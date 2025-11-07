X!

Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

Eesti
Kristen Michal
Kristen Michal Autor/allikas: ERR
Eesti

On arusaadav, et peaministripartei juht soovib leida võimalusi maine parandamiseks, aga selleks leidub väärikamaid viise kui kibestunud postitused sotsiaalmeedias või emotsionaalne sõnavõtt valitsuse pressikonverentsil, ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart Kristen Michali mitmendat päeva kestnud rünnakutele reageerides.

"Meie poliitkultuur peab paranema. Ja üks väga oluline eeldus selleks on jääda väärikaks nii võites kui mitte võites," kirjutas Kõlvart.

"Peaminister Kristen Michal, kes suviste Tallinna võimumängude raames väitis, et tema linna teemadesse üldse ei sekku, on siiski sellel nädalal tootnud Tallinna teemadel mitte ainult arvukalt sotsiaalmeediapostitusi, vaid pühendanud praegustele Tallinna koalitsiooniläbirääkimistele ka pika sõnavõtu valitsuse pressikonverentsil ning seda juba mitte eraisiku ega erakonna esimehe, vaid peaministri rollis," tõdes Keskerakonna esimees.

"Huvitav on ka see, et erinevalt selle nädala sõnavõttudest väljendas Reformierakond veel neli aastat tagasi, eelmiste valimiste järel, vägagi selgelt soovi ise Keskerakonnaga Tallinna juhtida ning toonane Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees Michal ka tunnistas enda sellekohast initsiatiivi," lisas Kõlvart.

Samuti tuleks Kõlvarti sõnul meenutada möödunud suve, mil Reformierakond möönis, et Tallinna nelikliit ei toimi ning suutis üheainsa nädala jooksul kaks korda sellest võimuliidust välja astuda. "Ka siis saadeti ühiskonnale oma tulevikuplaanide osas erinevaid signaale, mida igaüks võib ise tõlgendada," märkis ta.

"Seega lugupeetud peaministri praegune hüsteeria on pigem silmakirjalik," ütles Kõlvart.

"Eriti kui arvesse võtta, et sel ajal, kui riiki valitseb meil tänaseks juba alla 13 protsendi toetusega võimuliit, mille poliitikale andis Eesti inimene ka valimistel põhjapaneva hinnangu, siis Tallinnas peavad praegu läbirääkimisi kaks üle Eesti kõige suurema toetuse saanud erakonda ja see võimuliit oleks kõige demokraatlikumal moel rahva tahte väljendus," jätkas Kõlvart.

Tallinnas kohalikel valimistel suurima volikogu kohtade arvu saanud Keskerakond ning Isamaa alustasid sel nädalal võimuliidu moodustamiseks läbirääkimisi.

Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal on nii juba enne kõneluste ametlikku algust kui pärast seda avaldanud ründavas toonis postitiusi eelkõige Isamaa vastu. Neis väidab ta Isamaa venemeelse olevat, avaldades näiteks erakonna logo kirillitsas kirjutatuna ning lisades selle juurde: "Nii siis järgmised neli aastat. Тип-топ!" ja soovitades Isamaa esimehel Urmas Reinsalul jõulukuuse tippu punane viisnurk panna.

Muu hulgas on Michal Keskerakonna ja Isamaa koostööd üritanud ühte patta panna EKRE ning Läti parlamendi otsusega Istanbuli konventsioonist lahkumise kohta.

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:41

Saku vallas teevad koalitsiooni valimisliit ja Reformierakond

08:32

Kreeka alustab gaasi ammutamist Vahemerel

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:28

Plaanitav seadusmuudatus peaks vähendama suurtarbijatele elektri hinda

08:22

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

08:11

Tarbijahinnaindeks tõusis aastaga 4,6 protsenti

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

07:32

Saue vallas tegid koalitsiooni Laisa valimisliit, Isamaa ja Parempoolsed

07:13

Göteborgi lennujaam peatas droonide tõttu ajutiselt töö

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

06.11

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

06.11

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

06.11

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

06.11

Michal: minu entusiasm näha ekrestuvat Isamaad valitsuses on jahenenud

06.11

Meedia: üks Louvre'i varguses kahtlustatav on sotsiaalmeediategelane

ilmateade

loe: sport

08:29

RALLIBLOGI | Ogier võttis järjekordse katsevõidu, Toyotal nelikjuhtimine Uuendatud

08:15

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

06.11

Üksiksõitja Kaljuvere võitis Austrias isikliku rekordiga

06.11

Venemaa läks FIS-i vastu spordikohtusse

loe: kultuur

08:05

Janno Põldma: Lotte lood sündisid Aasia restoranides toitu oodates

06.11

Retrospektiivnäituse avanud Mari Kurismaa: kartsin oma vanade maalidega kohtuda

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

loe: eeter

06.11

Tauraite: peab olema kindel, et proovides juhtuv ei oleks teisele vastuvõetamatu

06.11

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

06.11

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

06.11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Raadiouudised

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

06.11

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

06.11

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

06.11

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

06.11

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

06.11

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

06.11

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo