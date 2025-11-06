Michal: minu entusiasm näha ekrestuvat Isamaad valitsuses on jahenenud

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et Isamaa on ühe enam ekrestuv ning koostöö valitsuse tasemel sellise erakonnaga on problemaatiline. Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) sõnul võib selline suund viia Istanbuli konventsioonist väljaastumise ja abordi keelustamiseni.

"Ma ütleks küll, et minu entusiasm, ma kahtlustan, et ka Eesti 200 entusiasm, näha Isamaa sellist ekrestuvat tiiba täna valitsuses on oluliselt jahenenud, võrreldes selle ajaga, kus me olime selle suhtes palju optimistlikumad," ütles Michal valitsuse pressikonverentsil.

"EKRE üllatav nõrk esinemine kohalikel valimistel on ju veidi sümptomaatiline. Valitsuserakondade puhul on ju selge, et... Me võime arutada, mis aastast täpselt eelarvereegleid lõdvendati, järgnevad valitsused on pidanud maksuotsuseid tegema ja kõike muud. Me oleme kandnud seda raskust, ma arvan, et auga, saanud oma kitli kätte – arusaadav, peame olema paremad, seal pole kahtlust. Aga EKRE kukkus läbi ja selle läbikukkumise põhjus on ikkagi see, et Isamaal on tekkinud täiesti uus nihe," lisas Michal.

"Seesama Kris Kärner, kõik see Tartus toimuv. Isamaa selline nihe, ekrestumine, on toimunud. Mis on minu meelest natuke alarmeeriv. Minu meelest Eestil on vaja konservatiivset jõudu, mis ei ole äärmuslik. Ma arvan, et aastaid tagasi ma oleks olnud ka ilmselt Isamaa valija samahästi. Nende majanduspoliitilised ideed, rahanduspoliitilised ideed, mis on konservatiivsed, oleks mullegi sobinud. Isikuvabadustes ma ei tajunud, et seal oleks sellist tõrjumist olnud, et inimeste vabadusi piiratakse. Aga kui ma näen Isamaad täna ekrestumas, siis ma ütlen, et Eesti poliitikas on toimunud ka teatud polariseerumine, kus Isamaal on tekkinud ikkagi sisuliselt selline EKRE dünaamika sisse, mis minu meelest on problemaatiline," rääkis Michal.

"Küsida, millised minu tunded või arvamused Isamaa suhtes on... Ma ütleks nii, et liberaalina mul oleks väga hea meel pidada konservatiivse tiivaga debatti, aga kui seal sees on see alltoon... Nad näiteks ei suutnud päeva või kaks võtta seisukohta enda nimekirjas kandideeriva inimese kohta, kes ütles, et ei tea, kas naistel ikka valimisõigus peaks olema. Milles nad erinevad EKRE-st, on minu küsimus," jätkas Michal.

"EKRE just esitas eelnõu, kus ta ütles, et Istanbuli konventsioon, ehk perevägivalla, lähisuhtevägivalla puhul me ei peaks tegutsema, see ei peaks tähtis olema. Aga milles nad erinevad? Veidi on ka proovikivi. Nüüd tuleb hoida maksimaalselt ühiskondlikku survet, et EKRE püsiks eraldatuna. Sest, kui Isamaast saab selline – veidi on juba saanud - EKRE light, siis vastus sellele küsimusele on, et mina pean selle EKRE poolega kindlasti koostööd problemaatiliseks," lausus Michal.

Tsahkna: ma loodan, et me ei lõpeta Istanbuli konventsioonist väljaastumise ja abordi keelustamisega

Välisminister ja Eesti 200 liige Margus Tsahkna lisas omaltpoolt, et praegu käib Keskerakonna ja Isamaa poolt ühiskonna ette valmistamine 2027. aasta valimisteks. "See on see asi, mida mina progressiivse ja liberaalse inimesena kindlasti ei soovi," ütles ta.

"Mina näen seda pilti rohkem poliitilise mänguna, ettevalmistusena, taluda praegu valu ära, erakonnajuht ise ei võta seda vastutust, kuigi ta lubas olla linnapea. Tal on mugavam istuda siin tagaistme peal edasi parlamendis. Otsitakse linna pealt linnapeakandidaati. Seda me oleme ka varem näinud ja tegelikult see pilt on hoopis sügavam," rääkis Tsahkna.

"Ma väga loodan, et me ei lõpeta 2027. aasta valimiste järgselt päriselt näiteks Istanbuli konventsioonist väljaastumise ja abordi keelustamiste ja muude teemadega. Need on tegelikult suured valikud, mis tuleb Eesti rahval teha 2027. aastal. See on eelmäng," lausus Tsahkna.