Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

On arusaadav, et peaministripartei juht soovib leida võimalusi maine parandamiseks, aga selleks leidub väärikamaid viise kui kibestunud postitused sotsiaalmeedias või emotsionaalne sõnavõtt valitsuse pressikonverentsil, ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart Kristen Michali mitmendat päeva kestnud rünnakutele reageerides.

"Meie poliitkultuur peab paranema. Ja üks väga oluline eeldus selleks on jääda väärikaks nii võites kui mitte võites," kirjutas Kõlvart.

"Peaminister Kristen Michal, kes suviste Tallinna võimumängude raames väitis, et tema linna teemadesse üldse ei sekku, on siiski sellel nädalal tootnud Tallinna teemadel mitte ainult arvukalt sotsiaalmeediapostitusi, vaid pühendanud praegustele Tallinna koalitsiooniläbirääkimistele ka pika sõnavõtu valitsuse pressikonverentsil ning seda juba mitte eraisiku ega erakonna esimehe, vaid peaministri rollis," tõdes Keskerakonna esimees.

"Huvitav on ka see, et erinevalt selle nädala sõnavõttudest väljendas Reformierakond veel neli aastat tagasi, eelmiste valimiste järel, vägagi selgelt soovi ise Keskerakonnaga Tallinna juhtida ning toonane Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees Michal ka tunnistas enda sellekohast initsiatiivi," lisas Kõlvart.

Samuti tuleks Kõlvarti sõnul meenutada möödunud suve, mil Reformierakond möönis, et Tallinna nelikliit ei toimi ning suutis üheainsa nädala jooksul kaks korda sellest võimuliidust välja astuda. "Ka siis saadeti ühiskonnale oma tulevikuplaanide osas erinevaid signaale, mida igaüks võib ise tõlgendada," märkis ta.

"Seega lugupeetud peaministri praegune hüsteeria on pigem silmakirjalik," ütles Kõlvart.

"Eriti kui arvesse võtta, et sel ajal, kui riiki valitseb meil tänaseks juba alla 13 protsendi toetusega võimuliit, mille poliitikale andis Eesti inimene ka valimistel põhjapaneva hinnangu, siis Tallinnas peavad praegu läbirääkimisi kaks üle Eesti kõige suurema toetuse saanud erakonda ja see võimuliit oleks kõige demokraatlikumal moel rahva tahte väljendus," jätkas Kõlvart.

Tallinnas kohalikel valimistel suurima volikogu kohtade arvu saanud Keskerakond ning Isamaa alustasid sel nädalal võimuliidu moodustamiseks läbirääkimisi.

Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal on nii juba enne kõneluste ametlikku algust kui pärast seda avaldanud ründavas toonis postitiusi eelkõige Isamaa vastu. Neis väidab ta Isamaa venemeelse olevat, avaldades näiteks erakonna logo kirillitsas kirjutatuna ning lisades selle juurde: "Nii siis järgmised neli aastat. Тип-топ!" ja soovitades Isamaa esimehel Urmas Reinsalul jõulukuuse tippu punane viisnurk panna.

Muu hulgas on Michal Keskerakonna ja Isamaa koostööd üritanud ühte patta panna EKRE ning Läti parlamendi otsusega Istanbuli konventsioonist lahkumise kohta.