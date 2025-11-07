X!

Göteborgi lennujaam peatas droonide tõttu ajutiselt töö

Välismaa
Tturvateenistuse autod drooniohu tõttu suletud Göteborgi lennujaamas.
Tturvateenistuse autod drooniohu tõttu suletud Göteborgi lennujaamas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Välismaa

Rootsi suuruselt teises lennujaamas Göteborgis peatati neljapäeva õhtul mitmeks tunniks töö, kui selle lähistel märgati õhus droone lendamas. Rootsi võimud algatasid juurdluse sabotaaži käsitleva paragrahvi alusel.

Võimude teatel märgati Göteborgi-Landvetteri lennujaamas riigi läänerannikul pisut enne kella kuute õhtul ühte või mitut drooni, mistõttu tuli rohkem kui kümme lendu ümber suunata või väljalend tühistada.

"Politsei on meile nüüd teatanud, et intsident on möödas ja seetõttu plaanime liikluse taaskäivitada," ütles riigile kuuluv lennujaamaoperaator Swedavia Reutersile saadetud tekstisõnumis neljapäeva hilisõhtul.

"Oleme algatanud uurimise kahtlustatava lennusabotaaži kohta," ütles politsei pressiesindaja.

Droonid on viimastel kuudel põhjustanud suuri häireid kogu Euroopas, sundides mitmes riigis ajutiselt lennujaamasid töö peatama. Mõned ametnikud on süüdistanud intsidentides Venemaad, mis peab lääne-vastast hübriidsõda. Moskva on igasugust seost intsidentidega eitanud.

Teisipäeval pidid Belgia võimud droonide taas peatama lühiajaliselt Brüsseli lennuvälja töö ning droone nähti ka riigi ühe õhujõudude baasi lähistel, mida riigi kaitseminister nimetas koordineeritud rünnakuks. Belgias on alates oktoobrist korduvalt registreeritud tundmatute droonide lende lennujaamade ning sõjaväebaaside lähistel.

Neljapäeval teatas Norra politsei, et nad on lõpetanud uurimise väidetavate droonilendude kohta, mis põhjustasid Oslo lennujaama sulgemise septembris, viidates ebapiisavatele tõenditele droonide kohta.

Naaberriigis Taanis suleti septembris samuti ajutiselt mitu lennujaama, sealhulgas Kopenhaageni lennujaam, droonide lendamise tõttu nende lähistel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:41

Saku vallas teevad koalitsiooni valimisliit ja Reformierakond

08:32

Kreeka alustab gaasi ammutamist Vahemerel

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:28

Plaanitav seadusmuudatus peaks vähendama suurtarbijatele elektri hinda

08:22

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

08:11

Tarbijahinnaindeks tõusis aastaga 4,6 protsenti

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

07:32

Saue vallas tegid koalitsiooni Laisa valimisliit, Isamaa ja Parempoolsed

07:13

Göteborgi lennujaam peatas droonide tõttu ajutiselt töö

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

06.11

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

06.11

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

06.11

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

06.11

Michal: minu entusiasm näha ekrestuvat Isamaad valitsuses on jahenenud

06.11

Meedia: üks Louvre'i varguses kahtlustatav on sotsiaalmeediategelane

ilmateade

loe: sport

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

loe: kultuur

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

06.11

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

loe: eeter

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

06.11

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

06.11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Raadiouudised

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

06.11

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

06.11

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

06.11

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

06.11

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

06.11

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo