X!

Eesti Panga nõukogu liikmed: kõik neli kandidaati olid tugevad

Majandus
Eesti Panga nõukogu
Eesti Panga nõukogu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Teisipäeval Eesti Pangale uue presidendi valinud keskpanga nõukogu liikmete hinnangul olid kõik kandidaadid tugevad, Ülo Kaasiku kasuks rääkis tema senine kogemus Eesti Pangas.

Keskpanga liikme Mart Võrklaeva sõnul langetati Eesti Panga presidendi valik nelja tugeva kandidaadi vahel ning Kaasiku kasuks rääkis tema pikaajaline kogemus keskpangas. "Eesti Pank on olnud tugev institutsioon, minu hinnangul ka oma tööga hästi hakkama saanud."

"Arvamusi oli erinevaid, ma usun, et kokkuvõttes võitis parim kandidaat. Kindlasti on oluline selle joone jätkamine, mis on Eesti Pangas olnud, teisalt ma usun, et iga juht ikkagi oma nägu ka seda organisatsiooni teeb ja juhib, ehk ma olen päris kindel, et mingid muutused seal ka tulevad," rääkis ta.

Uuele keskpanga presidendile näeb Võrklaev tugevat ootust, et kui keskpanga presidendi töö on hästi tehtud, ei peakski seda väljaspool märkama.

"See väljendub selles, et me kahjuks elame keerulisel ajal, kus erinevad kriisid on meid tabanud. Kui peaks olema mingi suurem probleem, et sularaha ringlus oleks tagatud. See tähendab, et pank peab olema väga hästi valmistunud erinevateks ootamatusteks, seda koos kommertspankadega, et kõik maksed ja sularaharinglus toimiks," ütles Võrklaev.

Eesti Panga nõukogu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Ka nõukogu liige Aivar Kokk tõi välja, et kõik neli kandidaati olid tema hinnangul väga tugevad ning neist kõigist oleks võinud saada uus Eesti Panga president.

"Kindlasti Ülo kogemused olid need, mis andsid talle plusspunkte ja ma usun, et kõik nõukogu liikmed on rahul, et selline valik tehti," rääkis ta. Esimeses voorus said hääli kõik kandidaadid, märkis Kokk.

Kriitikaga, et Eesti Pangast kui asutusest midagi ei sõltu, Kokk ei nõustu. "Kindlasti on ka nõukogul omad soovid ja ettepanekud uuele presidendile, millega ta peaks rohkem tegelema ja rohkem rõhku panema. Rohkem peaks Eesti Pank suhtlema ettevõtjatega, ettevõtjate organisatsioonide ja finantsasutustega, ühelt poolt et saada ise sisendit ja teiselt poolt, et anda sisendit valitsusele ettepanekute tegemisel," rääkis ta.

Koka hinnangul peaks keskpank tegema rohkem koostööd ka finantsinspektsiooniga. "Ühelt poolt nii juhatuse poole pealt kui ka Eesti Panga nõukogu ja finantsinspektsiooni nõukogu peaksid rohkem koostööd tegema. Praegusel hetkel ka mitmeid tingimusi määravad ühelt poolt Eesti Pank ja teiselt poolt finantsinspektsioon meie kommertspankadele," rääkis ta.

Presidendikandidaat valiti kolmes voorus. Nõukogu liikmed on kokku leppinud, et hääletust eraldiseisvalt lähemalt ei kommenteeri.

Presidendikandidaadiks saamiseks pidi võitja saavutama üle poole nõukogu 11 liikme häältest. Eesti Panga nõukogusse kuuluvad riigikogu liikmed Aivar Kokk, Lauri Laats, Rene Kokk, Ester Karuse, Tarmo Tamm ja Mart Võrklaev ning valdkonna asjatundjad Ivi Proos, Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Toomas Tamsar. Eesti Panga nõukogu esimees on Urmas Varblane.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Intervjueeris Uku Toom

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:31

Otse kell 15.45: poliitdebatt transpordipoliitika mõjust autoomanikele

15:30

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

15:25

Raadiouudised (29.10.2025 15:00:00)

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

15:12

Kallas Reformierakonnast: uueks aastaks peaks olema selge, kuidas edasi

14:54

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

14:47

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Lavly Perling

14:45

Eesti Panga nõukogu liikmed: kõik neli kandidaati olid tugevad

14:40

Noorte ukrainlaste sissevool tekitab Poolas ja Saksamaal ärevust

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

28.10

Sõja 1343. päev: Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

08:42

Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

28.10

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas Uuendatud

28.10

Lukas: leppisime kokku, et seisame vastu Tallinna ühendhaigla loomisele Uuendatud

28.10

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

07:04

Doktoritöö pakkus välja eestlastele sobiva planeedisõbraliku toidusedeli

28.10

Kokk: Isamaal polnud mingit võimalust Tartus linnapeakohta saada

10:15

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

ilmateade

loe: sport

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

14:54

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

14:06

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

loe: kultuur

14:03

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

11:42

Loomingu Raamatukogus ilmus nobelist Joseph Brodsky essee "Veepervel"

10:47

Aasta betoonisõber on teleajakirjanik Ene-Maris Tali

10:41

Arvustus. Neetud ühemõõtmeline mees

loe: eeter

15:30

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

13:14

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

12:30

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

11:17

Arst: insuldi suhtes peavad olema valvsad ka noored

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

10:45

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

10:45

Tallinn hakkab saama tegelikke andmeid jalakäijate ja jalgratturite liikumise kohta

10:35

Pärnus opositsiooni jäänud Reformierakond peab koalitsioonilepingut Pärnule üle jõu käivaks

10:30

Erinevalt Soome valitsusest ei näe Soome tarbijad ja ettevõtjad majanduse pöördumist paremuse poole

09:25

Raadiouudised (29.10.2025 09:00:00)

28.10

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

28.10

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

28.10

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

28.10

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo