

"Ja veel asju, mida ta on lubanud: teha bussisõit tasuta. Mina sõidan iga päev bussiga, sellised ideed mulle meeldiks. Kas need ka teoks saavad? Tõenäoliselt mitte," sõnas Mamdani toetaja Robert.

Linnapeaks kandideerivad ka endine New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo ning vabariiklane Curtis Sliwa. Kui Mamdanit toetab 44 protsenti, siis Cuomot 34 ning Sliwat 11 protsenti valijatest.

Kuigi viimased küsitlused näitavad, et Mamdani juhib kindlalt, leidub ka neid newyorklasi, kes on valimisjaoskonnas oma meelt muutnud.

"Ma ei teagi. Ta on vastuoluline. Ma tahtsin tema poolt hääletada, kuid siis muutsin meelt," lausus Cuomo toetaja Angelica.

Mamdani on häälekas Palestiina toetaja, mistõttu tekitab ta paljudes valijates ärevust. Ligi üheksa miljoni elanikuga New York on koduks USA suurimale juudikogukonnale.

"Paljudes seisukohtades ja poliitikates on ruumi erimeelsusteks, kuid ma teen ühe asja selgeks. Ma ei ole mitte kordagi toetanud globaalset džihaadi. See ei ole midagi, mida ma oleksin öelnud. Kuid endiselt seostatakse seda minuga. Ma usun, et seda tehakse paljuski seetõttu, et ma olen esimene muslimist kandidaat, kes on nende valimiste võidu lävel," lausus Mamdani.

Mamdanile heidetakse ka ette, et tema ideed on liiga idealistlikud ja kulukad.

"Me ei peaks selles riigis sotsialismi lubama. Inimesed ei mõista, et sotsialistlikest

riikidest tahetakse lahkuda.See lihtsalt ei toimi. Seda on juba tõestatud. Me ei saa lubada, et linn peab toidupoode. Ta on 33-aastane, kellel pole mingit kogemust.

Ja see siin on maailma kõige tähtsam linn," rääkis Cuomo toetaja Shera.

Mamdani toetajad seevastu näevad temas vastukaalu konservatiivsele föderaalvalitsusele.

"Ma arvan, et ta on hea valik, et tasakaalustada Valgest Majast tulevat suunda, liikudes veidi rohkem vasakule," sõnas Mamdani toetaja Andreas.

New Yorgi linnapea valimised toimuvad 4. novembril.