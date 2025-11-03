Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast

Oluline esmaspäeval, 3. novembril kell 20.45:

- Bloomberg: Suurbritannia andis Ukrainale täiendavaid Storm Shadow' tiibrakette;

- Venemaa teatas edusammudest Pokrovskis, Ukraina sõnul nende kaitse peab;

- Ukraina kultuuriministeerium: täiemahulise sõja algusest on hukkunud 116 ajakirjanikku;

- Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast;

- Zelenski: Ukraina sai täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit.

Bloomberg: Suurbritannia andis Ukrainale täiendavaid Storm Shadow' tiibrakette

Suurbritannia andis Ukrainale täiendavalt Storm Shadow' tiibrakette, et tugevdada Ukraina võimet sooritada pika ulatusega rünnakuid sihtmärkide vastu Venemaa territooriumi sügavuses, teatas Bloomberg esmaspäeval, viidates anonüümsetele allikatele.

Uudis tuleb ajal, mil USA president Donald Trump kõhkleb endiselt, kas anda Kiievile Ameerika toodetud Tomahawki kaugmaarakette.

Ukraina relvajõud on korduvalt kasutanud Storm Shadow' rakette löökideks Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Oktoobri lõpus tabas Ukraina Brjanski keemiatehast, mis asub ligikaudu 110 kilomeetri kaugusel Sumõ oblastist.

Allika sõnul toimetati avaldamata hulk rakette Ukrainasse enne talve, et täiendada varusid ajal, mil Venemaa eeldatavasti suurendab oma rünnakuid.

Suurbritannia poolt tarnitud Storm Shadow' rakettide laskekaugus sõltub variandist ning ulatub ligikaudu 250 kuni 560 kilomeetrini. Tänu keerukatele juhtimissüsteemidele lendavad need madalal ja suurel kiirusel, mis muudab need eriti tõhusaks tähtsate sihtmärkide vastu.

Ukraina on varem kasutanud Storm Shadow' rakette löökideks Venemaa Brjanski ja Kurski oblastis ning Venemaa poolt okupeeritud Krimmis.

Kiiev on taotlenud ka USA toodetud Tomahawke, mille laskekaugus on 1600–2500 kilomeetrit.

Enne Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumist USA president Donald Trumpiga 17. oktoobril Washingtonis näis see võimalus veel laual olevat. Zelenski lahkus kohtumiselt aga ilma konkreetse lubaduseta.

Trump ütles 2. novembril, et Washingtonil ei ole hetkel kavas anda Kiievile oma kaugmaarakette, kuid lisas, et "asjad võivad muutuda."

Venemaa teatas edusammudest Pokrovskis, Ukraina sõnul nende kaitse peab

Venemaa teatas esmaspäeval, et riigi väed on edenenud Ida-Ukrainas Pokrovski linnas – tegemist on transpordi- ja logistikakeskusega, mida Vene väed üritavad juba üle aasta vallutada. Ukraina armee teatel hoiavad nad linnas endiselt oma positsioone.

Venemaa kaitseministeeriumi sõnul hävitasid Vene sõdurid Pokrovski raudteejaama ja tööstuspiirkonna lähedal paiknenud Ukraina üksused ning sisenesid linna Prigorodnõ piirkonda.

Reuters ei suutnud lahinguvälja aruandeid iseseisvalt kontrollida.

Ukraina sõjavägi teatas, et Vene väed ei kontrolli täielikult ühtegi linnaosa. "Sissetungijad jätkavad rünnakuid väikestes, kuni viieliikmelistes gruppides, ilma soomusmasinaid kasutamata," kirjutas Ukraina sõjavägi sotsiaalmeedias.

Ukraina väed teatasid, et nurjasid Vene armee katse katkestada varustustee Rodõnskest põhja suunas.

Pokrovskis elas enne sõda umbes 60 000 inimest, kuid enamik tsiviilisikuid on varemetes linnast lahkunud. Linna vallutamine annaks Moskvale platvormi liikumiseks Kramatorski ja Slovjanski suunas – need on Donetski oblasti kaks suurimat Ukraina kontrolli all olevat linna.

Ukraina on hiljuti teatanud edusammudest Pokrovski põhjaosas Dobropillia lähedal. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et väed on seal survet suurendanud, eesmärgiga sundida Venemaad tähelepanu Pokrovskilt mujale pöörama.

Kui Pokrovsk langeks, oleks see Venemaa jaoks kõige olulisem territoriaalne saavutus Ukrainas alates Avdijivika vallutamisest 2024. aasta alguses pärast üht sõja verisemat lahingut.

Sellest ajast peale on Venemaa teinud aeglaseid, kuid stabiilseid edusamme.

Kiievi sõnul on lahingud ummikseisus ja territoriaalsed kaotused marginaalsed. Moskva aga väidab, et teeb endiselt olulisi edusamme.

Ukraina kultuuriministeerium: täiemahulise sõja algusest on hukkunud 116 ajakirjanikku

Ukraina kultuuriministeeriumi teatel on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril 2022 hukkunud 116 ajakirjanikku ning 26 on endiselt vangistuses.

Alates sõja algusest Ukrainas on Vene väed tapnud ja vangi võtnud ajakirjanikke, rikkudes rahvusvahelist humanitaarõigust ja Genfi konventsiooni tsiviilisikute kaitse kohta sõja ajal, kirjutab The Kyiv Independent.

116 hukkunud ajakirjaniku hulka kuuluvad ka need, kes liitusid sõjaväega pärast sissetungi algust. Ukraina kultuuriministeeriumi teatel on 18 ajakirjanikku hukkunud oma tööülesandeid täites.

Ukraina UNESCO rahvusliku koostöö komitee mõistis hukka ajakirjanike ebaseadusliku kinnipidamise, piinamise ja tapmise, samuti valeinfokampaaniad, ahistamise ja soopõhise vägivalla küberruumis – näiteks veebipõhise ahistamise, küberkiusamise ja andmelekked –, mis on suunatud Ukraina ajakirjanike vastu.

Komitee kutsus rahvusvahelist üldsust üles pöörama tähelepanu "Venemaa süstemaatilistele kuritegudele Ukraina meediatöötajate vastu."

Ukraina on nõudnud ajakirjanike tagakiusamise lõpetamist, kõigi vangistatud meediatöötajate vabastamist ning rahvusvahelise mehhanismi loomist süüdlaste vastutusele võtmiseks, mõistes samas hukka katsed "legitimeerida riiklikku propagandat ajakirjandusena."

Hiljuti, 23. oktoobril hukkusid Vene droonirünnakus Donetski oblastis Kramatorski linnas Freedom TV ajakirjanik Olena Hramova ja operaator Jevhen Karmazin.

Massiteabe Instituudi andmetel on Venemaa kolme ja poole aasta jooksul pärast täiemahulise sissetungi algust toime pannud Ukrainas 848 kuritegu ajakirjanike ja meediaväljaannete vastu.

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast

Venemaal Saratovis süttis ööl vastu esmaspäeva võimaliku Ukraina droonirünnaku tagajärjel naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeedias avaldatud videotel on näha tulekahjusid naftarafineerimistehase territooriumil.

️Saratov oil refinery with a capacity of 7mln tons of oil per year is one under drone attack right now. Video by @Exilenova_plus pic.twitter.com/GdndJgeAY3 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 2, 2025

Ukraina ründas Saratovi tehast ka 16. septembril, tehas suudab aastas töödelda ligi viis miljonit tonni toornaftat.

Zelenski: Ukraina sai täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot

Ukraina sai Saksamaa rahastatud täiendavad raketitõrjesüsteemid Patriot, teatas president Volodõmõr Zelenski pühapäeva õhtul traditsioonilises videopöördumises.

"Täna võime öelda, et meie õhukaitse jaoks on hea tulemus - Ukrainal on nüüd rohkem Patriote. Tahan tänada kantsler Merzi, tänada Saksamaad ja kõiki, kes on aidanud: meie kokkulepped - need on täidetud," ütles Zelenski.

"Ukrainas on nüüd rohkem Patriote ja me paneme need tööle. Loomulikult vajame kogu meie riigi territooriumi jaoks rohkem süsteeme, et katta võtmetähtsusega taristuobjekte ja linnu, ning me jätkame tööd selle saavutamiseks," märkis Zelenski.

President rõhutas mitmest komponendist koosneva õhutõrjesüsteemi vajalikkust.

"See hõlmab meie õhujõude ja selles küsimuses on nii (Rootsi) Gripenite kui ka Prantsuse lennukite osas otsus olemas. Töötame F-16 kallal. Samuti õhutõrjesüsteemid ja nende raketid, mobiilsete tulerühmade arendamine ja loomulikult on praegu prioriteediks püüdurdroonid," ütles Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 144 830 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 11 321 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 531 (+6);

- suurtükisüsteemid 34 207 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1534 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1235 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 77 435 (+383);

- tiibraketid 3918 (+1);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 66 411 (+121);

- eritehnika 3989 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.