X!

"Aktuaalne kaamera" küsis Paide gümnaasiumi õpilastelt õpikäikude kohta

Eesti
Paide gümnaasium.
Paide gümnaasium. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

"Aktuaalne kaamera" küsis Paide gümnaasiumi õpilastelt, kui tihti nende kool õpikäike korraldab, kus käidud on ja mis nad nendest arvavad.

Riigile kuuluvas Paide gümnaasiumis korraldatakse õppetööd rikastavaid õppekäike sageli. Käidud on KUMU-s ja ERM-is, aga samuti teatris, riigikogus, Euroopa Elamuskeskuses ja Narva Kreenholmis.

"On olnud erinevaid, on olnud tasuta, kuid on olnud ka tasulisi. Kuid need summad ei ole kunagi olnud kuidagi liiga murdvalt suured," ütles 11. klassi õpilane Bibi Loore Pilipenko.

"Näiteks teatrikülastused, ma täitsa usun, et ma ei käiks iseseisvalt nii palju neil, kui ma käin praegu kooliga koos. Ta pakub mulle võimalusi erinevatest asjadest osa saada võib-olla odavama hinnaga," lisas 12. klassi õpilane Karola Lee Aasavelt.

Õpilased kinnitavad, et õppekäigule minek on rangelt vabatahtlik siis, kui seda tuleks teha osaliselt oma raha eest.

"Nii et mina mõistan seda. Aga ma kindlasti saan aru ka neist, kelle jaoks see on raske, kes tulevad teisest taustast kui mina ise," ütles Aasavelt veel.

"Ja tihti need grupipiletid on ju palju soodsamad, kui ma ise, üksi kuhugi tahaksin minna. Seega ma leian, et pigem ma olen valmis selle grupipileti koolile maksma, kui et omapäi kusagile avastama veel kallimalt minna," ütles ka Bibi Loore Pilipenko.

Lapsevanem Margit Udam ütles, et kui kool soovib lisavõimalusi pakkuda, siis on lastevanematelt omaosaluse küsimine õigustatud.

Paide Gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et kool pakub õppekäikudega õpilastele lisavõimalusi.

"Kui on haridus tasuta, siis haridus kindlasti peab tasuta olema. Siin nüüd Kesk-Eestis olles, on kindlasti neid peresid, kelle jaoks selline teatris käimine ja õppekäigule minek on ikkagi ainus võimalus võib-olla ka lapse jaoks midagi pakkuda," sõnas Sootla.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:40

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

19:39

Taro Nõo juhtumist: kas õigussüsteem tegi piisavalt, et seda ära hoida?

19:30

Valgevene õhupallid häirisid neljapäeva hilisõhtul Vilniuse lennujaama tööd

19:25

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

18:58

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

18:56

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

18:54

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

18:54

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

18:53

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

18:41

Analüütikud ootavad järgmiseks aastaks hinnatõusu taltumist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.10

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

19:40

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

10:32

Uus tasu elektriarvel saab olema 3,73 eurot megavatt-tunni kohta

04:49

Iru elektrijaamas seisis elektri tootmine pea neli kuud

30.10

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

07:18

Uuring: võitlemast keelduvaid Vene sõdureid ootab peks, piin ja surm

14:53

Rootslased müüvad Tallinnas Solarise keskuse Piilmannide firmale Uuendatud

30.10

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

29.10

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

ilmateade

loe: sport

19:25

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

18:54

Eesti jäähokikoondis peab koduse turniiri eel treeninglaagri

18:23

Eesti kabetaja pälvis noorte MM-il pronksi

17:57

Võrkpalli Balti liigas toimub nädalavahetusel tippude lahing

loe: kultuur

18:58

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

18:56

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

18:54

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

18:53

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

loe: eeter

16:44

Tauno Vahter: uues sarjas räägime nii laulupeost kui eestlaste trussikutest

14:50

Võistlev cosplayer: kostüümi valmistan terve aasta, et kanda seda üks päev

13:57

Musta värvi halloween'i pannkoogid valmivad taimse söe abil

30.10

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

15:30

Raadiouudised (31.10.2025 15:00:00)

12:40

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

12:30

Laupäeval sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (31.10.2025 12:00:00)

09:55

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

09:45

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (31.10.2025 09:00:00)

30.10

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo