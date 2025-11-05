X!

Michal: Reinsalu sõna on aus, nagu Venemaa valimised

Foto: "Esimene stuudio"
Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kritiseeris saates "Esimene stuudio" teravalt erakonna Isamaa otsust moodustada Tallinnas võimuliit Keskerakonnaga. Ta ei nõustunud, et sotsiaalmeedias Isamaa erakonna nime kirjutamine slaavi tähtedes oleks läinud üle piiri.

Michal tunnistas, et Reformierakonna kehv tulemus kohalikel valimistel ei olnud tema jaoks üllatus. "Eks kõik küsitlused sinna suunas näitasid," märkis ta ja lisas, et valijad andsid erakonnale sõnumi ennast kokku võtta ning seda ka erakond tegema peab.

"Üldine hoiak on selline, et loomulikult meel on kurb. Paljudes kohtades tehti väga kõvasti tööd, saadi ka väga korralik tulemus. Reformierakonna nimekirjas, ka valimisliitudes, saadi kuskil jalg ukse vahele. Praegu koalitsioonikõnelused käivad," kommenteeris Michal erakonnas toimuvat.

Michal rõhutas, et uut segadust ei oota keegi. "Kõik mõistavad, et mistahes uue koalitsiooni tegemine tähendaks jälle kõike seda, mille pärast me just praegu kitli peale saime. Uusi maksukokkuleppeid või siis jälle osade maksude tõstmist või langetamist. Seda karistust ei ole Eesti rahvas ära teeninud ja ootus on, et seda segadust nüüd võimalikult vähe oleks, et me jääksime sellele joonele kindlaks, mille me oleme võtnud," rääkis ta.

Väitega, et Isamaa esimees Urmas Reinsalu on ta Tallinnas üle mänginud, Michal ei nõustunud.

"Reinsalu mängis üle Isamaa valijad," ütles ta. "Ma olen juba paaril korral päris irooniliselt osutanud sellele, kuidas iganes nende vektoritega jälle on. Kui enne valimisi loodi mulje, et Isamaad valides Keskerakonda ei saa, siis läks nii, et Isamaad valides said Keskerakonna."

"Ma arvan, et kohe ei juhtu midagi, Isamaa räägib oma valijatele ja endale sobivates meediakanalites endale sobivate sõnumitega seda, et vähemalt ei pidanud sotsidega tegema ja Reformierakond, see on üks kahtlane erakond ja Parempoolsed üldse ei tea," rääkis Michal.

Saatejuht märkis, et need väited on ju tõsi, see oleks olnud nn kanapõder moodustis.

"See on kanapõder moodustis, aga kui mul oleks valida, pealinna vahel, kus Keskerakond veidi on veel pingil, ma siiski oleks soovitanud seda joont jätkata," sõnas Michal. "Ma ei ole teab mis Ossinovski fänn, aga ma arvan, et linnavalitsus oli siiski orienteeritud pigem edumeelsusele, tulevikule, erinevatele uutele lahendustele, mitte vana hea kaadri tagasitoomisele."

Ta märkis, et nii Keskerakonna kui Tallinna vana koostööpartner Oleg Bessedin võeti kaitsepolitsei poolt kinni. "See räägib päris palju sellest kaadrist, kes meil sealt on tagasi tulemas," sõnas Michal.

Saatejuht küsis, millele ta Bessedini kinnipidamisega osundab.

"Osundan sellele, et Oleg Bessedin, nagu ajakirjandusest on teada, on olnud Tallinna Keskerakonna võimuoleku ajal Tallinna meediapartner ja ta on teinud ka korduvalt erinevaid meediaklippe, sõnumeid Keskerakonnale. Sellest on ka ajakirjandus kirjutanud, kuidas ta on teinud nii [Jana] Toomile kui [Mihhail] Kõlvartile erinevaid klippe," rääkis Michal.

Ta ütles et Bessedini partner pääses valimistel Tallinna volikogusse ja hakkab nüüd käsikäes Isamaaga pealinna asjade üle otsustama.

Saatejuht küsis, kas ta läks üle piiri, kui sildistas sotsiaalmeedias Keskerakonda viisnurgaga ning kirjutas Isamaa nime slaavi tähtedega.

"Ma ütleks, et iroonilise meemi tegemine – ei, ma ei põrutanud kindlasti üle joone. Ma olen irooniline ja kavatsen ka edaspidi olla," vastas ta. "See tulemus, et Reinsalut valides saad Kõlvarti, ma arvan, et see on väga kohaselt tähistatud."

Saatejuht ütles, et jutt sellest, et valimised võitnud erakonnaga ei tohi koostööd teha, ei päde.

"Ma ei väida, et valimised võitnud erakonnaga ei tohi koostööd teha. Ma esitan väite, – ma möönan, et õhtusel ajal, loodan, et lapsed teleka tagant maha ei kuku –, et võib-olla vahel võiks poliitiku sõnal ka mingit kaalu olla. Selgub, et Urmas Reinsalu sõna on sama aus ja sirge, nagu Venemaa valimised," vastas ta.

Saatejuht meenutas, et suvel oleksid Reformierakond ja Keskerakond ise napilt koostööd tegema hakanud.

"Nojah, aga seda koostööd ju ei ole," vastas Michal.

See koostöö oli põhimõtteliselt kokkulepitud, rõhutas saatejuht.

"Endiselt fakt on, et seda koostööd ei ole," ütles Michal. "Tollane saaga sai täpselt samamoodi nuheldud, ajakirjanduse poolt tükkideks võetud. Mina olen selle eest vist ka ainsana vabandanud. Me oleksime kindlasti võinud neid asju paremini ajada."

Saatejuht luges ette Pärtel-Peeter Pere postituse sotsiaalmeedias, kus ta kirjutas: "Astusin tagasi, sest ma ei soovin enam tegeleda asjadega, milleks mind kohustati ning millesse ma fundamentaalselt ja absoluutselt ei uskunud."

Saatejuht küsis, kas Michal teab, millest Pere räägib.

"Ma eeldan, et Tallinna linnavalitsuses ta enam ei leidnud asu. Linnavalitsuses toimetamine on see, millele ta viitab, aga ma veelkord ütlen, et suvine saaga on tükkideks võetud. Tänane Tallinnas toimuv on siiski alles ees," vastas peaminister.

Michal eitas, et tema survestas Pere koostööle Keskerakonnaga.

"Ei, ma kindlasti ei survestanud kedagi koostööle Keskerakonnaga, aga ma kindlasti toetan kõiki Tallinna piirkonna juhte, Pärtelit samamoodi selles toimetamises. Kindlasti annan nõu, elan kaasa, kui vähegi saan. Minu tugi on Pärtelil alati olemas olnud. Kui keegi tahab seda kuidagi laiendada mulle – palun. Ma kindlasti olen kursis ja olen ka tänase toimetamisega. "

Saate lõpus meenutas saatejuht Michali ja "Ringvaate" saatejuhi Marko Reikopi kihlvedu seoses Tallinna koalitsiooniga, mille peaminister kaotas.

"Mina kaotasin kihlveo ja limonaadi, aga strateegiliselt on nüüd 2027. aasta valimistele minek Reformierakonna ja liberaalide jaoks palju lihtsam," lausus Michal. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Esimene stuudio", Andres Kuusk

Michal: Reinsalu sõna on aus, nagu Venemaa valimised

