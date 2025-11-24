Reuters: Venemaa nafta- ja gaasitulud võivad novembris kukkuda kolmandiku võrra

Venemaa tulud nafta- ja gaasimüügist võivad naftahinna languse ning rubla kursi tugevnemise tõttu novembris langeda umbes 35 protsenti võrreldes 2024. aasta novembriga, selgub uudisteagentuuri Reuters esmaspäeval avaldatud arvutustest.

Venemaa tulud nafta- ja gaasimüügist kukuksid Reutersi hinnangul novembris 520 miljardi rublani (5,7 miljardi euroni) ning see on Moskvale valus löök, kuna 2022. aastal alustatud täiemahuline agressioonisõda Ukrainas on oluliselt suurendanud riigi sõjalisi ja julgeolekukulutusi.

Nafta- ja gaasitulud on olnud Kremli jaoks kõige olulisem rahaallikas, moodustades veerandi föderaaleelarve kogutuludest.

Kasumi maksustamisest saadav tulu peaks oktoobriga võrreldes vähenema 7,4 protsenti, arvestamata tsüklilisi makseid.

Esimese 11 kuu jooksul kokku eeldatakse nafta- ja gaasitulude vähenemist 22 protsendi võrra, kaheksa triljoni rublani (88 miljardi euroni).

Reutersi arvutuste kohaselt langes Venemaa nafta maksustatav hind perioodil jaanuarist novembrini 57,3 dollarini barreli kohta, võrreldes eelmise aasta sama perioodi 68,3 dollariga.

Samal ajal on rubla kurss tugevnenud: praegu maksab üks dollar 81,1 rubla, samas kui eelmise aasta jaanuarisr novembrini oli selle hind 91,7 rubla dollari eest. Vene rahandusministeerium avaldab oma värsked hinnangud 3. detsembril.

Ukraina ja selle toetajad lääneriikides on korduvalt öelnud, et tahavad sundida Venemaad, mis on maailmas suuruselt teine naftaeksportija, tema majanduse õõnestamisega sõda lõpetama.

USA rahandusministeerium teatas 17. novembril, et USA sanktsioonid Venemaa naftagigantide Rosnefti ja Lukoili vastu vähendavad juba Moskva naftatulusid ja tõenäoliselt vähendavad ka pikas perspektiivis Venemaa naftaeksporti.

Rahandusministeerium ootas algselt sel aastal nafta ja gaasi müügist 10,94 triljonit rubla (120 miljardit eurot) tulu, kuid langevad naftahinnad sundisid seda ootust eelmisel kuul alandama 8,65 triljoni rublani (95 miljardi euroni).

Venemaa nafta ja gaasi müügitulu ulatus eelmisel aastal 11,13 triljoni rublani (123 miljardi euroni).