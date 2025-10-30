Reformierakonna sees vaieldakse erakonna tuleviku üle ja üritatakse leida uut hingamist riigikogu valimisteks. Kriitikute arvates tuleks selgeks mõelda erakonna maailmavaade ja jääda oma otsuste juurde. Reformierakonna esimehe Kristen Michali sõnul on ta valmis poliitika üle debatti pidama, kuid ei arva, et erakonnas oleks tekkimas siseopositsioon.

Reformierakonna kohalike omavalitsuste valimiste tulemus oli kehv, kuid erakonna auesimehe Siim Kallase sõnul ei tohiks sellele liigselt püsima jääda.

"Ühed rasked valimised on taga, aga tegelikult on ikkagi 2027. aasta riigikogu valimised need, mille peale tuleb mõtlema hakata. Me vajame erakonnasisest strateegilist diskussiooni. Meil ei ole sellist formaati kuidagi seni olnud, aga me vajame tõesti diskussiooni kahe asja üle," lausus Kallas.

Esiteks tuleks Kallase arvates prognoosida, mis seisus on Eesti kahe aasta pärast. Teine arutelu peaks toimuma Reformierakonna maailmavaate üle, mis on kaldunud valijate meelitamiseks sotsiaalliberalismi poole.

Endise rahandusministri Mart Võrklaeva hinnangul on üleriigilises poliitikas vaja jääda enda otsuste juurde, sest see tähendab stabiilsust. Erakonnasiseseid vaidlusi peab ta positiivseks.

"Ma arvan, et suurem probleem ongi see, kui me ei suuda kokku leppida või kui me lepime milleski kokku ja siis mõne aja pärast neid otsuseid uuesti muudame sellepärast, et kas me ise hakkasime kahtlema või nägime, et valijale see justkui ei sobi. Ja siis me ei suuda seda selgitada, hakkame kahtlema, see on, ma arvan, see probleem. See, et me erakonna sees vaidleme – kui meil seda Reformierakonna sees ei oleks, siis ma arvan, et ei oleks Reformierakonda," lausus Võrklaev.

Peaminister Kristen Michali sõnul on reformierakondlased pärast valimisi ühel arvamusel, et nad peavad suutma paremat. Michali arvates pole erakonnas siseopositsiooni.

"Eks kõik ju tahavad praegu kaasa elada, eriti kui vaadata, kuidas valimistel konservatiivne ja võib-olla veidi ka selline Koos ja Plaan B ja Keskerakonna kasv on olnud. Eks kõik on mures ja ma arvan, et see on ka loogiline. Me kindlasti arutame nii sel kui järgmisel aastal, kuidas teha ise paremini, kuidas ennast kokku võtta ja tugevamad olla," ütles Michal.

Michal rõhutas, et erakonna peasekretäri vahetus on korraline ja pole seotud valimistulemusega. Reformierakonna sees levivad kuuldused, et uueks peasekretäriks saab riigikogu liige Kristo Enn Vaga, kes juhtis ka Tallinna piirkonna valimiskampaaniat.

"Peamine eesmärk oli meil kindlustada see, et ei tuleks ainuvõim Keskerakonnale, et oleks võimalik moodustada eestimeelne linnavalitsus. Selle eesmärgi me täitsime ja hetkel me proovime seda ka realiseerida nelikliidu näol. Ehk ma ei ütleks, et need valimised ebaõnnestusid," lausus Vaga.

"Ma arvan, et Tallinna piirkond koos Kristoga, kes aitas kampaaniat teha, tegid ikkagi oma parima selles olukorras, mis võimalik oli," lausus Michal.

Michal esitab Reformierakonna juhatusele peasekretäri kandidaadi tõenäoliselt järgmisel nädalal.