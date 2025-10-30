Slovakkia kehtestas jalakäijatele kiirusepiirangu

Parlamendis teisipäeva pärastlõunal heaks kiidetud piirang kehtib jalakäijatele, jalgratturitele, rulatajatele ning tõukeratta- ja elektritõukerattaga sõitjatele – kõigile, kellel on kõnniteedel lubatud liikuda – ja selle eesmärk on vältida sagedasi kokkupõrkeid kõnniteedel, vahendas väljaanne Politico.

"Peamine eesmärk on suurendada ohutust kõnniteedel, arvestades tõukeratturite osalusel toimunud kokkupõrgete sagenemist," ütles muudatuse autor Lubomír Vážny peaminister Robert Fico vasakpoolsest-populistlikust parteist Smer, mis kuulub valitsevasse koalitsiooni.

Seadusandja sõnul on muudatus kasulik rikkumiste tõendamisel, eriti juhtudel, kui on vaja objektiivselt kindlaks teha, kas liiguti kiiremini kui see, mida peetakse sobivaks kiiruseks aladel, mis on mõeldud peamiselt jalakäijatele.

Kuigi seadus jõustub 1. jaanuaril 2026, pole selle pooldajad avalikult selgitanud, kuidas nad kavatsevad seda jõustada.

Inimese keskmine kõndimiskiirus on tavaliselt 4–5 km/h. Briti Südamefondi teatel peetakse suurepärases füüsilises vormis inimese jaoks mõõdukaks tempoks käimisel 6,4 kilomeetrit tunnis.

Slovakkia opositsioon kritiseeris muudatust ja isegi siseministeerium ütles, et üldise kiirusepiirangu kehtestamise asemel oleks sobivam keelata elektritõukerataste sõitmine kõnniteedel.

Opositsioonilise liberaalse partei Progressiivne Slovakkia liige Martin Pekár ütles, et jalakäijaid ohustavad autod, mitte jalgratturid või tõukerattad, ning et muudatus karistab säästvat transporti.

"Kui tahame vähem kokkupõrkeid, vajame rohkem ohutuid jalgrattateid, mitte absurdseid piiranguid, mida on füüsiliselt võimatu järgida," ütles Pekár. "Sellise kiirusega sõites ei suuda jalgrattur tasakaalu hoida," lisas ta.

Slovakkia seadusmuudatus on sotsiaalmeedias tekitanud lõbusat elevust ning mõned irvhambad on küsinud, kas bussi peale jooksmine võiks neile uuel aastal trahvi tuua.