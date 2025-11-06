X!

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

Välismaa
NATO peasekretär Mark Rutte.
NATO peasekretär Mark Rutte. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / ROBERT GHEMENT
Välismaa

NATO riigid toodavad nüüd kokku rohkem laskemoona kui Venemaa, teatas alliansi peasekretär Mark Rutte neljapäeval Rumeenias toimunud foorumil.

"Oleme laskemoona osas juba pöörde teinud. Kuni viimase ajani tootis Venemaa rohkem laskemoona kui kõik NATO riigid kokku. Aga enam mitte. Kõikjal üle alliansi avame nüüd kümneid uusi tootmisliine ja laiendame olemasolevaid. Me toodame rohkem kui aastakümnete jooksul," ütles Rutte.

"Peame sellele edule tuginema ka teistes valdkondades, alates tipptasemel õhutõrjesüsteemidest kuni odavate drooni-hävitajateni. Siin on kvantiteet võtmetähtsusega... Et tulevikus turvalisust säilitada, peame oma vastaseid üle kavaldama, kasutades ära kõiki oma tugevusi," ütles Rutte.

NATO peasekretär märkis, et Venemaa jääb nähtavas tulevikus, ka siis, kui Ukraina sõda lõppeb,  Euroopas ja maailmas destabiliseerivaks jõuks. Ja ta ei ole ainus, kes püüab rahvusvahelist korda õõnestada, kuna teeb koostööd Hiina, Põhja-Korea, Iraani ja teiste riikidega, lisas ta.

Rutte sõnul suurendavad need riigid kaitsetööstuslikku koostööd enneolematule tasemele ja valmistuvad pikaajaliseks vastasseisuks.

"Me ei saa olla naiivsed. Me peame olema valmis... Olen kindel, et meil on koos kõik vajalik, et relvastuses, tootmises ja nutikuses üle olla neist, kes püüavad meile kahju teha või meid alandada," lõpetas Rutte.

NATO peasekretäri kõnet vahendanud Ukraina väljaanne LIGA.net meenutas, et 2024. aasta veebruaris teatas Eesti kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg, et Venemaa on võimeline tootma rohkem relvi ja värbama inimjõudu, kui Ukrainas kaotab.

Sama aasta mais avaldatud analüüs näitas, et Venemaa toodab mürske kolm korda kiiremini ja neli korda odavamalt kui lääneriigid. 2025. aasta juunis teatas aga Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius, et Venemaa toodab kolme kuuga rohkem kui kogu NATO aastaga, ning kutsus Euroopat üles end kiiremini relvastama.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net

