X!

Läti seimis käib terav arutelu Istanbuli konventsioonist lahkumise üle

Välismaa
Läti parlament
Läti parlament Autor/allikas: Arturs Andersons/LSM
Välismaa

Läti parlamendis oli neljapäeva õhtuks 11 tundi kestnud terav arutelu naiste ja perevägivalla vastasest Istanbuli konventsioonist lahkumise üle. Seni on kõik hääletused näidanud, et opositsiooni ning koalitsiooni ühe osapoole – Roheliste ja Talurahva Liidu – toetus on denonsseerimiseks olemas. Kolmapäeva õhtul protestisid tuhanded inimesed seimi ees selle otsuse vastu.

Enne seda kui Läti parlamendi opositsioon algatas Istanbuli konventsioonist väljumise arutelu, polnud naiste ja perede vastane vägivald Lätis üldse päevateema. Nüüd on aga vastumeelsus parlamendis toimuva üle läinud nii suureks, et kolmapäeva õhtul kogunes umbes 5000 inimest kogu riigist seimi hoone ette protestima.

See oli üks suuremaid selliseid väljaastumisi Läti ajaloos. Rahva kutsus kokku vägivalla ohvritele tuge pakkuv keskus Marta.

"On väga tähtis, et meie riigis järgitaks ka edaspidi inimõigusi. Peame kandma hoolt oma kaasmaalaste eest, olgu nad millisest soost tahes. Jutt ei käi ainult naistest. On ka mehi, kes kannatavad vägivalla all," ütles miitingul osaleja Santa Dunecka.

"Vägivallast tihti vaikitakse ja me ei kuule sellest. Seepärast tahan tänada kõiki, kes ei vaiki," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Seimi ees lauldi Läti hümni ja meenutati Läti ekspresidendi Vaira Vike-Freiberga sõnu, et need, kes võitlevad konventsiooni vastu, on putinistid.

Väitlused ongi kaldunud vägivallateemadest palju kaugemale. Teravad arutelud seimis toovad esile, et erimeelsusi põhjustab konventsiooni ideoloogia, mitte vägivallavastane võitlus.

Seimi suures saalis on juba kaks pikka istungit järjest väideldud ainult Istanbuli konventsiooni üle, kõik teised teemad on ootel.

Mis pärast parlamendihääletust edasi saab, pole selge. President pole oma seisukohta öelnud. Saadikutel on aga võimalik taotleda presidendilt otsuse väljakuulutamise edasilükkamist kaheks kuuks, võimalik on ka referendum.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:35

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

21:31

Pärnu Vallikääru pargist puude langetamine tekitas linlastes vastakaid arvamusi

21:28

Reede tuleb udune ja sajune

21:27

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

21:18

Hollandi valimised võitis suure tõenäosusega vasaktsentristlik D66

21:17

Läti seimis käib terav arutelu Istanbuli konventsioonist lahkumise üle

21:10

Reformierakonna sees vaieldakse erakonna tuleviku üle

21:02

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

20:54

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

20:31

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus üks ja sai haavata 21 inimest Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:03

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

14:41

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

14:38

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

11:10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

10:26

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

06:55

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

20:31

Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus üks ja sai haavata 21 inimest Uuendatud

29.10

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

07:13

Trump käskis Pentagonil taaskäivitada tuumakatsetused

ilmateade

loe: sport

21:35

Esiliiga klubid kukutasid Kalju ja Harju karikasarjast välja Uuendatud

21:27

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

20:54

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

19:56

Külaots male kiusamisskandaalist: keegi ei oska öelda, mis Kramniku peas toimub

loe: kultuur

20:15

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

19:05

Pärnus Linnagaleriis avatud näitus kutsub vaatajat kuulama oma keha ja tundeid

19:02

Fine5 tantsuteater toob lavale unenäolise sisemaailma ja inimestevahelise dünaamika

19:02

Anti Saar andis välja esimese krimiloo "Kajakad"

loe: eeter

21:02

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

20:27

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

19:55

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

19:37

Eesti Laul 2026 toob saatejuhtidena kokku Korea ja Karl-Erik Taukari

Raadiouudised

18:40

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

18:35

Päevakaja (30.10.2025 18:00:00)

15:35

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad suurendada valijameeste hulka

15:20

Raadiouudised (30.10.2025 15:00:00)

13:00

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

12:55

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

12:50

Narvas lõhuti kaevetöödega vanaaegset tänavasillutist

12:30

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (30.10.2025 12:00:00)

10:20

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo