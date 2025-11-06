Riias protestitakse Istanbuli konventsioonist taganemise vastu

Riia vanalinnas Toomplatsil toimus meeleavaldus, mis on suunatud Läti taganemise vastu Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ning tõkestamise konventsioonist ehk Istanbuli konventsioonist.

Lisaks Riiale toimuvad meeleavaldused ka Liepajas, Daugavpilsis ja Cesises ning mitme Läti saatkonna ees mujal maailmas. Politsei tõi korra tagamiseks tänavatele lisajõud.

Politsei andmetel oli Riias meeleavaldusel üle 10 000 inimese ehk kaks korda rohkem kui eelmisel nädalal Läti parlamendi ees.

Sõna võttis ka Rahvarinde asutaja Dainis Ivans, kes ütles, et esimest korda taasiseseisvumisaja jooksul tunneb ta oma riigi pärast sellist häbi ja piinlikkust.

Perevägivalla teema on Lätis võetud viimastel päevadel ja nädalatel võetud pulkadeks lahti ja miitingulisi ei rahuldanud parlamendi kompromissotsus, et jätte lõplik otsustamine seimi järgmisele koosseisule järgmise aasta lõpus. See on miitinguliste hinnangul ainult teema edasilükkamine.

Palju oli juttu meeleavaldusel ka inimõigustest, demokraatiast ja läänelikest väärtustest.

Meeleavaldused ka Tallinnas ja Tartus

Eestis korraldasid siin elavad lätlased ja kohalikud aktivistid samuti meeleavaldused Tallinnas ja Tartus.

Tallinna Vabaduse väljakule kogunes üle saja protestija, kes mõistsid hukka Läti parlamendi otsuse Istanbuli konventsioonist taganeda ja väljendasid solidaarsust Riia meeleavaldajatega.