X!

Belgia uurib tundmatute droonide lendamist oma sõjaväebaasi kohal

Välismaa
Belgia kuningas Philippe vestlemas oma riigi sõduritega, kes teenivad NATO vägede koosseisus Leedus.
Belgia kuningas Philippe vestlemas oma riigi sõduritega, kes teenivad NATO vägede koosseisus Leedus. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Belgia algatas uurimise riigi kaguosas asuva sõjaväebaasi kohal toimunud droonilendude suhtes, teatas kaitseminister Theo Francken kolmapäeval. See on teine sarnane ​​juhtum Belgias vähem kui kuu aja jooksul.

Francken kirjutas sotsiaalmeediakeskkonnas X tehtud postitustes, et Marche-en-Famenne'i linna asuva väeüksuse valvemeeskond märkas pühapäeval ja teisipäeval mitut drooni baasi oluliste osade kohal lendamas. Juhtum ajendas politseid ja Belgia luureagentuuri ADIV uurimist alustama.

"See ei olnud amatööride, vaid oskuslike droonipilootide töö," tõdes Francken.

Belgia kaitseministeerium ei vastanud kohe Reutersi kommentaaripalvele.

NATO riigid on viimastel nädalatel korduvalt tõstud oma valmisolekut seoses kahtlaste droonide lennutamisega ja muude õhuintsidentidega, sealhulgas ühe teises Belgia sõjaväebaasi lähistel, Kopenhaageni, Müncheni ja Balti riikide lennujaamades. Eelmisel nädalal sulgesid Leedu võimud neljal korral Vilniuse lennujaama ja Valgevene piiripunktid pärast seda, kui mitu objekti, mis tuvastati tõenäoliselt heeliumiõhupallidena, sisenesid riigi õhuruumi.

Euroopa Komisjon pakkus oktoobris välja neli Euroopa kaitsevaldkonna juhtprojekti, sealhulgas droonidevastase süsteemi ja idapiiri kindlustamise plaani, et Euroopa Liidu droonikaitse valmiks 2030. aastaks.

Toimetaja: Mait Ots

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

13:03

Rumeenia teatel vähendab USA oma vägede kohalolekut NATO idatiival Uuendatud

12:53

Andres Laisk: riik ei tohiks omavalitsustele maamaksu ette kirjutada

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:44

Belgia uurib tundmatute droonide lendamist oma sõjaväebaasi kohal

12:30

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

12:30

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

12:14

Paika said veel ühed Kohtla-Järve korruptsiooniskandaali kohtuistungite ajad

12:13

Valitsus kärbib töötukassa kulude vähendamiseks palgatoetusi ja keeleõpet

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

28.10

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

08:42

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Lukas: leppisime kokku, et seisame vastu Tallinna ühendhaigla loomisele Uuendatud

28.10

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

28.10

Kokk: Isamaal polnud mingit võimalust Tartus linnapeakohta saada

07:04

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

ilmateade

loe: sport

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

loe: kultuur

11:42

Loomingu Raamatukogus ilmus nobelist Joseph Brodsky essee "Veepervel"

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

10:36

Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

loe: eeter

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

12:30

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

11:17

Arst: insuldi suhtes peavad olema valvsad ka noored

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

Raadiouudised

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

10:30

Erinevalt Soome valitsusest ei näe Soome tarbijad ja ettevõtjad majanduse pöördumist paremuse poole

09:25

Raadiouudised (29.10.2025 09:00:00)

28.10

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

28.10

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

28.10

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

28.10

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

28.10

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo