USA senat kiitis heaks valitsuse tööseisaku lõpetava rahastuskokkuleppe

Esindajatekoja esimees Mike Johnson oli meedia andmetel palunud istungite vaheajal viibivatel kongressi liikmetel hääletuseks Washingtoni naasta.

Kokkulepe vajab veel kongressi esindajatekoja heakskiitu ja president Donald Trumpi allkirja.

Vabariiklastest senaatoritega ühines ka mitu demokraati, et tagada kompromissleppele heakskiitmiseks vajalik hääletussuhe 60-40.

