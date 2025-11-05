Belgia sulges droonide tõttu Brüsseli ja Liege'i lennujaama

Belgia võimud sulgesid teisipäeva õhtul mitmeks tunniks Brüsseli ja Liège'i lennujaama, kuna nende lähistel nähti lendamas tundmatuid droone. Paljud saabuvad lennud suunati ümber ja väljumised lükati edasi.

Belgia lennujuhtimisteenistuse pressiesindaja Kurt Verwilligen ütles, et veidi enne kella kaheksat õhtul nähti Brüsseli Zaventemi lennujaama lähedal drooni. Lennujaama töö peatati seejärel ohutuse tagamiseks.

Belgia suurim lennujaam avati pärast kahetunnist häiret lühikeseks ajaks uuesti, kuid suleti uuesti pärast uute droonide avastamist piirkonnas. Hiljem siiski lennud taastati, kuid katkestused on häirinud siiski tuhandete lennureisijate plaane.

Belgia lennufirma Brussels Airlines teatas, et 15 väljuvat lendu ei saanud startida, kaheksa saabuvat lendu suunati aga teistele lennuväljadele.

Liège'i lennujaam, mida kasutatakse peamiselt kaubaveokeskusena, suleti samuti seetõttu, et selle läheduse märgati lendamas droone, ütles lennujaama pressiesindaja.

Juhtumid järgnesid eelmisel nädalal Belgia sõjaväebaasi kohal korduvalt nähtud droonidele. Kaitseminister Theo Francken ütles avalik-õiguslikule ringhäälingule RTBF, et teisipäevase intsidendi panid ilmselt toime professionaalid, kelle eesmärk oli riiki destabiliseerida.

Belgia meediakanal VRT teatas, et peaminister Bart De Wever nõustus sise- ja julgeolekuminister Bernard Quintini (MR) taotlusega kutsuda kokku riiklik julgeolekunõukogu. Koosoleku aega pole veel avalikustatud.

Droonid on viimastel kuudel põhjustanud märkimisväärseid häireid kogu Euroopas. Septembris suleti droonide tõttu Kopenhaageni ja Oslo lennujaam.

Samuti kahtlustati Venemaa droonide sissetungi Poola ja Rumeenia õhuruumi.