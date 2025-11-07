Göteborgi lennujaam peatas droonide tõttu ajutiselt töö

Rootsi suuruselt teises lennujaamas Göteborgis peatati neljapäeva õhtul mitmeks tunniks töö, kui selle lähistel märgati õhus droone lendamas. Rootsi võimud algatasid juurdluse sabotaaži käsitleva paragrahvi alusel.

Võimude teatel märgati Göteborgi-Landvetteri lennujaamas riigi läänerannikul pisut enne kella kuute õhtul ühte või mitut drooni, mistõttu tuli rohkem kui kümme lendu ümber suunata või väljalend tühistada.

"Politsei on meile nüüd teatanud, et intsident on möödas ja seetõttu plaanime liikluse taaskäivitada," ütles riigile kuuluv lennujaamaoperaator Swedavia Reutersile saadetud tekstisõnumis neljapäeva hilisõhtul.

"Oleme algatanud uurimise kahtlustatava lennusabotaaži kohta," ütles politsei pressiesindaja.

Droonid on viimastel kuudel põhjustanud suuri häireid kogu Euroopas, sundides mitmes riigis ajutiselt lennujaamasid töö peatama. Mõned ametnikud on süüdistanud intsidentides Venemaad, mis peab lääne-vastast hübriidsõda. Moskva on igasugust seost intsidentidega eitanud.

Teisipäeval pidid Belgia võimud droonide taas peatama lühiajaliselt Brüsseli lennuvälja töö ning droone nähti ka riigi ühe õhujõudude baasi lähistel, mida riigi kaitseminister nimetas koordineeritud rünnakuks. Belgias on alates oktoobrist korduvalt registreeritud tundmatute droonide lende lennujaamade ning sõjaväebaaside lähistel.

Neljapäeval teatas Norra politsei, et nad on lõpetanud uurimise väidetavate droonilendude kohta, mis põhjustasid Oslo lennujaama sulgemise septembris, viidates ebapiisavatele tõenditele droonide kohta.

Naaberriigis Taanis suleti septembris samuti ajutiselt mitu lennujaama, sealhulgas Kopenhaageni lennujaam, droonide lendamise tõttu nende lähistel.