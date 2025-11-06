Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

Sügis on hea aeg võidelda aias talvituma asunud hispaania teeteoga ja selle munakogumitega, ütles aiapidaja ja -ajakirjanik Eva Luigas "Terevisioonis".

Luigas rääkis, et praegu sätivad hispaania teeteod (Arion vulgaris) ennast juba mullahunniku alla taimede vahele ja peenraääre vahele talvituma, sest ilm on jahedam.

"Sinna jätavad nad ka oma munakogumeid. Et aias järgmisel aastal neid oleks vähem, peakski praegu kõik need lehehunnikud, mis on pikaks ajaks jäänud, eemaldama," rääkis Luigas.

"Kompostihunnik tuleks läbi keerata - kui sul on aias lahtine kompostihunnik. Kõik lahtised kivid, mis sul aias on, keera teistpidi, lõika peenraäärele - eriti kui sul on peenraservas puittäär - kahesentimeetrine vahe sisse, sest sinna teod poevad. Praegu on võimalik veel ära noppida neid elusaid tigusid ja leida munakogumeid," selgitas Luigas.

Luigase sõnul on hispaania teeteo munakogumid hästi äratuntavad ja ta soovitab neid eemaldada supilusikaga.

Luigas soovitab vaadata varjulisematesse kohtadesse, kuhu kipub sammalt tekkima ja siis sambla ja mulla vahele tigu munebki.

"Ükskord umbes ka oktoobris keerasin tõesti iga kivi teistpidi, iga poti teistpidi, võtsin taime potist välja, vaatasin sinna alla ja ka külgedele, et kuhu võiks tigu olla oma munad peitnud ja korjasin kõik need munakogumid kokku. Sain koos mullaga kenakese kausitäie ja järgmisel kevadel ja suvel oli mul umbes viis korda vähem tigusid," rääkis Luigas.

Luigase sõnul tuleks tähelepanu pöörata ka terrassidele ja sealsetele lillepottidele, sest seal asuvad hispaania tigude tagalad.

Luigas soovitas üle vaadata võitluses tigudega ka kõik nurgataguseid, isegi oma krundi välisperimeetri.

"Inimesed ei pruugi oma aia tigudest olla teadlikud, sest nemad juba magavad või vaatavad Aktuaalset Kaamerat, sel ajal, kui tigu juba tuleb välja. Muidu aitab aru saada, et kas see limusk sinu juures üldse liigub, näiteks õllelõks, sest nad on väga lõhna peale tulijad. Aga tuleb vaadata, et vihm õlu lõksust välja ei leotaks. Mina ostsin suisa sellised kaanega topsid selle jaoks," lausus Luigas.

Üldiselt pakkus Luigas, et tigude pärast pole vaja liiga palju ka muretseda. "Sääse sa lööd ju kogu aeg maha ja neid muudkui tuleb juurde, et see lihtsalt on elu. Aiapidajad on harjunud tegelema aiaga, see ei ole nii õudne," sõnas ta.