"Aktuaalne kaamera" küsis Paide gümnaasiumi õpilastelt õpikäikude kohta

"Aktuaalne kaamera" küsis Paide gümnaasiumi õpilastelt, kui tihti nende kool õpikäike korraldab, kus käidud on ja mis nad nendest arvavad.

Riigile kuuluvas Paide gümnaasiumis korraldatakse õppetööd rikastavaid õppekäike sageli. Käidud on KUMU-s ja ERM-is, aga samuti teatris, riigikogus, Euroopa Elamuskeskuses ja Narva Kreenholmis.

"On olnud erinevaid, on olnud tasuta, kuid on olnud ka tasulisi. Kuid need summad ei ole kunagi olnud kuidagi liiga murdvalt suured," ütles 11. klassi õpilane Bibi Loore Pilipenko.

"Näiteks teatrikülastused, ma täitsa usun, et ma ei käiks iseseisvalt nii palju neil, kui ma käin praegu kooliga koos. Ta pakub mulle võimalusi erinevatest asjadest osa saada võib-olla odavama hinnaga," lisas 12. klassi õpilane Karola Lee Aasavelt.

Õpilased kinnitavad, et õppekäigule minek on rangelt vabatahtlik siis, kui seda tuleks teha osaliselt oma raha eest.

"Nii et mina mõistan seda. Aga ma kindlasti saan aru ka neist, kelle jaoks see on raske, kes tulevad teisest taustast kui mina ise," ütles Aasavelt veel.

"Ja tihti need grupipiletid on ju palju soodsamad, kui ma ise, üksi kuhugi tahaksin minna. Seega ma leian, et pigem ma olen valmis selle grupipileti koolile maksma, kui et omapäi kusagile avastama veel kallimalt minna," ütles ka Bibi Loore Pilipenko.

Lapsevanem Margit Udam ütles, et kui kool soovib lisavõimalusi pakkuda, siis on lastevanematelt omaosaluse küsimine õigustatud.



Paide Gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et kool pakub õppekäikudega õpilastele lisavõimalusi.

"Kui on haridus tasuta, siis haridus kindlasti peab tasuta olema. Siin nüüd Kesk-Eestis olles, on kindlasti neid peresid, kelle jaoks selline teatris käimine ja õppekäigule minek on ikkagi ainus võimalus võib-olla ka lapse jaoks midagi pakkuda," sõnas Sootla.