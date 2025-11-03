Prikk: Trump tajub Hiinat päris rivaalina

USA on praegu hädas sellega, et tema sõltuvus Hiinast haruldaste muldmetallide puhul võib tekitada olulisi väljakutseid.

"Selle sõltuvusega kaasnevaid probleeme on tegelikult tajutud ekspertide ringkondades juba mõnda aega," ütles Prikk.

"Piltlikult öeldes on siin võib-olla aastaid püütud justkui hinge kinni hoida. On teatavad arengud olnud juba Ameerika enda selle sektoris. Aga praegu tehakse ikkagi päris jõulisi samme selleks, et seda sõltuvust ja sellega kaasnevat vähendada, kuni sinnamaani välja, et Pentagon on võtnud muldmetallidega tegelevates firmades osalusi, sinnani välja, et Pentagon ostab maailmaturgudelt varusid kokku teatud muldmetallide lõikes ja veel mitmeid selliseid samme," rääkis Prikk.

Küsimusele, kas USA president Donald Trump kardab Hiinat, vastas Prikk, et ta ei arva, et see on õige sõna. "Ja kindlasti Trumpi enda iseloom ei lubaks midagi sellist öelda. Aga ta kindlasti tajub Hiinat sellise päris rivaalina. Kui kasvõi vaadata, kuidas ta president Xi suhtes sõna võtab või nendest teemadest räägib, siis seal on päris palju sellist lugupidamist või ettevaatlikkust. Aga ta kindlasti usub sellesse, et lõppkokkuvõttes on USA ja USA ettevõtlus ning USA rahvas see, kes selles konkurentsis peale jääb," lausus Prikk.

Rääkides võimalikust sõjalisest konfliktist Hiinaga, kui viimane peaks otsustama Taiwanit rünnata, ütles Prikk, et ei soovi erinevate stsenaariumite või võimete üle spekuleerida.

"Aga USA sõjalistele planeerijatele ja ka võime arendajatele on seesama Hiina väljakutse lahendamine olnud juba aastaid see põhiline või isegi peaaegu, et ainuke probleem, millega päevad ja ööd tegeletakse. Ja paljud relvastuse arengud, olulisel määral ka erinevate partnerlussuhete arendamine on kõik pannud selle rõhu Aasia ja Vaikse ookeani suunale. USA kindlasti kavatseb olla alati valmis selleks konfliktiks või väljakutseks kui see peaks teda tabama," sõnas Prikk.