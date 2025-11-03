X!

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast

Välismaa
{{1762141380000 | amCalendar}}
Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast
Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Venemaal Saratovis süttis ööl vastu esmaspäeva võimaliku Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Oluline esmaspäeval, 3. novembril kell 20.45:

- Bloomberg: Suurbritannia andis Ukrainale täiendavaid Storm Shadow' tiibrakette;

- Venemaa teatas edusammudest Pokrovskis, Ukraina sõnul nende kaitse peab;

- Ukraina kultuuriministeerium: täiemahulise sõja algusest on hukkunud 116 ajakirjanikku;

- Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast;

- Zelenski: Ukraina sai täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit.

Bloomberg: Suurbritannia andis Ukrainale täiendavaid Storm Shadow' tiibrakette

Suurbritannia andis Ukrainale täiendavalt Storm Shadow' tiibrakette, et tugevdada Ukraina võimet sooritada pika ulatusega rünnakuid sihtmärkide vastu Venemaa territooriumi sügavuses, teatas Bloomberg esmaspäeval, viidates anonüümsetele allikatele.

Uudis tuleb ajal, mil USA president Donald Trump kõhkleb endiselt, kas anda Kiievile Ameerika toodetud Tomahawki kaugmaarakette.

Ukraina relvajõud on korduvalt kasutanud Storm Shadow' rakette löökideks Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Oktoobri lõpus tabas Ukraina Brjanski keemiatehast, mis asub ligikaudu 110 kilomeetri kaugusel Sumõ oblastist.

Allika sõnul toimetati avaldamata hulk rakette Ukrainasse enne talve, et täiendada varusid ajal, mil Venemaa eeldatavasti suurendab oma rünnakuid.

Suurbritannia poolt tarnitud Storm Shadow' rakettide laskekaugus sõltub variandist ning ulatub ligikaudu 250 kuni 560 kilomeetrini. Tänu keerukatele juhtimissüsteemidele lendavad need madalal ja suurel kiirusel, mis muudab need eriti tõhusaks tähtsate sihtmärkide vastu.

Ukraina on varem kasutanud Storm Shadow' rakette löökideks Venemaa Brjanski ja Kurski oblastis ning Venemaa poolt okupeeritud Krimmis.

Kiiev on taotlenud ka USA toodetud Tomahawke, mille laskekaugus on 1600–2500 kilomeetrit.

Enne Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumist USA president Donald Trumpiga 17. oktoobril Washingtonis näis see võimalus veel laual olevat. Zelenski lahkus kohtumiselt aga ilma konkreetse lubaduseta.

Trump ütles 2. novembril, et Washingtonil ei ole hetkel kavas anda Kiievile oma kaugmaarakette, kuid lisas, et "asjad võivad muutuda."

Venemaa teatas edusammudest Pokrovskis, Ukraina sõnul nende kaitse peab

Venemaa teatas esmaspäeval, et riigi väed on edenenud Ida-Ukrainas Pokrovski linnas – tegemist on transpordi- ja logistikakeskusega, mida Vene väed üritavad juba üle aasta vallutada. Ukraina armee teatel hoiavad nad linnas endiselt oma positsioone.

Venemaa kaitseministeeriumi sõnul hävitasid Vene sõdurid Pokrovski raudteejaama ja tööstuspiirkonna lähedal paiknenud Ukraina üksused ning sisenesid linna Prigorodnõ piirkonda.

Reuters ei suutnud lahinguvälja aruandeid iseseisvalt kontrollida.

Ukraina sõjavägi teatas, et Vene väed ei kontrolli täielikult ühtegi linnaosa. "Sissetungijad jätkavad rünnakuid väikestes, kuni viieliikmelistes gruppides, ilma soomusmasinaid kasutamata," kirjutas Ukraina sõjavägi sotsiaalmeedias.

Ukraina väed teatasid, et nurjasid Vene armee katse katkestada varustustee Rodõnskest põhja suunas.

Pokrovskis elas enne sõda umbes 60 000 inimest, kuid enamik tsiviilisikuid on varemetes linnast lahkunud. Linna vallutamine annaks Moskvale platvormi liikumiseks Kramatorski ja Slovjanski suunas – need on Donetski oblasti kaks suurimat Ukraina kontrolli all olevat linna.

Ukraina on hiljuti teatanud edusammudest Pokrovski põhjaosas Dobropillia lähedal. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et väed on seal survet suurendanud, eesmärgiga sundida Venemaad tähelepanu Pokrovskilt mujale pöörama.

Kui Pokrovsk langeks, oleks see Venemaa jaoks kõige olulisem territoriaalne saavutus Ukrainas alates Avdijivika vallutamisest 2024. aasta alguses pärast üht sõja verisemat lahingut.

Sellest ajast peale on Venemaa teinud aeglaseid, kuid stabiilseid edusamme.

Kiievi sõnul on lahingud ummikseisus ja territoriaalsed kaotused marginaalsed. Moskva aga väidab, et teeb endiselt olulisi edusamme.

Ukraina kultuuriministeerium: täiemahulise sõja algusest on hukkunud 116 ajakirjanikku

Ukraina kultuuriministeeriumi teatel on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril 2022 hukkunud 116 ajakirjanikku ning 26 on endiselt vangistuses.

Alates sõja algusest Ukrainas on Vene väed tapnud ja vangi võtnud ajakirjanikke, rikkudes rahvusvahelist humanitaarõigust ja Genfi konventsiooni tsiviilisikute kaitse kohta sõja ajal, kirjutab The Kyiv Independent.

116 hukkunud ajakirjaniku hulka kuuluvad ka need, kes liitusid sõjaväega pärast sissetungi algust. Ukraina kultuuriministeeriumi teatel on 18 ajakirjanikku hukkunud oma tööülesandeid täites.

Ukraina UNESCO rahvusliku koostöö komitee mõistis hukka ajakirjanike ebaseadusliku kinnipidamise, piinamise ja tapmise, samuti valeinfokampaaniad, ahistamise ja soopõhise vägivalla küberruumis – näiteks veebipõhise ahistamise, küberkiusamise ja andmelekked –, mis on suunatud Ukraina ajakirjanike vastu.

Komitee kutsus rahvusvahelist üldsust üles pöörama tähelepanu "Venemaa süstemaatilistele kuritegudele Ukraina meediatöötajate vastu."

Ukraina on nõudnud ajakirjanike tagakiusamise lõpetamist, kõigi vangistatud meediatöötajate vabastamist ning rahvusvahelise mehhanismi loomist süüdlaste vastutusele võtmiseks, mõistes samas hukka katsed "legitimeerida riiklikku propagandat ajakirjandusena."

Hiljuti, 23. oktoobril hukkusid Vene droonirünnakus Donetski oblastis Kramatorski linnas Freedom TV ajakirjanik Olena Hramova ja operaator Jevhen Karmazin.

Massiteabe Instituudi andmetel on Venemaa kolme ja poole aasta jooksul pärast täiemahulise sissetungi algust toime pannud Ukrainas 848 kuritegu ajakirjanike ja meediaväljaannete vastu.

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast

Venemaal Saratovis süttis ööl vastu esmaspäeva võimaliku Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeedias avaldatud videotel on näha tulekahjusid naftarafineerimistehase territooriumil.

Ukraina ründas Saratovi tehast ka 16. septembril, tehas suudab aastas töödelda ligi viis miljonit tonni toornaftat. 

Zelenski: Ukraina sai täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot

Ukraina sai Saksamaa rahastatud täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot, teatas president Volodõmõr Zelenski pühapäeva õhtul traditsioonilises videopöördumises.

"Täna võime öelda, et meie õhukaitse jaoks on hea tulemus - Ukrainal on nüüd rohkem Patriote. Tahan tänada kantsler Merzi, tänada Saksamaad ja kõiki, kes on aidanud: meie kokkulepped - need on täidetud," ütles Zelenski.

"Ukrainas on nüüd rohkem Patriote ja me paneme need tööle. Loomulikult vajame kogu meie riigi territooriumi jaoks rohkem süsteeme, et katta võtmetähtsusega taristuobjekte ja linnu, ning me jätkame tööd selle saavutamiseks," märkis Zelenski.

President rõhutas mitmest komponendist koosneva õhutõrjesüsteemi vajalikkust.

"See hõlmab meie õhujõude ja selles küsimuses on nii (Rootsi) Gripenite kui ka Prantsuse lennukite osas otsus olemas. Töötame F-16 kallal. Samuti õhutõrjesüsteemid ja nende raketid, mobiilsete tulerühmade arendamine ja loomulikult on praegu prioriteediks püüdurdroonid," ütles Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 144 830 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 11 321 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 531 (+6);

- suurtükisüsteemid 34 207 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1534 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1235 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 77 435 (+383);

- tiibraketid 3918 (+1);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 411 (+121);

- eritehnika 3989 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda/BNS/The Kyiv Independent, Reuters

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:17

Sotsiaalministeeriumi suurprojektis ei pruugita arendusest teenusteni jõudagi

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

08:00

Konkurentsiamet asus uurima jaekettide kaubandustavasid

07:34

New Yorgi linnapeavalimised: Trump kutsus üles valima Cuomot

07:32

Otse kell 10: Swedbanki majandusprognoos

07:19

Pärnu kuursaali uksed jäävad esialgu suletuks

06:56

Otse kell 10: riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

05:57

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

04:44

Oktoober toidupoes: liha hind liigub tõusvas joones

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

03.11

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

03.11

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

03.11

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

ilmateade

loe: sport

08:00

Premium liiga kuu parimad tulevad Florast ja Kaljust

03.11

Soomes sai meister enne viimast vooru paika

03.11

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

03.11

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

loe: kultuur

03.11

Noored muusikud viivad Tormise muusika moodsasse helimaailma

03.11

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

03.11

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

03.11

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

loe: eeter

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

03.11

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

03.11

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

03.11

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

03.11

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

03.11

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

03.11

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

03.11

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

03.11

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo