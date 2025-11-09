X!

Tarand: ametisse astudes muutub ka poliitikaväline linnapea poliitiliseks

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinnas läbirääkimisi pidavad Keskerakond ja Isamaa on lubanud pealinnale leida poliitikavälise linnapea, kes esindades Isamaa erakonda jääb ametisse kaheks aastaks. Sellele järgneb omakorda Keskerakonna linnapea aeg. Erakonnad on apoliitilisi omavalitsusjuhte varemgi ametisse aidanud, kuid sageli jätkavad nad juba erakonna ridades, ütlevad poliitikavaatlejad.

Tallinnas lubavad koalitsiooni moodustajad poliitikavälist linnapead. Poliitikavälised omavalitsusjuhid on varemgi ametis olnud ja paljudest on saanud poliitikud.

Heaks näiteks peab ennast endine pikaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

"1993. aastal, 30 aastat tagasi olin ma täiesti apoliitiline. Ja siis juhtus valimistega väike äpardus mu sõpradel ja siis muutusin ma poliitiliseks linnapeaks üleöö. Lihtne," ütles Sukles.

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand ütleb, et ükskõik kui poliitikaväliseks või apoliitiliseks keegi tulevast linnapead nimetab, siis ametisse astudes ta seda enam pole.

"Kuna see, mida ta peab tegema või milleks ta palgatakse on ju sõnastatud erakondade poolt, siis see on selline mõttetu sõnade mäng - poliitiline ja apoliitiline. Igal juhul suure linna juht on poliitiline figuur," rääkis Tarand.

Endine keskerakondlane Kadri Simson ütleb, et kuna linnapeal on aega kaks aastat, siis võib ta tähtaja möödudes jätkata oma varasemat tööd.

"Siis võib kiusatus kogeda elu teiselt poolt, aga ikkagi minna tagasi ärimaailma. Või see on tema sisenemispunkt ja temast saab poliitik. Viimastel aastatel on palju inimesi sisenenud poliitikasse ka ministripositsioonilt, ilma et nad oleksid enne valimiste osalenud. See ei ole midagi ennekuulmatut," lausus Simson.

Kui linna hakkab juhtima apoliitiline linnapea, siis tekib küsimus, kes kannab poliitilist vastutust.

Kaarel Tarandi sõnul ei tähenda poliitiline vastutus mitte midagi. "Aga igal inimesel on oma töölepingu täitmise eest oma isiklik vastutus. Mida paremini on lepingut sõlmitud, mida rohkem ja detailsemalt on kirjas seda selgem on, kas ta on täitnud oma ülesandeid või mitte," ütles Tarand.

Simsoni sõnul on poliitikaväline linnapea nagu palgasõdur, kellel alustada keeruline. Koalitsioonileppe, mille järgi linna juhitakse on uue linnapea selja taga kokku pannud teised inimesed. Samuti peab linnapeal olema autoriteeti, et koalitsiooni koos hoida.

"Autoriteeti on vaja ka selle jaoks, et ise valitseda uudiste fooni. Et ei juhtuks sama asi, kui Jevgeni Ossinovskiga juhtus, et olles mõistlik ja arukas linnapea ei suutnud ta vaigistada oma märatsevaid abilinnapäid ja üldises foonis kõik kannatasid. Nii, et see uus linnapea peaks olema see, kes annab sõnumeid, positiivseid sõnumeid linna juhtimise kohta," rääkis Simson.

Kuigi kõige loogilisem olnuks see, et linnapea koha võtab kaheks aastaks Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes oli linnapeakandidaat. Pealinna linnapea koht oleks andnud võimaluse silma paista.

"Linnapeana võib kasvada selles ametis superstaariks. Aga praeguses olukorras, kui me vaatame Isamaad, siis Urmas Reinsalul ei ole vaja kasvada superstaariks. Ta juba on eestlaste jaoks kõige eelistatum peaministrikandidaat," ütles Simson.

Ka Kaarel Tarand ütles, et aus oleks, kui linnapea tuleks nende hulgast, kes end linnapeakandidaatidena esitlesid. "Mis puutub sellest väljast otsitud isikusse, siis see võib osutuda mingi aja jooksul täiesti edukaks," sõnas Tarand.

Urmas Suklese sõnul on Isamaal poliitikavälise linnapeakandidaadi toomisega ainult võita. "Ma arvan, et see, et sa saad oma erakonnast või oma apoliitilise linnapea see igal juhul Isamaa aktsiaid tõstab kindlasti," ütles Sukles.

Simson peab tõenäoliseks, et tulevane linnapeakandidaat on läbirääkijatele teada ja tegu on hästi hoitud saladusega.

"Ma arvan, et ta tuleb tippjuhtide hulgast. Keegi, kes on ettevõtet või mingit organisatsiooni edukalt juhtinud, mitte omanud, aga teinud sellist igapäevast täitevjuhi tööd. See kõlab iseloomustuste puhul tõenäolisena," ütles Simson.

Simson lisab, et kindlasti peavad selle inimese vaated olema konservatiivsed.

Kaarel Tarand ütleb, et lubatud poliitikavälist isikut on pea võimatu leida, sest nii või teisiti on kõigil mingi kokkupuude poliitikaga olnud.

"Aristotelese tõlgenduse järgi apoliitiline tähendaks seda, et see on lind, kes lendab üksi. Nii, ebapoliitilise linnapeakandidaadi võiks parimal juhul leida kuskilt kloostrist, mingi eremiidi ja ma väga loodan, et see ei ole Moskva patriarhaadi klooster," rääkis Tarand.

Urmas Sukles ütles, et Tallinna linnapea koht on huvitav inimesele, kellel on aega.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:16

Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

22:11

Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:00

Hundid hirmutasid Harjumaal Muuksis asuvat talu

21:59

Uus nädal algab pehmema sügisilmaga

21:43

Tallinna majaomanikud on hädas majaseinte sodijatega

21:41

Ciorana TT viis Rosenbergi takistussõidu sisemeistriks

21:29

Koolijuhid: riiklikust rahast jääb õppekavavälisteks tegevusteks väheks

21:21

Tarand: ametisse astudes muutub ka poliitikaväline linnapea poliitiliseks

21:10

Viipekeelsed uudised

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

22:16

Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

10:39

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

11:42

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

09:50

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

08:11

Filipiinidele lähenev Fung-wong on paisunud supertaifuuniks

08.11

Venemaa korraldas Ukraina energiataristule ulatusliku rünnaku Uuendatud

08.11

Teboil valmistub tegevuse lõpetamiseks ja peatas tarned tanklatesse

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

ilmateade

loe: sport

22:11

Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

21:41

Ciorana TT viis Rosenbergi takistussõidu sisemeistriks

20:59

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

20:37

Haaland eksis penaltil, aga City lõi Liverpoolile ikka kolm väravat

loe: kultuur

15:14

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09:50

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09:10

Arvustus. "Frankenstein" ehk ühe koletise elu

09:00

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

loe: eeter

15:14

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

14:25

Nordic Surfsisters: surf dikteerib kogu meie pere- ja tööelu

12:25

Sven Lõhmus: laulu ideed on mind tabanud autoroolis, kõrbes ja kassasabas

11:42

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

Raadiouudised

07.11

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

07.11

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

07.11

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

07.11

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

07.11

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

07.11

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

07.11

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

07.11

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 11 kraadini

07.11

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo