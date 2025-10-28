X!

ERR USA-s: suursoosik New Yorgi linnapeaks on noor demokraat Zohran Mamdani

Välismaa
Foto: SCANPIX/CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Välismaa

Täpselt nädala pärast toimuvad New Yorgis linnapea valimised. Kümned tuhanded on eelvalimistel oma hääle juba andnud. Valijad soovivad muutust ja muretsevad linna tuleviku pärast.

Valimiste suursoosikuks on äsja 34-ndat sünnipäeva tähistanud Zohran Mamdani, kellest võib saada New Yorgi esimene muslimist linnapea. Ta on progressiivne demokraat, kes lubab tasuta ühistransporti, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele.

"Külmutame üüri enam kui kahel miljonil üürilaega elamispinnal elaval üürnikul," ütles Mamdani.

Mamdani valijaskonna moodustavad peamiselt noored ja progressiivsed newyorklased, kes elavad suurlinna piirkondades, kus peamiseks murekohaks on kõrged eluasemekulud ja ühistransport.

"Ta seab esikohale newyorklased, kes on siin juba mõnda aega elanud ja kes tahavad siin edasi elada. Minu arvates on üürihinnad hüppeliselt tõusnud
ja see tõrjub välja inimesi, kes on siin elanud mitmeid põlvkondi. See on täiesti ebaõiglane," lausus Mamdani toetaja Blaine.

"See, millest Mamdani räägib, meenutab mulle seda, mida ma ise ette kujutan, kui mõtlen New Yorgile. Ma olen siin elanud kogu oma elu. See on minu kodu," sõnas Blaine.

"Ja veel asju, mida ta on lubanud: teha bussisõit tasuta. Mina sõidan iga päev bussiga, sellised ideed mulle meeldiks. Kas need ka teoks saavad? Tõenäoliselt mitte," sõnas Mamdani toetaja Robert.

Linnapeaks kandideerivad ka endine New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo ning vabariiklane Curtis Sliwa. Kui Mamdanit toetab 44 protsenti, siis Cuomot 34 ning Sliwat 11 protsenti valijatest.

Kuigi viimased küsitlused näitavad, et Mamdani juhib kindlalt, leidub ka neid newyorklasi, kes on valimisjaoskonnas oma meelt muutnud.

"Ma ei teagi. Ta on vastuoluline. Ma tahtsin tema poolt hääletada, kuid siis muutsin meelt," lausus Cuomo toetaja Angelica.

Mamdani on häälekas Palestiina toetaja, mistõttu tekitab ta paljudes valijates ärevust. Ligi üheksa miljoni elanikuga New York on koduks USA suurimale juudikogukonnale.

"Paljudes seisukohtades ja poliitikates on ruumi erimeelsusteks, kuid ma teen ühe asja selgeks. Ma ei ole mitte kordagi toetanud globaalset džihaadi. See ei ole midagi, mida ma oleksin öelnud. Kuid endiselt seostatakse seda minuga. Ma usun, et seda tehakse paljuski seetõttu, et ma olen esimene muslimist kandidaat, kes on nende valimiste võidu lävel," lausus Mamdani.

Mamdanile heidetakse ka ette, et tema ideed on liiga idealistlikud ja kulukad.

"Me ei peaks selles riigis sotsialismi lubama. Inimesed ei mõista, et sotsialistlikest
riikidest tahetakse lahkuda.See lihtsalt ei toimi. Seda on juba tõestatud. Me ei saa lubada, et linn peab toidupoode. Ta on 33-aastane, kellel pole mingit kogemust.
Ja see siin on maailma kõige tähtsam linn," rääkis Cuomo toetaja Shera.

Mamdani toetajad seevastu näevad temas vastukaalu konservatiivsele föderaalvalitsusele.

"Ma arvan, et ta on hea valik, et tasakaalustada Valgest Majast tulevat suunda, liikudes veidi rohkem vasakule," sõnas Mamdani toetaja Andreas.

New Yorgi linnapea valimised toimuvad 4. novembril.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktiaalne Kaamera

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:41

ETV spordisaade, 28. oktoober

22:37

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

22:35

Kõlvart: läbirääkimisi Isamaaga pole veel toimunud

22:26

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

21:59

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:55

Tartu Siuru kultuurikeskuse hinnale lisandub viis miljonit eurot

21:45

ERR USA-s: suursoosik New Yorgi linnapeaks on noor demokraat Zohran Mamdani

21:31

Simunapäeval toimus traditsiooniline Lindora laat

21:29

Kolmapäeval tuleb sooja kuni 10 kraadi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

12:06

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

10:36

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

12:05

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

09:22

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

16:01

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

11:43

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

06:14

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

ilmateade

loe: sport

22:41

ETV spordisaade, 28. oktoober

22:26

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

21:59

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

21:24

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

loe: kultuur

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

18:36

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

loe: eeter

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

11:11

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

18:50

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

18:45

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

18:45

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

18:35

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

18:35

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

15:35

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

15:30

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

15:20

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

12:45

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

12:35

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo