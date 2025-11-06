X!

Solman: Ossinovski vist eeldas, et piisab nelja erakonna kokkukutsumisest

Eesti
Eesti

Sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski ilmselt eeldas, et nelikliidu loomiseks piisab sellest, kui kokku kutsuda neli erakonda ning ta saab seejärel linnapeana jätkata, ütles "Esimeses stuudios" Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman.

Isamaa ja Keskerakond alustasid neljapäeval koalitsiooniläbirääkimisi ning Isamaa otsustas Keskerakonna kasuks kuulates oma valijate häält, ütles Solman.

Peale valimisi tegi Isamaale ning lisaks Parempoolsetele ja Reformierakonnale läbirääkimisteks ettepaneku sotsiaaldemokraatide esinumber Jevgeni Ossinovski. Solmani sõnul ei tundunud see ettepanek nii ahvatlev.

"Ossinovski ilmselt eeldas, et seal, kus tal lause pooleli jäi, kus ta lõpetas – piisab vaid erakonnad kokku kutsuda ja teine lausepool hakkab sealt pihta. Isegi nende (Isamaa saadetud) 15 küsimuse puhul nelikliidu partneid ju – mäletate, mis nad meile ütlesid – Isamaa tegeleb populismiga. /.../ Jevgeniga mina olin heades suhetes ja ütlesin talle, et Jevgeni, vasta midagi enamat või tuumakamat või sisukat. Ja tema kiri oli väheke sisukam kui teistel nelikliidu partneritel," lausus Solman.

Väitele, et pärast Isamaa valikut Keskerakonnaga kokku minna on reaktsioon sellele võimuliidule olnud negatiivne, vastas Solman, et tema kogemuse järgi mitte.

"Me elame võib-olla erinevates maailmades. Minu telefoni ja meilile on saabunud kaks kirja, mis pahandavad ja kaks leiget kirja, et "ma ei oleks küll oodanud". Keegi ei ole oma häält tagasi küsima tulnud. Aga õnnitlussoovidest oli kirjakast ja telefon tulvil. Ja ka erakonnasisene tagasiside oli – see on väga mõistlikult ja ratsionaalselt vastu võetud otsus," lausus Solman.

"Ma arvan, et seda sotsiaalmeedia mulli ja tagasisidet tekitavad tegelikult kibedad konkurendid," lisas ta.

Põhjus, miks Keskerakond valiti, peitus Isamaa jaoks ka valijate tagasisides, nii enne kui pärast valimispäeva. "Tuli valija, ütles, et ma ei vali enam teid, vaid Keskerakonna, sest  linnas on kord täiesti käest ära – hein kasvab, ummikud – ma tahan, et tuleks tagasi Keskerakond ja teeks linna korda," meenutas Solman valimiskampaaniat Kesklinnas.

Peale valimisi näitasid küsitlused, et lausa 70 protsenti Isamaa valijatest eelistab Keskerakonna ja Isamaa liitu, märkis ta.

"Andmed näitasid, et konkurentsitult eelistati Isamaa ja Keskerakonna liitu ja eeltoodud põhjustel – väga tihti peetakse linna juhtimist kommunaalteenuse pakkujateks – kui on kommunaalteenused head, linn toimib, telefoni võetakse, abi antakse, lapsed saavad kooli ja huviringis käia, siis on inimesed üldjoontes rahul. Meie paljud valijad olid pahased selle peale, et linnas on ummikud ja autojuhte kiusatakse; et ehitatakse Putukaväila, aga inimestel pole toiduraha," lausus Solman.

Küsimusele, kas Isamaa võib kuidagi ära kasutada kokkulepet Keskerakonnaga, et linnapea koht kuulub esimesed kaks aastat neile, ning jätta ka kahe aasta pärast, peale riigikogu valimisi linnapea koha enda kätte, vastas Solman, et Isamaa nii ei käitu.

"Isamaa puhul on üks asi kindel – kui me midagi kokku lepime, siis me need lubadused ka täidame. Ma ise ei ole selline poliitik ja ma ei tea, et meie seas oleks selliseid, kes tegelevad teisele poliitikule noa selga löömisega," ütles Solman.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Esiene stuudio", intervjueeris Mirko Ojakivi

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:42

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

23:27

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

22:43

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

22:41

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

22:37

Solman: Ossinovski vist eeldas, et piisab nelja erakonna kokkukutsumisest

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:50

ETV spordisaade, 6. november

21:33

Narva koolides toimetavad sel nädalal Eesti kunstnikud

21:29

Nädalalõpp tuleb veel soe, uuel nädalal läheb külmemaks

21:23

Fotod: Viljandis allkirjastasid koostööleppe Isamaa ja EKRE

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:44

Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

07:41

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

05.11

Michal: Reinsalu sõna on aus nagu Venemaa valimised

11:39

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

13:10

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

05.11

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

07:10

Hannes Tamjärv lahkub KIK-i nõukogust

13:00

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

ilmateade

loe: sport

23:42

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

23:27

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

22:43

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

22:41

Eesti hokimehed panid Hispaania kindlalt paika Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

19:38

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

18:06

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

18:02

Vanemuises esietenduv "Nimi" uurib aususe piire

loe: eeter

19:38

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

15:37

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

14:14

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

13:11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

18:40

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

17:20

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

16:35

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

15:45

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

15:30

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

11:45

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

09:50

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

09:25

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo