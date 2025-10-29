Eesti Panga nõukogu liikmed: kõik neli kandidaati olid tugevad

Keskpanga liikme Mart Võrklaeva sõnul langetati Eesti Panga presidendi valik nelja tugeva kandidaadi vahel ning Kaasiku kasuks rääkis tema pikaajaline kogemus keskpangas. "Eesti Pank on olnud tugev institutsioon, minu hinnangul ka oma tööga hästi hakkama saanud."

"Arvamusi oli erinevaid, ma usun, et kokkuvõttes võitis parim kandidaat. Kindlasti on oluline selle joone jätkamine, mis on Eesti Pangas olnud, teisalt ma usun, et iga juht ikkagi oma nägu ka seda organisatsiooni teeb ja juhib, ehk ma olen päris kindel, et mingid muutused seal ka tulevad," rääkis ta.

Uuele keskpanga presidendile näeb Võrklaev tugevat ootust, et kui keskpanga presidendi töö on hästi tehtud, ei peakski seda väljaspool märkama.

"See väljendub selles, et me kahjuks elame keerulisel ajal, kus erinevad kriisid on meid tabanud. Kui peaks olema mingi suurem probleem, et sularaha ringlus oleks tagatud. See tähendab, et pank peab olema väga hästi valmistunud erinevateks ootamatusteks, seda koos kommertspankadega, et kõik maksed ja sularaharinglus toimiks," ütles Võrklaev.

Eesti Panga nõukogu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Ka nõukogu liige Aivar Kokk tõi välja, et kõik neli kandidaati olid tema hinnangul väga tugevad ning neist kõigist oleks võinud saada uus Eesti Panga president.

"Kindlasti Ülo kogemused olid need, mis andsid talle plusspunkte ja ma usun, et kõik nõukogu liikmed on rahul, et selline valik tehti," rääkis ta. Esimeses voorus said hääli kõik kandidaadid, märkis Kokk.

Kriitikaga, et Eesti Pangast kui asutusest midagi ei sõltu, Kokk ei nõustu. "Kindlasti on ka nõukogul omad soovid ja ettepanekud uuele presidendile, millega ta peaks rohkem tegelema ja rohkem rõhku panema. Rohkem peaks Eesti Pank suhtlema ettevõtjatega, ettevõtjate organisatsioonide ja finantsasutustega, ühelt poolt et saada ise sisendit ja teiselt poolt, et anda sisendit valitsusele ettepanekute tegemisel," rääkis ta.

Koka hinnangul peaks keskpank tegema rohkem koostööd ka finantsinspektsiooniga. "Ühelt poolt nii juhatuse poole pealt kui ka Eesti Panga nõukogu ja finantsinspektsiooni nõukogu peaksid rohkem koostööd tegema. Praegusel hetkel ka mitmeid tingimusi määravad ühelt poolt Eesti Pank ja teiselt poolt finantsinspektsioon meie kommertspankadele," rääkis ta.

Presidendikandidaat valiti kolmes voorus. Nõukogu liikmed on kokku leppinud, et hääletust eraldiseisvalt lähemalt ei kommenteeri.

Presidendikandidaadiks saamiseks pidi võitja saavutama üle poole nõukogu 11 liikme häältest. Eesti Panga nõukogusse kuuluvad riigikogu liikmed Aivar Kokk, Lauri Laats, Rene Kokk, Ester Karuse, Tarmo Tamm ja Mart Võrklaev ning valdkonna asjatundjad Ivi Proos, Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Toomas Tamsar. Eesti Panga nõukogu esimees on Urmas Varblane.