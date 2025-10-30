Läti seimis käib terav arutelu Istanbuli konventsioonist lahkumise üle

Läti parlamendis oli neljapäeva õhtuks 11 tundi kestnud terav arutelu naiste ja perevägivalla vastasest Istanbuli konventsioonist lahkumise üle. Seni on kõik hääletused näidanud, et opositsiooni ning koalitsiooni ühe osapoole – Roheliste ja Talurahva Liidu – toetus on denonsseerimiseks olemas. Kolmapäeva õhtul protestisid tuhanded inimesed seimi ees selle otsuse vastu.

Enne seda kui Läti parlamendi opositsioon algatas Istanbuli konventsioonist väljumise arutelu, polnud naiste ja perede vastane vägivald Lätis üldse päevateema. Nüüd on aga vastumeelsus parlamendis toimuva üle läinud nii suureks, et kolmapäeva õhtul kogunes umbes 5000 inimest kogu riigist seimi hoone ette protestima.

See oli üks suuremaid selliseid väljaastumisi Läti ajaloos. Rahva kutsus kokku vägivalla ohvritele tuge pakkuv keskus Marta.

"On väga tähtis, et meie riigis järgitaks ka edaspidi inimõigusi. Peame kandma hoolt oma kaasmaalaste eest, olgu nad millisest soost tahes. Jutt ei käi ainult naistest. On ka mehi, kes kannatavad vägivalla all," ütles miitingul osaleja Santa Dunecka.

"Vägivallast tihti vaikitakse ja me ei kuule sellest. Seepärast tahan tänada kõiki, kes ei vaiki," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Seimi ees lauldi Läti hümni ja meenutati Läti ekspresidendi Vaira Vike-Freiberga sõnu, et need, kes võitlevad konventsiooni vastu, on putinistid.

Väitlused ongi kaldunud vägivallateemadest palju kaugemale. Teravad arutelud seimis toovad esile, et erimeelsusi põhjustab konventsiooni ideoloogia, mitte vägivallavastane võitlus.

Seimi suures saalis on juba kaks pikka istungit järjest väideldud ainult Istanbuli konventsiooni üle, kõik teised teemad on ootel.

Mis pärast parlamendihääletust edasi saab, pole selge. President pole oma seisukohta öelnud. Saadikutel on aga võimalik taotleda presidendilt otsuse väljakuulutamise edasilükkamist kaheks kuuks, võimalik on ka referendum.