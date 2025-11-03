X!

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta

Meelis Kiili juhtis riigikaitseraporti koostamist.
Meelis Kiili juhtis riigikaitseraporti koostamist.
Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikme Meelis Kiili (Reformierakond) eestvedamisel valminud riigikaitseraportis heidetakse Riho Terrasele ja Martin Heremile ette, et nad nõustusid kaitseväe juhatajalt võtmefunktsioonide äravõtmisega, mis aga ei vabasta neid vastutusest võimaliku sõja tulemuste või tagajärgede eest.

Delfi avaldas esmaspäeval refereeringu riigikaitsekomisjoni neljapäeval avaldatavast raportist "Riigi valmisolekust julgeolekuohtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeolekuolukorras", mille valmimist juhtis riigikogu liige Meelis Kiili ning töörühma kuulusid veel Leo Kunnas, Alar Laneman (Reformierakond), Neeme Väli (Isamaa), Peeter Tali (Eesti 200) ja Anti Poolamets (EKRE).

Raportis tuuakse välja probleemina, et kaitsevaldkonna juhtimisahel on killustatud ning et kaitseministeeriumis on püütud rahuaegset juhtimist kanda üle kriisi- ja sõjaaega. Seetõttu on raporti koostajate sõnul võetud kaitseväe juhatajalt juhtimist tagavad võtmefunktsioonid, nagu personalifunktsioon ja lahinguteenindustoetus ehk kritiseeritakse riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) loomist ja kaitseressursside ametile tegevusvaldkondade lisamist.

Nenditakse, et kaitseväe juhatajalt funktsioonide äravõtmine ei vabasta teda vastutusest võimaliku sõja tulemuste või tagajärgede eest. "Kaitseväe juhataja ei saa lükata süüd võimaliku kaotuse eest kaitseressursside ameti või riigi kaitseinvesteeringute keskuse kaela, isegi kui need oma ebaefektiivse tegevusega selle põhjustaksid," märgitakse.

"Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras (2011-2018) ei mõistnud kaitseväe lahinguteenindustoetuse funktsioonide tähtsust kaitseväe sõjaaja ülesannete täitmisel ning ta soostus riigi kaitseinvesteeringute keskuse kui eraldi ameti loomisega ning osa funktsioonide kaitseväest väljaviimisega. Samamoodi ei saanud eelmine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem aru kaitseväe personalifunktsiooni tähtsusest sõjaajal, mistõttu ta loovutas selle kaitseressursside ametile. Mõlemal endisel kaitseväe juhatajal vedas, et sõda ei alanud nende ametiajal, sest ilma nende funktsioonideta ei suuda sõjaaja kaitsevägi efektiivselt toimida," kirjutatakse raportis.

Kuigi Delfi loos heidetakse tõsiseid süüdistusi kahe endise kaitseväe juhataja kohta, ei ole artiklis saanud nad sõna vastulauseks. ERR loodab Terrase ja Heremi kommentaarid avaldada esmaspäevase päeva jooksul.

Muudest teemadest leiab töögrupp raportis, et energiajulgeolek ja kliimaneutraalsus on omavahel konfliktis. Näitena heidetakse ette liigset sõltuvust välisühendustest, aga ka liigset panustamist tuuleparkidele, mis on raporti järgi kergesti haavatavad droonilöökidele.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Delfi

