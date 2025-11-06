Solman: Ossinovski vist eeldas, et piisab nelja erakonna kokkukutsumisest

Sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski ilmselt eeldas, et nelikliidu loomiseks piisab sellest, kui kokku kutsuda neli erakonda ning ta saab seejärel linnapeana jätkata, ütles "Esimeses stuudios" Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman.

Isamaa ja Keskerakond alustasid neljapäeval koalitsiooniläbirääkimisi ning Isamaa otsustas Keskerakonna kasuks kuulates oma valijate häält, ütles Solman.

Peale valimisi tegi Isamaale ning lisaks Parempoolsetele ja Reformierakonnale läbirääkimisteks ettepaneku sotsiaaldemokraatide esinumber Jevgeni Ossinovski. Solmani sõnul ei tundunud see ettepanek nii ahvatlev.

"Ossinovski ilmselt eeldas, et seal, kus tal lause pooleli jäi, kus ta lõpetas – piisab vaid erakonnad kokku kutsuda ja teine lausepool hakkab sealt pihta. Isegi nende (Isamaa saadetud) 15 küsimuse puhul nelikliidu partneid ju – mäletate, mis nad meile ütlesid – Isamaa tegeleb populismiga. /.../ Jevgeniga mina olin heades suhetes ja ütlesin talle, et Jevgeni, vasta midagi enamat või tuumakamat või sisukat. Ja tema kiri oli väheke sisukam kui teistel nelikliidu partneritel," lausus Solman.

Väitele, et pärast Isamaa valikut Keskerakonnaga kokku minna on reaktsioon sellele võimuliidule olnud negatiivne, vastas Solman, et tema kogemuse järgi mitte.

"Me elame võib-olla erinevates maailmades. Minu telefoni ja meilile on saabunud kaks kirja, mis pahandavad ja kaks leiget kirja, et "ma ei oleks küll oodanud". Keegi ei ole oma häält tagasi küsima tulnud. Aga õnnitlussoovidest oli kirjakast ja telefon tulvil. Ja ka erakonnasisene tagasiside oli – see on väga mõistlikult ja ratsionaalselt vastu võetud otsus," lausus Solman.

"Ma arvan, et seda sotsiaalmeedia mulli ja tagasisidet tekitavad tegelikult kibedad konkurendid," lisas ta.

Põhjus, miks Keskerakond valiti, peitus Isamaa jaoks ka valijate tagasisides, nii enne kui pärast valimispäeva. "Tuli valija, ütles, et ma ei vali enam teid, vaid Keskerakonna, sest linnas on kord täiesti käest ära – hein kasvab, ummikud – ma tahan, et tuleks tagasi Keskerakond ja teeks linna korda," meenutas Solman valimiskampaaniat Kesklinnas.

Peale valimisi näitasid küsitlused, et lausa 70 protsenti Isamaa valijatest eelistab Keskerakonna ja Isamaa liitu, märkis ta.

"Andmed näitasid, et konkurentsitult eelistati Isamaa ja Keskerakonna liitu ja eeltoodud põhjustel – väga tihti peetakse linna juhtimist kommunaalteenuse pakkujateks – kui on kommunaalteenused head, linn toimib, telefoni võetakse, abi antakse, lapsed saavad kooli ja huviringis käia, siis on inimesed üldjoontes rahul. Meie paljud valijad olid pahased selle peale, et linnas on ummikud ja autojuhte kiusatakse; et ehitatakse Putukaväila, aga inimestel pole toiduraha," lausus Solman.

Küsimusele, kas Isamaa võib kuidagi ära kasutada kokkulepet Keskerakonnaga, et linnapea koht kuulub esimesed kaks aastat neile, ning jätta ka kahe aasta pärast, peale riigikogu valimisi linnapea koha enda kätte, vastas Solman, et Isamaa nii ei käitu.

"Isamaa puhul on üks asi kindel – kui me midagi kokku lepime, siis me need lubadused ka täidame. Ma ise ei ole selline poliitik ja ma ei tea, et meie seas oleks selliseid, kes tegelevad teisele poliitikule noa selga löömisega," ütles Solman.