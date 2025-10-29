Belgia uurib tundmatute droonide lendamist oma sõjaväebaasi kohal

Belgia algatas uurimise riigi kaguosas asuva sõjaväebaasi kohal toimunud droonilendude suhtes, teatas kaitseminister Theo Francken kolmapäeval. See on teine sarnane ​​juhtum Belgias vähem kui kuu aja jooksul.

Francken kirjutas sotsiaalmeediakeskkonnas X tehtud postitustes, et Marche-en-Famenne'i linna asuva väeüksuse valvemeeskond märkas pühapäeval ja teisipäeval mitut drooni baasi oluliste osade kohal lendamas. Juhtum ajendas politseid ja Belgia luureagentuuri ADIV uurimist alustama.

"See ei olnud amatööride, vaid oskuslike droonipilootide töö," tõdes Francken.

Onze kazernewacht in Marche-en-Famenne merkte zaterdagavond gedurende een langere periode meerdere drones boven cruciale delen van het hoofdkwartier van onze landmachtbrigade op. Het was geen werk van amateurs, maar van volleerde dronepiloten. De procedures werden correct… — Theo Francken (@FranckenTheo) October 29, 2025

Belgia kaitseministeerium ei vastanud kohe Reutersi kommentaaripalvele.

NATO riigid on viimastel nädalatel korduvalt tõstud oma valmisolekut seoses kahtlaste droonide lennutamisega ja muude õhuintsidentidega, sealhulgas ühe teises Belgia sõjaväebaasi lähistel, Kopenhaageni, Müncheni ja Balti riikide lennujaamades. Eelmisel nädalal sulgesid Leedu võimud neljal korral Vilniuse lennujaama ja Valgevene piiripunktid pärast seda, kui mitu objekti, mis tuvastati tõenäoliselt heeliumiõhupallidena, sisenesid riigi õhuruumi.

Euroopa Komisjon pakkus oktoobris välja neli Euroopa kaitsevaldkonna juhtprojekti, sealhulgas droonidevastase süsteemi ja idapiiri kindlustamise plaani, et Euroopa Liidu droonikaitse valmiks 2030. aastaks.