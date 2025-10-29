X!

Raamatuaasta piltvaip jõudis Võrru

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Eesti raamatu aasta tähistamiseks loodud piltvaip jõudis Võrumaale, kus seda saavad nüüd kohalikud raamatu- ning käsitööhuvilised oma moel täiendada.

Eesti kirjanduslugu kujutavale 16 meetri pikkusele piltvaibale tegid esimesed tikkimispisted käesoleva aasta veebruaris presidendi abikaasa Sirje Karis ja tekstiilikunstnik Anu Raud.

Nüüd, kus piltvaip on rännanud mööda erinevaid raamatukogusid ning peamised teemad on juba tikkimispistetega kaetud, saavad Võru keskraamatukogu külastajad lasta oma fantaasial lennata ja kohaliku kombe kohaselt – ikka nö "ummamuudu" vaibale oma lugu juurde tikkida.

"Siiani on käinud kusagil 50 inimese kanti, käivad näputööseltsid, siis on koolidest helistatud, õpetajad tulevad koos lastega ja ajad on kinni pandud. Huvi on väga suur ja tulevad lihtsalt meie lugejad ja tikivad ja me ise ka üritame tikkida, näiteks homme on meil plaanis tikkida sinna voodri peale oma raamatukogu nimi," sõnas Võru keskraamatukogu töötaja Tuuli Kütt.

Nemad, kes täna Võru raamatukogu lugemisaalis oma tikandeid lisasid, aeg-ajalt vaatlesid vaibale jäädvustatud pilte ning imetlesid teiste tikkijate töid.

"Tikkisin väikese pilve, vist sellise väikese äiksepilve ja võttis ta aega üle poole tunni. Müts maha nende inimeste ees, kes seda vaipa on tikkinud, sest siin on nii professionaalset kätt märgata. Kõige rohkem mulle meeldib, et igaüks paneb kasvõi väiksegi märgi siia maha," rääkis raamatukogu külastaja Kaja Klooren.

"Ma nägin pilti väärikate ülikoolis ja tekkis kohe huvi, et tuleks. Sõbranna kutsus ja olengi siin – teeksin siin mingi pooliku, paneksin oma värvid juurde - värvid ju
mängivad tähtsat rolli," lausus raamatukogu külastaja Silvi Linder.

Eri lõngavärve saab raamatu aasta piltvaibale lisada Võru keskraamatukogus 6. novembrini.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

