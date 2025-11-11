USA senat kiitis heaks valitsuse tööseisaku lõpetava rahastuskokkuleppe
USA senat kiitis esmaspäeval heaks rahastuspaketi, millega püütakse lõpetada föderaalvalitsuse rekordiliselt pikk tööseisak, teatasid Ameerika Ühendriikide suured meediakanalid.
USA kongressi ülemkoda korraldas eelnevalt paketi üle mitu proovihääletust.
Vabariiklastest senaatoritega ühines ka mitu demokraati, et tagada kompromissleppele heakskiitmiseks vajalik hääletussuhe 60-40.
Kokkulepe vajab veel kongressi esindajatekoja heakskiitu ja president Donald Trumpi allkirja.
Esindajatekoja esimees Mike Johnson oli meedia andmetel palunud istungite vaheajal viibivatel kongressi liikmetel hääletuseks Washingtoni naasta.
Esindajatekoda võib eelnõu üle hääletada juba kolmapäeval.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: AFP-STT-BNS