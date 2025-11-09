X!

USA-s tühistati riigiasutuste tööseisaku tõttu üle 1400 lennu

Americal Airlinesi lennukid seismas Newark Liberty lennujaamas.
Americal Airlinesi lennukid seismas Newark Liberty lennujaamas. Autor/allikas: SCANPIX/TIMOTHY A. CLARY/AFP
Ameerika Ühendriikides tühistati laupäeval riigiasutuste tööseisaku tõttu üle 1400 lennu, üle 6000 lennu on hilinenud.

USA valitsuse töö endiselt seisab, kuna senat ei ole jõudnud kokkuleppele ajutise eelarve eelnõus. Oktoobri alguses alanud tööseisaku lõpetamiseks on vaja, et vabariiklased ja demokraadid jõuaksid kompromissile, mille kiidab heaks president.

Föderaalne lennuamet teatas sel nädalal, et vähendab lennuvõimekust riigi 40 suuremas lennujaamas 10 protsendi võrra, kuna tööseisaku ajal tasu saamata töötavad lennujuhid on kurnatud.

Laupäeval täitus 39. päev seni ajaloo kõige pikemas valitsuse tööseisakus, mil vabariiklased ja demokraadid pole endiselt jõudnud kokkuleppele. Tööseisak avaldab aina enam survet USA inimestele, mõjutades nii lennujaamade kui ka näiteks toiduabi programmide tööd. Senaatorid peavad sel nädalavahetusel Washingtonis läbirääkimisi.

New Jersey Newark Liberty rahvusvahelise lennujaama saabuvad lennud viibisid laupäeval enam kui nelja tunni võrra, väljuvad lennud keskmiselt 1,5 tunni võrra, teatas lennuamet.

Samal ajal läheneb ka tänupüha, mida peetakse tänavu 27. novembril ning mis tähistab lennujaamadele aasta ühte kõige tihedamat reisiperioodi.

Tööseisak ei puuduta vaid kommertslende, samuti on täiendavad piirangud eralendudel, mis on suurematest lennujaamadest suunatud väiksematele lennuväljadele.

Lennuamet on valmis lähipäevil päevaseid lendude mahte veelgi kärpima. Riikliku tähtsusega töötajatena peavad lennujuhid jätkama töötamist ka palgata ning selle tõttu on mitmed neist võtnud haiguslehe või võtnud juurde teise töökoha, et elatist teenida.

Lennujuhid on vaid osa 1,4 miljonist föderaalasutuste töötajast, kes on tööseisaku ajal sunnitud kas palgata töötama või saadetud eelarves kokkuleppele jõudmiseni palgata puhkusele.

Palgata töötavad ka 64 000 transpordijulgeolekuameti (TSA) agenti, kes lennujaamades reisijaid kontrollivad, mis täiendavalt aeglustab lennujaamade tööd. Eelmise valitsuse tööseisaku ajal 2018. aastal otsustas ligi 10 protsenti ameti töötajatest pigem püsida kodus kui töötada palka saamata.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BBC

