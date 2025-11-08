USA andis Ungarile aastase erandi Vene naftasanktsioonidest

Reedel Valges Majas kohtunud USA president Donald Trumpi ja Ungari peaminister Viktor Orbáni kõneluste järel kinnitas Valge Maja, et USA andis Ungarile üheaastase erandi Vene nafta ja gaasi ostmisele kehtestatud sanktsioonidest.

Ungari lubas omakorda osta umbes 600 miljoni dollari väärtuses USA veeldatud maagaasi, ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik AFP-le pärast Trumpi ja Orbáni kohtumist Valges Majas.

Ühtlasi nõustus Ungari ostma USA-lt partii moodsat relvastust, teatas Orbán pärast kohtumist Trumpiga.

Enne Valge Maja teadet aastasest erandist sanktsioonidele teatas Ungari välisminister Péter Szijjártó sotsiaalmeedias, et Trump tegi Orbanile "piiramatu" erandi Washingtoni kehtestatud sanktsioonidest Vene naftale.

USA riigipea sõnul on Ungaril raske naftat ja gaasi mujalt hankida.

"Ameerika Ühendriigid on teinud Ungarile täieliku ja piiramatu erandi nafta- ja gaasisanktsioonidest. Oleme tänulikud selle otsuse eest, mis tagab Ungari energiajulgeoleku," ütles Szijjártó sotsiaalmeediaplatvormil X.

Trump ütles varem reedel, et kaalub Ungarile Venemaalt nafta ostmiseks loa andmist.

Trumpi imetlev Orbán on korduvalt öelnud, et Ungari ei saa ega taha loobuda Vene nafta ja gaasi impordist. Samal ajal on Trump ärgitanud Euroopat Vene energia ostmist lõpetama.