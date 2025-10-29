X!

Mootorikütuste jaemüük kasvas septembris aastaga 22 protsenti

Majandus
{{1761718020000 | amCalendar}}
Tankla. Pilt on illustratiivne.
Tankla. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Jaekaubandusettevõtete müügitulu kasvas statistikaameti andmetel septembris mullusega võrreldes neli protsenti 893 miljoni euroni. Kasvu vedas mootorikütuste jaemüük, mis tõusis aastaga 22 protsenti, toidukauplustes müügimaht vähenes.

Statistikaameti analüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul mõjutasid müügimahu kasvu peamiselt mootorikütuste jaemüük ja tööstuskaupade kauplused.

"Toidukaupade kauplustes müügimahu vähenemine septembris siiski jätkus ning kahanes eelmise aasta sama kuuga võrreldes viis protsenti," ütles Pihlak pressiteates.

Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht kasvas septembris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 22 protsenti. "Nende ettevõtete müügimahu kasvule avaldas mõju eelmise aasta septembri madalam võrdlusbaas ning mootorikütuste hindade odavnemine," lisas Pihlak.

Tööstuskaupade kaupluste müügimaht hakkas septembris uuesti kasvama ning suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes kuus protsenti. 

Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 29 protsenti kasvas müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga. Müügimaht suurenes veel ka kaheksa protsenti kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil, viis protsenti apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes ning ühe protsendi võrra tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes.

Müügimaht vähenes kuus protsenti posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes. Samuti kahanes müügimaht viis protsenti nii n-ö kaubamajades kui ka majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes.

Augustiga võrreldes jäi septembris jaekaubandusettevõtete müügimaht samale tasemele. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kasvas septembris müügimaht eelmise kuuga võrreldes kaks protsenti.

Selle aasta esimese üheksa kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolm protsenti.

Analüütik: kütuse müügikasvu taga on tankijad Eestisse suunanud Leedu aktsiisitõus

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor hindab, et september oli jaekaupmeestele pigem rahulolu pakkuv kuu.

Kui eelmise aasta teisest poolest selle aasta suveni näitas müük jaekaubanduses taastumise märke, siis pärast käibemaksutõusu kasv pidurdus, märkis Nestor.

"Ootuspäraselt jäi seisak siiski ajutiseks. Kõrgemate kasvunumbrite ootuses kaupmehed on pilgu suunanud küll ennekõike järgmisel aastale. 2026. aastast jõustuvad muudatused tulude maksustamisel mõjuvad eriti kõrgema palgaga inimeste rahakotile soodsalt ja suurem osa tekkinud säästust leiab tee tarbimisse," tõi Nestor välja.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla märgib, et jaekaubanduse müügimahu kasvu taga ei ole suuremaid sissetulekuid ega suuremat valmidust kulutada. Kui arvesetada sisse ka autode müük, on jaekaubanduse maht aastaga ligi 2,9 protsenti langenud ning aastaga on muutunud kulutuste struktuur.

"Kütuse müügi selline kasv justkui tähendaks, et inimesed on hakanud rohkem autodega märksa rohkem sõitma, kuid tegelikkuses tuli tõus aasta alguses kui Leedu tõstis oma mootorikütuse aktsiisi ning rohkem veoautosid hakkas Eestis tankimas käima. Hea uudis tanklatele, kuid Eesti majanduse kohta ütleb see vähe. Täpset kogust, mis lisaks tangitakse, on raske hinnata," ütles Uusküla.

Uusküla täheldas, et septembris vallandus ka kütusefirmade vaheline hinnasõda, mis tõi hinnad alla ja suurendas Eestis müüdava kütuse kogust. "Valdkonnas tegutsevate ettevõtete kasumlikkusele aga vaevalt see kasumlik oli."

Ligi 29 protsenti kasvanud arvutite ja tehnikakaupluste müügi kasv ühe aastaga viitab Uusküla hinnangul samuti pigem sellele, et Eesti ettevõtted on edukalt välismaale kaupa müünud.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina märkis, et kuigi jaekaubanduse müügimaht on aastavõrdluses neli protsenti kasvanud, ei ole selle tase jõudnud kaugemeale eelmise aasta lõpust.

"See tõusis küll 2024. aasta keskpaika jäänud põhjast kuni tänavu kevadeni, kuid võitis siis uuesti suuna allapoole. Selle aasta esimese üheksa kuuga on jaekaubanduse maht kasvanud kolm protsenti, kuid see on olnud üsna volatiilne ja tulnud paljuski madala võrdlusbaasi pealt," sõnas Merstina.

"Mootorkütuste müügikasvule aitas kaasa nende odavnemine. Toidukaupu müüvate kaupluste müügimaht on sel aastal vähenenud küll veerandi võrra, kuid kuna nende osakaal jaekaubanduses on väike, ei ole ka nende kaupluste mõju oluline. Sisekaubanduse olukord tervikuna on aga viletsam, kui lisada aasta alguses kehtestatud sõidukimaksu mõjul vähenenud automüük," loetles Mertsina.

Mertsina leiab, et inflatsiooni aeglustumine järgmisel aastal, tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, maksuküüru kaotamine ja lastega peredele sõidukimaksu vähendamine suurendavad majapidamiste ostujõudu, selle mõju alumistele detsiilidele on aga tagasihoidlik.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:57

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

10:30

Erinevalt Soome valitsusest ei näe Soome tarbijad ja ettevõtjad majanduse pöördumist paremuse poole

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

28.10

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

28.10

Lukas: leppisime kokku, et seisame vastu Tallinna ühendhaigla loomisele Uuendatud

28.10

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

28.10

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

08:42

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

ilmateade

loe: sport

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

loe: kultuur

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

10:02

Mart Kalm: kõik ei pea autoga lauluväljaku juurde saama

loe: eeter

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

10:02

Mart Kalm: kõik ei pea autoga lauluväljaku juurde saama

28.10

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (29.10.2025 09:00:00)

28.10

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

28.10

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

28.10

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

28.10

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

28.10

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

28.10

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

28.10

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

28.10

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

28.10

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo