Tarand: ametisse astudes muutub ka poliitikaväline linnapea poliitiliseks

Tallinnas läbirääkimisi pidavad Keskerakond ja Isamaa on lubanud pealinnale leida poliitikavälise linnapea, kes esindades Isamaa erakonda jääb ametisse kaheks aastaks. Sellele järgneb omakorda Keskerakonna linnapea aeg. Erakonnad on apoliitilisi omavalitsusjuhte varemgi ametisse aidanud, kuid sageli jätkavad nad juba erakonna ridades, ütlevad poliitikavaatlejad.

Heaks näiteks peab ennast endine pikaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

"1993. aastal, 30 aastat tagasi olin ma täiesti apoliitiline. Ja siis juhtus valimistega väike äpardus mu sõpradel ja siis muutusin ma poliitiliseks linnapeaks üleöö. Lihtne," ütles Sukles.

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand ütleb, et ükskõik kui poliitikaväliseks või apoliitiliseks keegi tulevast linnapead nimetab, siis ametisse astudes ta seda enam pole.

"Kuna see, mida ta peab tegema või milleks ta palgatakse on ju sõnastatud erakondade poolt, siis see on selline mõttetu sõnade mäng - poliitiline ja apoliitiline. Igal juhul suure linna juht on poliitiline figuur," rääkis Tarand.

Endine keskerakondlane Kadri Simson ütleb, et kuna linnapeal on aega kaks aastat, siis võib ta tähtaja möödudes jätkata oma varasemat tööd.

"Siis võib kiusatus kogeda elu teiselt poolt, aga ikkagi minna tagasi ärimaailma. Või see on tema sisenemispunkt ja temast saab poliitik. Viimastel aastatel on palju inimesi sisenenud poliitikasse ka ministripositsioonilt, ilma et nad oleksid enne valimiste osalenud. See ei ole midagi ennekuulmatut," lausus Simson.

Kui linna hakkab juhtima apoliitiline linnapea, siis tekib küsimus, kes kannab poliitilist vastutust.

Kaarel Tarandi sõnul ei tähenda poliitiline vastutus mitte midagi. "Aga igal inimesel on oma töölepingu täitmise eest oma isiklik vastutus. Mida paremini on lepingut sõlmitud, mida rohkem ja detailsemalt on kirjas seda selgem on, kas ta on täitnud oma ülesandeid või mitte," ütles Tarand.

Simsoni sõnul on poliitikaväline linnapea nagu palgasõdur, kellel alustada keeruline. Koalitsioonileppe, mille järgi linna juhitakse on uue linnapea selja taga kokku pannud teised inimesed. Samuti peab linnapeal olema autoriteeti, et koalitsiooni koos hoida.

"Autoriteeti on vaja ka selle jaoks, et ise valitseda uudiste fooni. Et ei juhtuks sama asi, kui Jevgeni Ossinovskiga juhtus, et olles mõistlik ja arukas linnapea ei suutnud ta vaigistada oma märatsevaid abilinnapäid ja üldises foonis kõik kannatasid. Nii, et see uus linnapea peaks olema see, kes annab sõnumeid, positiivseid sõnumeid linna juhtimise kohta," rääkis Simson.

Kuigi kõige loogilisem olnuks see, et linnapea koha võtab kaheks aastaks Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes oli linnapeakandidaat. Pealinna linnapea koht oleks andnud võimaluse silma paista.

"Linnapeana võib kasvada selles ametis superstaariks. Aga praeguses olukorras, kui me vaatame Isamaad, siis Urmas Reinsalul ei ole vaja kasvada superstaariks. Ta juba on eestlaste jaoks kõige eelistatum peaministrikandidaat," ütles Simson.

Ka Kaarel Tarand ütles, et aus oleks, kui linnapea tuleks nende hulgast, kes end linnapeakandidaatidena esitlesid. "Mis puutub sellest väljast otsitud isikusse, siis see võib osutuda mingi aja jooksul täiesti edukaks," sõnas Tarand.

Urmas Suklese sõnul on Isamaal poliitikavälise linnapeakandidaadi toomisega ainult võita. "Ma arvan, et see, et sa saad oma erakonnast või oma apoliitilise linnapea see igal juhul Isamaa aktsiaid tõstab kindlasti," ütles Sukles.

Simson peab tõenäoliseks, et tulevane linnapeakandidaat on läbirääkijatele teada ja tegu on hästi hoitud saladusega.

"Ma arvan, et ta tuleb tippjuhtide hulgast. Keegi, kes on ettevõtet või mingit organisatsiooni edukalt juhtinud, mitte omanud, aga teinud sellist igapäevast täitevjuhi tööd. See kõlab iseloomustuste puhul tõenäolisena," ütles Simson.

Simson lisab, et kindlasti peavad selle inimese vaated olema konservatiivsed.

Kaarel Tarand ütleb, et lubatud poliitikavälist isikut on pea võimatu leida, sest nii või teisiti on kõigil mingi kokkupuude poliitikaga olnud.

"Aristotelese tõlgenduse järgi apoliitiline tähendaks seda, et see on lind, kes lendab üksi. Nii, ebapoliitilise linnapeakandidaadi võiks parimal juhul leida kuskilt kloostrist, mingi eremiidi ja ma väga loodan, et see ei ole Moskva patriarhaadi klooster," rääkis Tarand.

Urmas Sukles ütles, et Tallinna linnapea koht on huvitav inimesele, kellel on aega.