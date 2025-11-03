X!

Prikk: Trump tajub Hiinat päris rivaalina

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk ütles "Välisilmas", et USA president Donald Trump tajub Hiinat päris rivaalina ning USA panustab sellesse, et alati valmis olla, kui Hiinaga peaks tekkima sõjaline konflikt.

USA on praegu hädas sellega, et tema sõltuvus Hiinast haruldaste muldmetallide puhul võib tekitada olulisi väljakutseid.

"Selle sõltuvusega kaasnevaid probleeme on tegelikult tajutud ekspertide ringkondades juba mõnda aega," ütles Prikk.

"Piltlikult öeldes on siin võib-olla aastaid püütud justkui hinge kinni hoida. On teatavad arengud olnud juba Ameerika enda selle sektoris. Aga praegu tehakse ikkagi päris jõulisi samme selleks, et seda sõltuvust ja sellega kaasnevat vähendada, kuni sinnamaani välja, et Pentagon on võtnud muldmetallidega tegelevates firmades osalusi, sinnani välja, et Pentagon ostab maailmaturgudelt varusid kokku teatud muldmetallide lõikes ja veel mitmeid selliseid samme," rääkis Prikk.

Küsimusele, kas USA president Donald Trump kardab Hiinat, vastas Prikk, et ta ei arva, et see on õige sõna. "Ja kindlasti Trumpi enda iseloom ei lubaks midagi sellist öelda. Aga ta kindlasti tajub Hiinat sellise päris rivaalina. Kui kasvõi vaadata, kuidas ta president Xi suhtes sõna võtab või nendest teemadest räägib, siis seal on päris palju sellist lugupidamist või ettevaatlikkust. Aga ta kindlasti usub sellesse, et lõppkokkuvõttes on USA ja USA ettevõtlus ning USA rahvas see, kes selles konkurentsis peale jääb," lausus Prikk.

Rääkides võimalikust sõjalisest konfliktist Hiinaga, kui viimane peaks otsustama Taiwanit rünnata, ütles Prikk, et ei soovi erinevate stsenaariumite või võimete üle spekuleerida. 

"Aga USA sõjalistele planeerijatele ja ka võime arendajatele on seesama Hiina väljakutse lahendamine olnud juba aastaid see põhiline või isegi peaaegu, et ainuke probleem, millega päevad ja ööd tegeletakse. Ja paljud relvastuse arengud, olulisel määral ka erinevate partnerlussuhete arendamine on kõik pannud selle rõhu Aasia ja Vaikse ookeani suunale. USA kindlasti kavatseb olla alati valmis selleks konfliktiks või väljakutseks kui see peaks teda tabama," sõnas Prikk.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:03

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

23:02

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

22:55

Merz: Süüria põgenikud Saksamaal peavad koju minema

22:49

Leedu vastab Valgevene õhupallirünnakutele piiri sulgemise ja sanktsioonidega

22:37

Prikk: Trump tajub Hiinat päris rivaalina

22:32

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

22:21

Ilm püsib tavapärasest keskmisest soojem

22:13

Hiina positsioon haruldaste muldmetallide turul tekitab Euroopale raskusi

22:01

Vare: Vene toornafta ülejääk võib viia puuraukude sulgemiseni

21:50

ETV spordisaade, 3. november

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:55

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

15:19

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

20:45

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

09:36

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

06:09

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

15:22

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

ilmateade

loe: sport

23:03

Eesti ainus Ameerika jalgpalli klubi pääses Balti liiga finaali

23:02

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet Uuendatud

22:32

Rooba uuest koondiseturniirist: see oleks võinud olla juba aastaid tagasi

21:50

ETV spordisaade, 3. november

loe: kultuur

18:52

Noored muusikud viivad Tormise muusika moodsasse helimaailma

16:21

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

15:19

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

loe: eeter

13:50

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

17:40

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

17:40

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

17:40

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

16:05

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

16:00

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

16:00

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

15:20

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo