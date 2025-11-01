Valge Maja: USA ei saada COP30 kliimakonveretsile ühtegi tippametnikku

President Donald Trump, kes taganes jaanuaris Valgesse Majja naastes teist korda Pariisi kliimaleppest, ei pidanud ootuste kohaselt osalema ÜRO kliimakõnelustele eelneval liidrite tippkohtumisel.

Nüüd aga selgub, et ta ei saada 10.–21. novembrini toimuvatele kõnelustele ka ühtegi tippläbirääkijat.

"USA ei saada COP30-le ühtegi kõrgetasemelist esindajat," ütles nimetuks jääda soovinud Valge Maja ametnik. "President suhtleb energiaküsimustes otse liidritega üle maailma, mida võib näha ajaloolistes kaubanduslepetes ja rahulepetes, kus kõigis on märkimisväärset rõhku pandud energiapartnerlusele."

Brasiilia teatas reedel, et 6.-7 novembrini toimuval konverentsile eelneval tippkohtumisel osalemist on kinnitanud ligi 60 riigijuhti, nende seas Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Hollandi, Norra, Colombia, Tšiili, Roheneemesaarte ja Libeeria liidrid.

Hiinat esindab president Xi Jinpingi asemel asepeaminister Ding Xuexiang.

Kuigi Trumpi valitsus tippkohtumist eirab, on kliimakõnelustele siiski oodatud üle saja USA osariigi ja kohaliku tasandi esindaja, nende seas kubernere ja linnapeasid.

Trump on nimetanud kliimakriisi "pettuseks".

"Roheline uus pettus oleks tapnud Ameerika, kui president Trumpi ei oleks valitud, et ellu viia oma mõistlikku energiapoliitikat – keskendudes meie maa all oleva vedelkulla kasutamisele, et tugevdada elektrivõrgu stabiilsust ja vähendada kulusid Ameerika peredele ja ettevõtetele," ütles Valge Maja pressiesindaja Taylor Rogers avalduses Guardianile.

"President Trump ei sea ohtu meie riigi majandust ega riiklikku julgeolekut, et saavutada ebaselgeid kliimaeesmärke, mis tapavad teisi riike," lisas ta.

Sel aastal sulges USA välisministeerium kontori, mis tegeles kliimaküsimustega. Samuti on kaotatud administratsioonist kliimaeriesindaja ametikoht.