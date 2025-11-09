X!

BBC direktor astus Trumpi kõne lõikamise tõttu tagasi

Tim Davie.
Tim Davie. Autor/allikas: SCANPIX/PA WIRE
BBC peadirektor Tim Davie ja uudistejuht Deborah Turness astusid tagasi pärast kriitikat, mille kohaselt BBC Panorama dokumentaalsaade eksitas vaatajaid USA presidendi Donald Trumpi kõne monteerimisega, vahendas BBC.

Davie ütles, et nagu kõik avalik-õiguslikud organisatsioonid, pole ka BBC täiuslik, ent peab alati olema avatud, läbipaistev ja vastutustundlik. "Kuigi see pole ainus põhjus, on praegune arutelu BBC Newsi ümber mõistetavalt minu otsusele kaasa aidanud. Üldiselt toimib BBC hästi, aga on tehtud ka vigu ja peadirektorina pean mina võtma lõpliku vastutuse," ütles Davie.

Davie tagasiastumist toetas kogu BBC juhatuse koosseis.

Nädal enne viimaseid USA valimisi oli eetris BBC legendaarne uuriva ajakirjanduse saade "Panorama", mis kajastas Trumpi 6. jaanuaril 2021 peetud kõnet. Lõigatud klipis näidati lõiku, kus Trump õhutas rahvast minema Kapitooliumile ja siis seal ägedalt võitlema.

Tegelikult ütles Trump need kaks lauset erinevatel aegadel ning ka kontekst oli teine. Trump ütles, et kõnnib koos oma toetajatega ja soovib, et nad teeksid oma hääle rahumeelselt ja patriootlikult kuuldavaks. Ligi tund aega hiljem esitas Trump aga oma valeväiteid valimiste võltsimise kohta ning ärgitas siis oma toetajaid ägedalt võitlema.

BBC ei andnud vaatajatele märku, et kaadreid oli lõigatud ja kohandatud. Taustal kõlas veel sünge muusika.

Möödunud nädalal avaldas The Telegraph BBC endise nõuniku Michael Prescotti koostatud sisemise memo, kus süüdistas oma varasemat tööandjat vaatajate eksitamises.

Samuti paljastas see ringhäälinguorganisatsiooni Iisraeli-vastase hoiaku ja väited, et sooliselt kriitilisi küsimusi oli alahinnatud.

Viimase nädala jooksul on The Telegraph avalikustanud ringhäälinguorganisatsiooni ühekülgse Gaza-teemalise kajastuse, transsooliste debati tsenseerimise ja Donald Trumpi kõne võltsimise.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

BBC direktor astus Trumpi kõne lõikamise tõttu tagasi

