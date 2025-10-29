Solman kohtus kolmapäeval Parempoolsete ja Reformierakonna esindajatega

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman kohtus kolmapäeval nii Parempoolsete kui ka Reformierakonna esindajatega ning nimetas mõlemat kohtumist väga konstruktiivseks.

"Eile oli meil väga konstruktiivne kohtumine sotsiaaldemokraatidega ja täna siis jätkusid kahepoolsed kohtumised Parempoolsete ja Reformierakonnaga ja ka need olid väga konstruktiivsed," ütles Solman ERR-ile.

"Mul on hea meel, et pärast kohtumisi oleme me ära näinud, et ka teised erakonnad on aru saanud Isamaa eesmärgist, et meie soov on tagada kohtumistel aus ja avatud arutelu, leida ühisosa ja kaardistada ka võimalikud erimeelsused. Ja seda me oleme siis eelmisest neljapäevast saadik proovinud rääkida. Ma tänan väga Keskerakonda, kes saatsid vastused küsimustele, aga tänan ka Parempoolseid, kes tegelikult saatsid eile meile palve peale hunniku linke, kus olid teledebatid ja nende erinevad programmid," lausus Solman.

"Tegelikult tõepoolest selle kampaania mäsu sees ei jõua jälgida, mida keegi erakondadest kusagil lubanud või öelnud on. Selles mõttes mulle tundus, et ka kõik osapooled said aru, miks seda ühisosa otsimist ja võib-olla tagasivaadet

ja analüüsi, mida võiks teisiti teha, meil vaja oli," sõnas ta.

Solmani sõnul on nüüd vaja veel kohtuda Keskerakonnaga ning seejärel otsustab Isamaa edasised sammud Tallinna piirkonna juhatuse koosolekul. Millal Isamaa juhatus edasisi samme arutama koguneb, ei soovinud Solman praegu öelda.

"Võtame üks asi korraga. Meie juhatus on selles mõttes unikaalne, et me oleme väga üksmeelsed. Tuleme kokku vajadusel kasvõi nädalavahetusel, vajadusel üle veebi. Vajadusel nädala alguses leiame selle aja, aga kindlasti me koos käime ja edasise ajagraafiku paika paneme," ütles Solman.

ERR küsis Solmanilt ka seda, kas Isamaa nägemuses võiks nendes kahes potentsiaalses erinevas koalitsioonis kuuluda linnapeakoht vastavalt, kas Mihhail Kõlvartile ja Jevgeni Ossinovskile. "Ma usun, et see oleks loogiline," vastas Solman.

Perling: meie jaoks on küsimus, kas saame parempoolset poliitikat teha

Parempoolsete esimees Lavly Perling ütles ERR-ile, et kohtumine Isamaaga oli tavaline erakondadevaheline kohtumine ja läbirääkimisi peavad Parempoolsed ikkagi Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, kes on esitanud läbirääkimisteks kutse.

"Me arutasime täitsa seinast seina teemadel. Parempoolsetes olid täpselt need arvamused, mis olid ka enne valimisi, mille kohta me oleme saatnud varemgi materjale ja nad teavad neid seisukohti. See jutt oli väga üldine ja ka põhimõtteline otsus, et need ei ole koalitsiooniläbirääkimised," rääkis Perling.

Ta lisas, et läbirääkimisi saab pidada, kui sotsid saavad neli erakonda ühe laua taha.

Perlingu sõnul on samas mõtlemapanev asjaolu, et Isamaa ütles pärast sotsidega kohtumist, et ühisosa on olemas. "Me ei tea, kui suur see ühisosa on, aga selge on see, et see ühisosa ei saa olla parempoolne," nentis Perling.

"Meie eesmärk istuda läbirääkimiste alguseks laua taha, et aru saada, kas vasaktiib teeb järeleandmisi sel määral, et ka meie saame oma valijale otsa vaadata ja selles koalitsioonis parempoolset poliitikat ellu viia," ütles Perling.

Isamaa ja Parempoolsete ajalugu ja kahes erakonnas olevate isikute antipaatiaid silmas pidades, ütles Perling, et see ei saa probleemiks. "Parempoolsed on olnud alati hästi avatud meelega ja me oleme valmis kõigiga suhtlema ja koostööd tegema, kellega on võimalik oma valija huve kaitsta. Teine oluline märkus on see, et Parempoolsetes peavad läbirääkimisi inimesed, kellel on suured kogemused juhtidena, tippjuhtidena, läbirääkimistel. Kindlasti ei ole minevik mingi küsimus Parempoolsete vaates," kommenteeris Perling.

Lauri: oli kena jutuajamine

Reformierakonna Tallinna esinumber kohalikel valimistel Maris Lauri jäi oma hinnangus kohtumisele Isamaaga kidakeelsemaks.

"See oli selline konstruktiivne ja sõbralik arutelu Tallinna ees seisvatest probleemidest ja nende lahendamisvõimalustest. Kena jutuajamine," ütles Lauri.

Erimeelsusi Lauri välja tuua ei soovinud. "Ma ei tooks välja erimeelsusi, sest et meil olid erinevad teemad ja eks seal oligi see täpsustavate küsimuste asi, et kuidas me ühte või teist asja näeme. Teatud erinevused loomulikult on, aga ma arvan, et nad ei ole ka väga suured," sõnas Lauri.

Lauri sõnul võib Isamaaga kohtumise põhjal öelda, et koalitsiooni tegemine on ikkagi võimalik. "Minu hinnangul on küll võimalik, vähemalt meie ühisosa on Isamaaga piisavalt suur," ütles Lauri.

Kuigi valimistulemus selgus juba poolteist nädalat tagasi, ei ole veel selge, millised erakonnad saavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi alustada. Valimised võitnud Keskerakond tegi selleks ettepaneku Isamaale, ent viimane kaalub ka kõneluste alustamist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vedamisel potentsiaalse nelikliidu loomiseks, kuhu kuuluks ka Reformierakond ja Parempoolsed. Isamaa ei ole otsust veel langetanud.