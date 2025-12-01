Vilniuse lennujaama töö oli terve öö Valgevene õhupallide tõttu peatatud

"Õhuruumi piirangud tühistati kell 5.00. Kogu tegevus Vilniuse lennujaamas jätkub tavapäraselt," teatas ettevõtte Leedu Lennujaamad (LTOU) esmaspäeva varahommikul. "Esialgse teabe kohaselt põhines õhuruumi piirangute kehtestamise otsus navigatsioonimärkidel, mis on iseloomulikud Vilniuse lennujaama suunas liikuvatele kuumaõhupallidele," lisas ettevõte.

Samas lisati, et konkreetse lennu kohta langetab otsuse seda teenindav lennufirma, mistõttu peaksid reisijad, kelle reisiplaane katkestus mõjutas, järgima oma lennufirma antud teavet.

LTUO pöördus Valgevenest saabunud õhupallide tekitatud ohu tõttu riigi julgeolekule peaprokuratuuri poole palvega algatada kohtueelne uurimine. LTUO hinnangul tuleks lennuliiklust häirivaid ja ohtu kujutavaid õhupallide lende käsitleda abina teisele riigile selle Leedu-vastases tegevuses.

Euroopa lennunduses on viimastel kuudel korduvalt segadusi ja katkestusi põhjustanud tundmatute droonide lendamine lennujaamade lähistel, sealhulgas Kopenhaagenis ja Brüsselis, Vilniuse lennujaama tegevus on oktoobri algusest alates peatatud Valgevenest saabunud õhupallide tõttu vähemalt kümme korda.

Leedu väitel transpordivad salakaubavedajad meteoroloogiliste õhupallidega salasigarette ja Vilnius süüdistab Valgevene diktaatorit Aleksandr Lukašenkot selle lubamises, nimetades toimuvat hübriidrünnakuks. Vilnius asub kõigest mõnekümne kilomeeri kaugusel Valgevene piirist.

Leedu sulges oktoobris mõlemad piiripunktid Valgevene piiril vastuseks õhupallidele, kuid avas need eelmisel nädalal uuesti, kuna lennuliikluse katkestused näisid olevat lakanud.